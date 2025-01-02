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詹皇打到不惑之年生涯40件大事紀 第一件「決定之日」...

聯合新聞網／ 林煒珽
湖人「詹皇」詹姆斯在40歲生日時對上自己的起家隊伍騎士，象徵時代的傳承。 路透
湖人「詹皇」詹姆斯在40歲生日時對上自己的起家隊伍騎士，象徵時代的傳承。 路透

昨天NBA特別安排湖人對戰騎士，讓詹皇在40歲生日時對上自己的起家隊伍，象徵時代的傳承。根據espn的體育中心新聞，詹姆斯成為NBA歷史上第一個從未滿20歲的青少年時期打到40歲的老將，而且他在十字頭和二字頭的年齡都是NBA史上得分第一名，直到30歲後的總得分才被超越，成為第三。

趁著詹姆斯40歲時，我們來數數他生涯重要的40件大事，當然你可以不同意這個排名，也可以想到其他重要的事情，這都可以再討論的。

1、2010/7/8 決定之日。這天造就了當今NBA的生態，當時還沒有哪個球員能如此大膽地決定自己和球隊的命運，即使俠客、Kobe都不行。但這天詹姆斯的「The Decision」改寫了整個生物鏈，讓球員知道自己可以掌握如此龐大的力量。而且雷暴龍不按傳統的宣布方式，在媒體直播時，搭配主播和一群配角小朋友們，說出NBA史上第一名言：「這個秋天我要帶著我的才能前進南灘，加入邁阿密熱火。」他和同為自由球員的韋德及波許組成的三巨頭，也成為史上最強的三人組之一。

詹姆斯(左)於2010年加盟熱火，與韋德(中)、波許(右)組成三巨頭，成為他生涯中最重大的決定。 美聯社資料照
詹姆斯(左)於2010年加盟熱火，與韋德(中)、波許(右)組成三巨頭，成為他生涯中最重大的決定。 美聯社資料照

2、2012/6/7 波士頓大屠殺。前一年熱火在冠軍賽被德佬和獨行俠爆冷擊敗，這年熱火的冠軍之途在東冠又遇上綠衫軍，在被賽爾提克連贏三場，取得3比2優勢後，各方都看衰熱火難逃在波士頓被淘汰，離總冠軍總是一步之遙的詹皇卻在第六戰大殺四方，上半場就砍了30分，全場以73%命中率獨得45分，隻手打敗綠衫軍，最後在第七戰晉級，一路拿到生涯第一座冠軍盃。

3、2016/6/19 獻給克里夫蘭。重回生涯起點的詹姆斯在總冠軍賽碰到單季73勝9敗的金州勇士，面對一勝三敗的劣勢，騎士連贏得第五和第六戰，第七戰在甲骨文球場，騎士要成為歷史上首支在總決賽從1比3逆轉的隊伍，詹皇交出27/11/11的數字，還有最後名留青史的追魂鍋，讓騎士拿到隊史第一座冠軍。『克里夫蘭，這一冠是獻給你的。』

4、2023/2/8 超越天鉤賈霸。當他在19歲進入聯盟時，大家都期待他成為下一個喬丹，下一個魔術，但沒人想到在20年後，詹皇有機會成為歷史上得分最多的人。這天湖人對上雷霆，詹姆斯在elbow位拿到球，往左運兩步後，招牌的後仰跳投，唰，時間停在第三節剩10.9秒，賈霸親自站上球場，恭喜詹姆斯超越他的得分總數，成為史上第一人。原本被認為無人能撼動的紀錄，都被詹姆斯給破了。

5、2007/5/31 連得25分。22歲的詹姆斯幾乎隻手帶著騎士隊一眾蝦兵蟹將，連兩年打進季後賽，在東冠遇上上一季淘汰他們的活塞隊。第五戰的最後關頭，詹皇包辦球隊最後七分，打進延長賽。在OT1他又包辦所有的九分，進入第二度延長，騎士隊的九分又都是詹姆斯得的。騎士打進首次NBA總決賽，詹皇得以確定NBA超級巨星地位。

6、2002/2/18 運動畫刊封面。剛滿18歲的雷暴龍第一次被介紹給世人看見，運動畫刊大膽地用『天選之人The Chosen One』來稱呼詹姆斯，慧眼獨具的籃球作家Grant Wahl成為史上最強預言家。

詹姆斯登上運動畫刊封面。運動畫刊
詹姆斯登上運動畫刊封面。運動畫刊

7、2009/5/22 致勝一擊。這年東冠詹姆斯遇上魔獸霍華德領軍的魔術，第二戰他投進壓哨逆轉三分球，將戰局扳成一平。雖然最後騎士以2比4輸掉系列賽，但詹姆斯平均為38.5/8.3籃板/8助攻，而且他在一到四戰的平均得分高達42.3分。

8、2021/10/21 NBA 75大球星。NBA歷史上神獸何其多，但在NBA成立75週年時，選出的75位球星中，詹姆斯堪稱當時現役選手代表，運動家網站在他們自己的史上75大中，將詹姆斯名列第二，僅次於喬丹，是最大的肯定。

9、2012/6/21 生涯首冠。加入熱火的第二年，詹姆斯在總決賽第五戰拿下大三元，擊敗有KD、威少和哈登的雷霆隊，終於拿下生涯第一座冠軍盃。詹皇生涯在冠軍封王戰中兩度大三元，史上只有魔術強森能跟他並肩。

詹姆斯加盟熱火後，於2012年奪下生涯 第一座總冠軍。美聯社資料照
詹姆斯加盟熱火後，於2012年奪下生涯 第一座總冠軍。美聯社資料照

10、2022/6/2 十億富翁。富比世雜誌在這天宣告詹皇身價達到十億美金，成為首位達成此數字的現役NBA球員。之前只有喬丹有辦到過，不過MJ是在退役十年後才達標的。

11、2018/7/30 詹姆斯校長。他在家鄉厄亥厄州正式成立一所為家境清寒的小學生成立的學校，並請提供免費的交通和餐點，這種義舉即使到現在，都沒幾個球星能超越。

12、2012/8/12 比肩喬丹。這年拿下首冠後，詹姆斯在倫敦奧運拿下第二面奧運金牌，也讓他成為自喬丹之後，第二位在同一年贏得例行賽MVP、總冠軍戒、冠軍賽MVP和奧運金牌的球員。

13、2018/5/27 連八年總冠軍賽。史上只有戒指王羅素（11）和山姆瓊斯（10）打進總決賽的次數比詹皇（和賈霸的10次）更多，至於連八年更是史無前例，可能也後無來者。

14、2024/10/22 父子同台。這天皇太子Bronny正式和老爸一起上場，成為美國職業運動史上唯二的父子檔（另一個是大聯盟的葛瑞菲父子）。

詹姆斯(左)與兒子完成同台打球夢想。 法新社
詹姆斯(左)與兒子完成同台打球夢想。 法新社

15、2016總決賽。在第四戰勇士隊擊敗騎士，取得3比1聽牌後，K湯的垃圾話喚醒了雷暴龍，結果這系列他成為史上第一個在得分、籃板、助攻、火鍋和抄截都全隊第一的人。真是一人救全隊。

16、最老的30分射手。詹姆斯在2021/22賽季只打了56場，所以無法列入得分排名，但他這季平均得分為30.3分，成為史上最老平均得分破30的人（賽季結束時他是37歲又101天）。

17、2024/3/2 四萬分俱樂部。這是詹姆斯個人俱樂部，因為前無古人，後無來者，我們可能再也不會看到下一個得分破四萬分的人了。

18、2013/6/20 二連霸。靠著雷槍的神奇三分，詹姆斯和熱火在苦戰七場後，逆轉擊敗馬刺，詹皇蟬聯決賽MVP，而史上只有六人能夠蟬聯此一殊榮的。

19、2007/6/2 騎士首次冠軍賽。長期為NBA笑柄的騎士隊終於在22歲的少主帶領下打進隊史首次決賽，雖然被鄧肯和馬刺吃得死死的，但連全盛時期的鄧肯都承認詹姆斯的才能，『讓我們先拿一下，以後你還有很多機會。』

2007年效命騎士隊的詹姆斯(右)對抗馬刺，爭奪NBA總冠軍。路透資料照
2007年效命騎士隊的詹姆斯(右)對抗馬刺，爭奪NBA總冠軍。路透資料照

20、2020/10/11 第四冠。在奧蘭多的泡泡中，35歲的詹姆斯幫助湖人奪得隊史第十七冠，他也成為史上唯一一位為三支不同球隊贏得總決賽MVP的選手。

21、2017季後賽。這年騎士在季後賽首輪4比0橫掃了溜馬，讓詹皇生涯第10次季後賽剃對手光頭，超越鄧肯成為史上第一人。他至今累積12次季後賽系列橫掃。

22、再度超越賈霸。除了總得分外，2024年二月詹皇連續第20年入選明星隊，打破賈霸的舊紀錄。從2005年一路下來，始終如一。

23、2014/3/3 單場61分。這場對上山貓隊之戰，詹皇福至心靈，全場8顆三分，包括第三節25分，個人獨得61分，至今而是他唯一一場得分破60的比賽。

詹姆斯2014年對抗山貓的比賽，攻下61分。路透資料照
詹姆斯2014年對抗山貓的比賽，攻下61分。路透資料照

24、2021/12/9 第一百場大三元。這天詹姆斯加入了威少、大O、魔術和基德的行列，成為史上第五人叩關100次大三元的人。後來也只有約克奇再入列而已。

25、2006/5/17 首次NBA第一隊。宣布入選這天，雷暴龍只有21歲又138天，而這年他帶領騎士打出隊史首次50勝賽季。NBA史上只有六人能在滿22歲前如選年度第一隊，最近一個是東契奇（2020和2021）

26、2013/3/25 27連勝。這年熱火一度寫下NBA史上第二長的27連勝，詹姆斯在這段期間的成績單是27.0/8.1籃板/8.0助攻，命中率是驚人的57.5%。季末詹姆斯贏得例行賽MVP，得票率並列史上第二高（121票中拿120票第一名。）

27、2006/2/19 首次明星賽MVP。雖然得分不如T-Mac的36分高，但詹姆斯全能的29/6/2，為21歲又51天的他贏得首座明星賽MVP，至今仍是明星賽最年輕獲獎紀錄。

28、2004/4/20 新人王。當年才19歲的詹姆斯成為史上最年輕的新人王，後面才有KD、厄文、威金斯、東契奇和球二弟在未滿20歲前獲獎的風潮。

詹姆斯加入NBA首年就贏得新人王頭銜。路透資料照
詹姆斯加入NBA首年就贏得新人王頭銜。路透資料照

29、2018年二月，最老的單月大三元。這個月詹皇平均27.0/10.5/10.5，而且這個月他的首戰才得11分，狂輸火箭32分，但接下來他單月命中率高達55.9%。

30、2024/1/27 最老單場20-20。39歲又28天的詹皇對上勇士時，交出了36分-20籃板的成績，打破了之前由鄧肯所保持的37歲211天的紀錄。

31、2024/8/10 奧運MVP。相隔十二年後，詹姆斯再度披上美國隊戰袍，當上奧運掌旗官，還成為史上第一位在奧運賽拿下大三元的選手，也首度拿到奧運的MVP頭銜。

32、2009/5/4 首座MVP。這年騎士隊拿下66勝，他的個人數據為28.4/7.6籃板/7.2助攻/1.7抄截。詹姆斯和喬丹至今仍是唯二能在25歲前就拿下聯盟MVP的球員。

33、2016/2/14 最後一次和Kobe的明星賽。詹姆斯和Kobe從未在總決賽中交手過，但這兩人惺惺相惜，也總是在交手的機會中拼盡全力。這年兩人都得分破十，也都傳出七次助攻。

詹姆斯(白衣)於2016年明星賽與布萊恩對決。路透資料照
詹姆斯(白衣)於2016年明星賽與布萊恩對決。路透資料照

34、2003/11/29 最年輕30分。這天少年姆斯在二度延長輸給灰熊的過程中，拿下33分，以18歲又334天的稚齡，成為史上最年輕單場30分的得主。事實上史上最年輕的30分名單中，一到十名都是詹姆斯。

35、2009/2/20 密爾瓦基屠鹿手。在他生涯14場50分以上的比賽中，這場比賽也是傑作之一，詹姆斯曾在2分17秒內連得16分，這段期間內除了有兩罰不進外，怎麼投都進。最後他得了55分，包括第三節的24分。

36、2008/3/21 騎士隊史得分王。之前的紀錄是五度入選明星隊的中鋒杜希蒂（Brad Daugherty），但加入聯盟才第五年的詹姆斯，輕鬆地以23歲的年紀，就成為隊史得分榜首。

37、 2006/4/22 季後賽處女秀就大三元。21歲的詹姆斯在首度打進季後賽時，對上巫師對，就繳出32分/11籃板/11助攻的成績。在他之前史上僅僅兩人，他之後也只有約老師曾辦到過。

38、2008/8/24 奧運首金。在雅典奧運的惡夢後，2008年詹姆斯率領救贖隊，一路過關斬將，把四年前的銅牌換成金牌，在國家隊態度大幅改進的詹姆斯是關鍵功臣。

詹姆斯(右)聯手韋德效命美國隊，於2008年北京奧運男籃奪冠。路透資料照
詹姆斯(右)聯手韋德效命美國隊，於2008年北京奧運男籃奪冠。路透資料照

39、首次助攻王。2019/20年是他加入湖人的第一個賽季，詹姆斯的角色變成控球前鋒，以10.2次助攻拿下生涯唯一一次助攻王，也是史上最老的助攻王。他和魔術是湖人隊史唯二的得分/助攻雙十選手。

40、2003/10/29 NBA處女秀。這天對上國王隊時，年僅18歲的詹姆斯在史上最受矚目的處女秀中上場，20分9籃板6助攻。2023年他遇到火箭隊的史密斯（Jabari Smith Jr.）還提醒他，老史密斯在雷暴龍處女秀時是國王隊一員，只是沒上場而已。老詹生涯至今，已經碰到過八隊父子檔對手了。

NBA專欄 奧運 美國 詹姆斯 運動 金牌

林煒珽

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