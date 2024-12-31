攻守崩盤！從西區龍頭迅速跌落神壇 勇士究竟出了何種問題？

雖然失去湯普森（Klay Thompson）與保羅（Chris Paul），靠著新援希爾德（Buddy Hield）的火燙表現與維金斯（Andrew Wiggins）的復甦，勇士成為本季季初的驚喜，11/22擊敗鵜鶘時，勇士尚且以12勝3敗，高居西區龍頭，但在之後一個月多的時間內，直到前天擊敗太陽終止3連敗，勇士僅打出4勝13敗，排名大幅滑落到西區第10，這些期間勇士到底出現哪些問題？

主將老傷的影響

前幾天才拋出退休倒數議題的柯瑞（Stephen Curry）已36歲，格林（Draymond Green）也已34歲，兩人雖然仍稱優秀，卻也逐漸被時間追上，折損了影響力。

走過開季的火燙，柯瑞本季且持續在跟傷勢反覆的膝蓋對抗，這導致教練團對他上場時間一定程度的保護，亦時有缺陣，本季場均上場時間，出手次數與得分，也都來到近13年新低（除19-20傷停球季），但現在的勇士實在也不能沒有他，這是一大難題。

柯瑞(左)與格林已經明顯不敵時間老人。 美聯社

希爾德的急速下墜

季初的優異表現，一度讓球迷忘記了湯普森的離去，但希爾德接下來每況愈下，從10月到12月，場均得分從21.2、13.2，到現在只剩9.1，三分命中率也從49.4%、44.8%到現在只剩38%，直接少了一個放在二陣肆虐的板凳暴徒，這也導致了前幾天格林的怒吼事件，大罵希爾德該出手就要出手，而勇士現在需要他出手。

究竟他能不能盡早回復季初影響力，兌現當初交易的期望，還是進一步成為內部關戲的裂縫呢，讓我們繼續看下去。

攻防兩端的明顯下滑

希爾德的迷航是一個重要因素，開局的12勝3敗，勇士投籃命中率47%，三分球命中率為38.3%，幫助他們場均攻下119.1分，但在後來的4勝12敗中，命中率42.4%，三分線命中率 34.3%，場均得分僅剩105.4 分，都是非常大的落差。

防守端亦然，前15場比賽中，對手的投籃命中率僅42.8%，三分球命中率31.2%，場均得分109.1分，但在過去16戰中，對手的投籃命中率為47.3%，三分命中率37.7%，場均得分111.8分，皆有明顯的差距。

團隊攻防同時明顯下滑，自然是戰績糟糕的最直接原因。

希爾德原本被寄望和柯瑞組成「新浪花兄弟」，如今表現近乎隱形。 美聯社

拉鋸戰的贏球能力堪憂

據統計，本季勇士已有多達21場Clutch Time的比賽，也就是正規賽或延長賽最後5分鐘內雙方5分差以內賽事，勇士僅僅取得9勝12敗，聯盟排名第21，其中多數的敗戰，都是最近16場內的事情。好消息是上一戰是他們本季首度在三節落後情況下逆轉勝，也是他們Clutch Time賽事的第9勝。

幾天前輸給湖人的比賽，被視為敲響金州警鐘的拐點，勇士特別開了一場僅限球員的內部會議，據說柯瑞說了最多的話，提醒每個人要如何看待剩下來的比賽，他也指出「我覺得我們過去14場都很艱難，嘗試尋找任何類型的動力或一致性，通過這些，你不能失去精神，得相信我們是一支足夠好的球隊，因為這個聯賽是無情的」，這也彷彿是在回應柯爾（Steve Kerr）承認，相對季初很好的氣氛，更衣室內已經失去一些信心。

猶幸球季還有挽救的時間，現在排名西區第10、還有附加賽資格的勇士，跟排名第7的湖人，僅有2.5場的勝差。

維金斯本季回溫。 法新社

庫明加（Jonathan Kuminga）最近的活躍是個喜訊，最近11場比賽7場比賽至少拿到20分，其中4場超過30分，儘管對他的去留仍眾說紛紜，但因為他的年紀與最近的好表現，越來越多聲音希望他能留下。

當然，勇士一直也有大手筆交易，再找來一個球星輔助柯瑞的傳聞，就看制服組如何取捨。

在那之前，勇士為了填補後場戰力也已經先從籃網交易來施羅德（Dennis Schroder），儘管很明顯尚待適應磨合，與他在籃網的表現差距甚遠，上場時間亦有所下滑，但對太陽一戰已有若干反彈跡象，至少球員補強的類型到點，就看柯爾能不能盡快讓他恢復到接近籃網時期的場上影響力。

施羅德表現與在籃網時期落差甚大。 法新社

除此之外，甚至也有外電專欄提出特別的建議，找回剛被國王開除的布朗（Mike Brown）。過去布朗曾是勇士相當重要的助教團成員，並且在戰術層面迭有貢獻，如今這位過去頗有聲譽的助教從主帥位被趕下，勇士是否有機會從另一方面補強？

但儘管仍有餘裕，改變格局的時間也剩下不多了。正如柯瑞所說，「現在，我們正處在一個窗口期，在休息前（明星賽）的幾週，我們仍可以重拾一些動力，否則我們就會陷入追逐的處境，但沒有人會想在那裡」。