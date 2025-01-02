中職／規劃陳鏞基引退卻要簽回林益全 統一決策令人難解

中職去年有周思齊及潘威倫2位名將退休，今年又有誰會高掛球鞋呢？日前傳出統一球團有意規劃讓陣中老將胡金龍及陳鏞基在這個球季打完後就引退，但在之前，卻又透露有意簽回被放在60人名單外的林益全，這樣的操作令人難以理解。

以年紀來看，陳鏞基在今年7月將滿42歲，是3人中年紀最長的，他前年季後與球團簽下2年複數年合約，今年是最後一年；再來是小7個月的胡金龍，一樣是2年複數年合約的第2年；林益全39歲則是最年輕的；不過就如同陳鏞基說過的「這個舞台是憑實力，不是看年紀。」就表現來看，陳鏞基是3人中最能對球隊戰力提供貢獻的球員。

說到表現，陳鏞基近幾年仍有穩定的火力輸出，隨年紀衰退的幅度並不算太大，雖在21、22年打擊率降到2成5以下，但23年恢復水準，近300個打席的打擊率高達3成36，好表現卻沒能拿到東山再起獎，成為當時被熱烈討論的話題；去年出賽數略減，打擊率仍維持在3成11，這兩季的打點都排在統一隊上前5名內；去年季後挑戰賽在台南棒球場進行的第3戰，陳鏞基首局就打出帶有打點的二壘安打，成為在季後挑戰賽中擊出安打及打點的最年長球員，且奪下單場MVP，帶領統一打進台灣大賽，實力猶在。

胡金龍要出賽只能打DH的位置了。聯合報系資料照

至於胡金龍，即使一年半未曾在一軍出賽，22年轉隊到統一後，3季的平均打擊率仍超過3成，去年出賽46場，先發代打各有，打擊率高達3成49，雖然出賽場次沒有陳鏞基那麼多，對球隊戰力也有一定的貢獻，代打時的表現更是優異。

晚胡金龍一年加入統一的林益全，對球隊當然也有貢獻，尤其是在23年球季，當年他與陳鏞基一起演出大復活戲碼，打出3成06打擊率、54分打點的成績，是統一能拿到上半季冠軍的功臣之一；不過今年僅出賽45場，打擊率是2成64。

在先發陣容安排上，3人的重疊性就太高了，胡金龍基本上已經無法負擔外野的守備，加上先發外野有陳傑憲、邱智呈、林安可、林佳緯及蘇智傑等人，他要上場就只能打DH的位置；而陳鏞基及林益全2人在一壘還是有先發上場守備的能力，不過在潘傑楷竄起，後面還有年輕小將何恆佑，甚至於蘇智傑未來也可能移防一壘，2人的上場機會勢必會被縮減，場上的重複性也會變高。

再來看看統一的打線，包括上述幾名主力打者如陳傑憲、邱智呈、林安可、林佳緯、蘇智傑、潘傑楷及陳聖平等人都是左打，右打的陳鏞基、胡金龍能稍稍平衡這嚴重左傾的打線，相對地左打的林益全對打線的平衡就沒那麼大的功效了。

林益全去年季後被放在60人名單之外，統一球團透露有意簽回。聯合報系資料照

就成績比較，其實3名球員在打擊方面都還有繼續拼戰的能力，只是有著重複性太高的問題，目前看起來胡金龍應已確定在今年打完就會引退，接下來就看陳鏞基與球團談的結果，簽回林益全當然是個選項，畢竟多少能夠加強板凳實力，只不過如果因為薪水或是年紀考量，不等著看今年的成績如何，就先規劃近年成績較好的陳鏞基在季後引退，另一方面卻又要簽回去年表現較差的林益全，在2人之間選擇林益全，留全不留基，那就是個難以理解的決策了。