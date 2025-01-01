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不見的三振都變滾地球出局！ 塞揚伯恩斯空降響尾蛇新王牌

聯合新聞網／ littlenosejiang
亞利桑那州的低稅率加上想回家打球，讓本季自由市場最大咖投手伯恩斯爆冷加盟響尾蛇隊。 節圖自響尾蛇官方X
亞利桑那州的低稅率加上想回家打球，讓本季自由市場最大咖投手伯恩斯爆冷加盟響尾蛇隊。 節圖自響尾蛇官方X

自由球員市場上最後一尾大魚——伯恩斯（Corbin Burnes）終於開獎，贏家既不是前東家金鶯，也不是求才若渴的藍鳥與巨人，殺出重圍的是這段期間壓根兒沒走漏風聲的亞利桑那響尾蛇，他們以6年2億1000萬美元合約簽下這名2021年國聯塞揚得主，有望成為衛冕軍道奇隊稱霸國西的重大阻礙。

2023年殺入世界大賽的響尾蛇，上個休賽季沒有停下腳步，輪值上先後補進「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）與蒙哥馬利（Jordan Montgomery）兩位強投；只可惜前者因傷缺席大半球季，後者沒能趕上春訓，導致整個賽季投得荒腔走板。即便2024賽季團隊繳出聯盟第一的進攻水準，也無法彌補投手端的重大缺陷，最終球隊與季後賽失之交臂；此時補上有塞揚獎、長年實績以及健康背書的伯恩斯，確實能為團隊吃下一顆重要的定心丸。

伯恩斯在釀酒人發跡，在金鶯成為王牌，如今要回到家鄉幫響尾蛇奪冠 影片來源：MLB官方YT

上季透過交易轉戰金鶯的伯恩斯，表現沒有任何轉換聯盟的成本，32場出賽吃下194.1局、被敲出165支安打（22發全壘打）、送出181次三振與48次保送，防禦率2.92（FIP 3.55）壓制力十足；進階數據HardHit%（被擊球初速超過95英里/小時的事件）31.6%也顯示他是聯盟前5%水準的投手，足見他有效控制打者擊球品質的能力。

伯恩斯雖然三振率下滑甚多，但有可能是改變投球策略，不見的三振都變滾地球。 美聯社
伯恩斯雖然三振率下滑甚多，但有可能是改變投球策略，不見的三振都變滾地球。 美聯社

提到伯恩斯，不能不提他那獨樹一格的卡特球，使用率高達45%，不僅縱向變化幅度遠超聯盟水準，又有平均95.3英里/小時的球速，無論在哪個進壘點都令打者難以招架；另外，決勝球的曲球（使用率21.5%）大多在兩好球後投出，能製造高達四成的揮空率；其他包含滑球、變速球、伸卡球等武器，則是伯恩斯用來對付特定左/右打者的配菜，豐富且成熟的武器庫也是他能宰制賽場的原因之一。

只是，或許我們不能期待伯恩斯能繼續繳出如2021年賽季的鬼神表現，原因在於他近年三振效率不若以往，從2020年繳出高達13.27的每9局三振數（K/9）後，接下來5年的三振率便不斷下降，上個賽季，這數據只剩下8.38，包括上述提到的卡特、曲球等主力球種，揮空率（Whiff%）都有明顯的跌幅，確實是他未來能否保持競爭力的隱憂。

好消息是，至少在上個賽季，這些沒有被三振的打者，大多都被轉換為滾地球，伯恩斯的滾地球率來到48.2%，而飛球率僅有不到1%的漲幅，配合他優異的HardHit%，推測大多是轉換成了殺傷力不高的滾地球；來到響尾蛇後，馬堤（Ketel Marte）、帕多摩（Geraldo Perdomo）皆有著平均以上的防守能力，想必能為他守下更多分數。

在蒙哥馬利賣向不佳情況下，擔任多年響尾蛇王牌的賈倫可能會被當作交易籌碼，換回球隊需要的大棒子。 路透
在蒙哥馬利賣向不佳情況下，擔任多年響尾蛇王牌的賈倫可能會被當作交易籌碼，換回球隊需要的大棒子。 路透

綜觀響尾蛇隊下個賽季的輪值：伯恩斯、賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、普法特（Brandon Pfaadt）、羅德里奎茲、蒙哥馬利，以及去年展露頭角的尼爾森（Ryne Nelson）等，目前的先發輪值深度有7人之多；出清表現不佳的蒙哥馬利，抑或交易賈倫/凱利任一人，換取陣中缺乏的強打者，都會是球隊接下來可能進行的動作。能夠以低於藍鳥、金鶯等隊競價，以地理優勢和低稅率勝出簽下伯恩斯，無論怎麼看都是筆划算的投資。

Corbin Burnes MLB MLB專欄 響尾蛇

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