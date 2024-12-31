曼陀羅表格一一解鎖 大谷翔平暢談奪冠路不為人知的幕後祕辛

與洛杉磯道奇隊共同登頂世界冠軍、拿下單季50轟、50盜成就後，大谷翔平最近再宣布愛妻真美子懷孕，一口氣解鎖曼陀羅表兩項成就，這位世界第一的棒球選手行程滿檔，返日後廣告、訪問邀約不斷，他亦透過媒體分享球場下的眾多想法，包括奪冠的滋味、50-50俱樂部達成、二刀流以及家人。用30歲的成人語言，真誠講述過去一年的感悟。

擺脫季初遭貼身翻譯水原一平的背叛，大谷翔平靠著真美子、愛犬「彈額頭」陪伴，締造驚人紀錄，尤其打擊和盜壘方面展現高檔次水平，他對此表示：「在高中時，我曾因傷無法投球，當時就察覺對打擊的掌握，比個人預期更強。至於盜壘，說實話並不那麼想跑，主要是有風險的考量，59次盜壘成功對我來說，更滿意是僅4次失敗。盜壘的判斷是看投手球速、捕手肩膀，若球路多是伸卡、滾地球高頻率時，有機會成功我就挑戰壘包。」

大谷回憶世界大賽第二戰盜壘左肩脫臼，其實是舊傷復發。 美國聯合通訊社

在世界大賽第二戰盜壘左肩脫臼，大谷坦承其實有徵兆，他解釋：「 例行賽時左肩就出現疼痛，應該是舊傷導致。我覺得，那次的脫臼難以避免，盜壘時只要瞬間進入特定的角度，手臂就會脫臼。我覺得是這樣。」他說上一季常覺得「左肩怎麼這麼痛」，脫臼時那痛感很相似、只是更嚴重些，跟醫生討論後大谷確定是舊傷爆發。

打擊的脫胎換骨，亦是他挑戰大紀錄成功關鍵。上一季開幕前，大谷曾說打擊上已經有了穩定的支撐，面對媒體詢問他提到：「有的！關於揮棒，其實是擴大可能性的機率對決，透過各項調整提高打擊成功的機率，我一直在這方面努力。只要有正確的站位、調好揮棒時機，並依照預期的軌跡攻擊，安打或全壘打機率就會增加。這樣的話，數字自然比較好看，但是我得說仍有運氣成分，這也是棒球讓我困擾的地方。」

大谷9月打出.393/.458/1.225的誇張打擊三圍，他透露暴衝的可能原因。 美聯社

大谷舉出實例：「特別是上半季，我覺得自己真的倒楣，到8月份運氣最差，我可以說真的很不幸！明明敲出時速達114、115英里的平飛球卻被接殺，有的強勁滾地球就滾到守備人員的面前，到後來我只相信全壘打，那時會懊惱怎麼是這樣？卻又什麼都無法改變。反過來，9月份成績開始變好，我不是說狀態好，球一樣出去但開始轉運，球會順利穿過內野，或者本來覺得是滾地球接殺，卻因對方的守備失誤變安打。」

大谷將成績拆開成每個月分析，認為運氣的因素讓成績變起伏，雖然媒體、球迷盯著數據，但身為一名職業球員是專注於打擊的感覺，運氣成份居多的數據會下行，均值回歸實力就反映數字，所以大谷主張球員應重視感覺，而非看數據判斷狀態。媒體詢問有迷信、轉運之道？大谷笑稱沒有：「運氣無法控制，將球打擊出去時會不會滾過防線，只有棒球之神才知道，我不會試圖透過迷信提高機會，與其說是自己的運氣好壞，我覺得這樣的解釋，能幫助我當下衡量在做的（揮棒）是否正確。」

大谷用史上首見的50轟50盜史詩成績再次全票獲選MVP，圖為當時日本的報紙頭版。 路透

上一季身為全職打者，達到生涯最佳的54發全壘打，例行賽打擊率破三成（.310），OPS整體攻擊指數來到1.036，大谷給自己什麼樣的分數呢？他說：「無論是身體條件還是球技，我認為還有改善的可能性。說真的！我並不是每一回都能按所預期的軌跡揮擊，還有練習空間。我看過很多大聯盟打者，嘗試將他們的優點融入吸收，也在華盛頓州的LineDrive 訓練中心內，運用科學數據提升自己、探索理想的打擊形態。這一切的努力都有回報，我真的很高興。」

大谷明年球季唯一目標就是要幫道奇2連霸。 美聯社

轉隊後首年登頂，下階段大谷翔平豪言要助隊連霸，他表示：「那（目標）應該是連霸吧！比起奪冠我覺得連霸更難，在大聯盟歷史連霸的隊伍少之又少（過去只有7支隊伍）。而且，進入21世紀至今，還沒有一支隊伍連霸，如果明年能在世界大賽奪冠，對我將是特別的事情。」大谷強調，與道奇隊一口氣簽下10年約，就是要認真地朝著10次奪冠的目標打拼，他提到：「這（每一季拼冠）是理所當然，球隊的老闆和工作人員都為了贏球奉獻，全隊的目標一致。」

身為二刀流，難免被多次問及投球強或打擊較強，關於這一點他說：「我覺得現階段扮演打者的大谷翔平更強。」不過，他進一步解釋這種說法：「在大聯盟擔任投手，我必須先比照打者的標準，投完一個完整的球季才算，這是未來回歸投手丘的方向。」至於自己的投打對決，大谷認為一位出色投手勝出的機率比強力打者更高，這也是棒球常態。所以，若有機會分身跟自己對決、一個打席的話，他預測投手大谷會贏。

大谷透露今年球季有了真美子陪伴，讓一切都變得很美好。 路透

翻譯水原一平離開後，大谷身邊現多了愛妻真美子，大谷也分享兩人相處的片段：「我們一起裝飾聖誕樹，如果是一個人肯定不會做，現在這樣的機會增加。最近，我們兩人還一起看了恐怖片，真美子喜歡《怪奇物語》那類驚悚電影、我也喜歡。因為手術後復健不宜外出，所以就在家裡找一些樂趣。」