中職／留國內也能簽破億約和旅外 今年的成功案例更激勵選手

今年中職的休賽季相當熱鬧，先是古林睿煬成功旅外加盟日本火腿隊，接著包括像是陳韻文、朱育賢、詹子賢和陳子豪等等選手宣告行使FA，最後也成功簽到令人稱羨的大合約。相信這些看在臺灣選手眼裡，會感受到留在中職打拼，未來依然有旅外或者高薪夢想的目標，更有動力積極求進步。

過往和旅美、旅日相比，中職環境總是被認為差了一些，有能力的選手都優先往國外跑，不行了才回中職落腳。且中職不太有辦法輸出選手到國外，往往被當作是職棒生涯的最終站，加上國內球員流動也不熱絡，儘管設立了自由球員制度，不過實際行使並成功轉隊的球員並不多，缺乏了些讓選手奮發向上的目標。

當年高中畢業選手都逐漸待滿FA年資，得以在當打之年投入市場，像是今年投入自由市場最後續留獅隊的陳韻文，11月才剛滿29歲。 聯合報系資料照

以前球員就算取得FA，可能都過了當打之年，難以受到青睞。況且當時中職只有四隊，每隊陣容都趨近飽和狀態，也不太會想額外花錢補強，使得FA市場不熱絡，球員流動較少，也限制住薪資天花板。回到2013年，季前林益全簽下三年月薪45萬起跳，含激勵獎金總額2400萬的合約，已經是當時的中職高標。

如今，當初全面開放高中生選秀後的球員，逐漸熬到9年的FA資格。大學畢業球員也在2017年的改制下，得以早一年（8年）取得FA，讓選手還能在運動員精華的年紀投入自由市場。且中職如今擴編為六隊，有意競爭的球隊變多，像這次味全、台鋼都明顯在市場上就明顯積極。有了多隊競價搶人，薪資漲幅自然就遠比單一球隊論功行賞還容易往上衝。

今年OPS+僅有94的詹子賢，透過FA制度還是成功到大約。 聯合報系資料照

幾位今年宣告FA的選手，儘管都是過去擁有不錯實績的球員，但如果不是行使自由球員權力，身價有沒有辦法漲那麼多還是個問號。像是2024賽季相對低潮，OPS+僅有94的詹子賢，若是按照過往調薪方式，只維持平盤或是扣薪都不意外，但現在卻有大約能拿。當然，這也是歸功於他過去有五個球季OPS+破120的紀錄在，讓球隊能期待他未來止跌回升。更別說是2024年OPS+有150的陳子豪，就算說包括一些選擇權，但按照傳統的調薪方式來看，也絕對不可能收到總額破億的十年合約。

看在其他球員眼裡，打中職也能挑戰億萬富豪，肯定有激勵的作用。過往中職選手曾不止一次被批評比較安逸，缺乏了點向上挑戰的心態。有些意見歸咎於選手本身的怠惰，但這點其實不能全怪給球員個人。畢竟要讓一個人有心向上，有沒有提供相對應的環境也很重要。過去中職環境本來就比較停滯，能拼的天花板有限，現在則有了明確的目標，球員只要有好成績，就能拿下一輩子等級的大合約，甚至也有機會被簽到旅外發展，讓選手不會覺得打中職看不到未來。

統一獅隊「金孫」古林睿煬當年先選擇留在中職，打拼6年後終於在今年季後順利旅外加盟日職火腿隊。 聯合報系資料照

這樣的現象在日本職棒也曾上演過。有許多在八零、九零年代現役的OB都證實，以前的選手根本沒有那麼認真，像是把重訓室當成偷懶休息的地方，或者比賽結束後，還跑去熬夜打麻將、喝酒鬼混到天亮等等，都是常有的事情。但從九零年代中後期開始，野茂英雄打開旅美風潮，加上自由球員制度也在1993年導入，提升聯盟內的選手待遇。曾經落合博滿拼死拼活，才打下日職本土選手第一張年薪破億日圓合約，但如今聯盟的億圓男已經超過百位。在這些優渥條件助攻下，也改變新世代球員的態度，包括重訓、飲食，以及季後的額外補習等等，都更積極去爭取。說明了比起什麼「日本球員就是比較認真」這類歸咎於民族性的無稽之談，環境的改變才是更關鍵的因素。

由於12強奪冠熱潮，可以預期明年中職票房應該能再創高峰。如果市場順利成長，那麼肯定會讓球團更敢開出大約延攬好手。同時，未來幾年也將有林立、黃子鵬、蘇智傑等好手投入市場，讓季後的錢鬥話題變得越來越熱絡，並期待再有紀錄級合約誕生。