中職／複製12強鐵牛棚經驗 桃猿打線被挖角缺口就靠投手彌補

從Lamigo到樂天，眾所周知桃猿是本土球員打優於投的球隊，暴力猿打線始終令對手敬畏。然而近十年中，他們歷經勝母鋒連線解體、陳俊秀及朱育賢跳槽、藍寅倫被交易、郭嚴文戰力外等，超過五位以上有十轟實力的打者離開。而打線僅有藉由交易補強，不過換來的林子偉積弱不振，沒有實質幫助。然而他們依舊老神在在，在自由球員補償，目光依舊沒有放在打者上。

依據中華職棒規章，球員分為A、B級，各隊薪資前12高的球員為A級球員，薪資排名13名之後球員為B 級球員。A級球員行使自由球員補償方式，原球團獲得該球員年度薪資總額之75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額之125%補償費。B級球員被選走的補償，則只有原球團獲得該球員年度薪資總額之75%補償費，沒有額外的球員指名補償。

樂天連續被挖角的陳俊秀及朱育賢，他們生涯超過百轟，是中職數一數二的重砲手，擁有高檔的薪資，都屬A級球員，因此桃猿可以選擇球員補償。而且自由球員規章的25人名單，並沒有像擴編選秀一樣，有新人保護條款，因此在60人契約名單中，基於保留新秀及主力的前提下，必定還是一軍即戰力球員成為遺珠。不過一連被挖走陳俊秀及朱育賢，兩名生涯百轟的重砲，他們目光卻放在牛棚的補強，分別挑選陳柏豪及呂詠臻。

桃猿隊雖然沒留住朱育賢，但打線還是深度十足，因此補償人選還是挑選了龍隊上季的牛棚大將呂詠臻。圖／樂天桃猿隊提供

有把握不找打者補強，最主要就是他們還是有林立、林泓育、陳晨威及廖健富等長打好手，加上林承飛、梁家榮都有神來一棒的本領，整體還是很有看頭。因此即使桃猿打線一直有重砲離隊，卻仍不改暴力本色，不像其他隊輝龍全打線解體後，打線長期不振至今。雖然新的賽季火力應當還是會受影響，但打線人手充足，而且實力有一定程度，還有仍被期待的林子偉，加上二軍有不少年輕好手，是不需擔憂的部分。

把目光持續放在投手群，很大的原因恐怕在於，他們昔日的鐵牛棚，已經開始生鏽。2022年開始進行牛棚大換血，陸續走了王躍霖、王溢正、陳禹勳、許峻暘、賴鴻誠、豪勁等主力戰將。雖然依舊有陳冠宇坐鎮，加上王志煊、蘇俊璋及莊昕諺的崛起，但年輕球員常常成為壘包精算師，整體略有不穩。

陳冠宇在１２強中華隊扮演重要牛棚，新球季也是桃猿隊重要大將。 聯合報系資料照

許多教練團習慣的調度，常常是3至4位左右主力牛棚連發，但硬碰硬不一定嚐到甜頭，他們也可能負荷過重。另一方面從12強的經驗，只要情蒐及功課做足，不一定要強力王牌，擁有更多不同功能性的投手，讓教練團可以精準、有策略性且及時的調度，更可以獲得不錯的效果。因此即便2024年他們有6位貢獻良多的牛棚投手，而且囊括中繼王及救援王，他們仍不滿足，持續補強更多好手。

新的球季，暴力猿打線成績可能會下修些，不過不用過於緊張。擁有曾豪駒的他們，將會把12強經驗帶回球隊，囤積更多牛棚好手，用更多策略性調度，減少失分的機會，彌補得分的減少。樂天一直無法複製Lamigo成績，換種建隊模式，說不定會獲得更好的結果，重振桃猿霸業。