傷了中鋒霍姆葛倫依然強大 雷霆11連勝西區獨走之謎

騎士是NBA今年球季最神扯球隊，幾乎跟上季相同陣容和主力，卻能打出完全不同於上季比賽風格和內容，進攻效率、投籃中率5成06、三分命中率4成09都是聯盟第一，27勝4敗戰績一直高居聯盟第一。

雷霆是NBA今年最神奇球隊，先發中鋒霍姆葛倫開季只打了10場就掛傷一路休到現在，但雷霆戰力和輪換、比賽風格、防守韌性一點都不受影響。

雷霆目前防守表現多項高居聯盟第一，包括場均失誤11.1次、製造對手失誤18.3、抄截11.8次、場均失分103.3分、得失分差12.1都是聯盟第一。儘管雷霆三分球命中率只有3成45，排聯盟第21（倒數第九），但雷霆靠著精英防守和陣容深度依舊打出最近一波11連勝，26勝5敗戰績聯盟第二，西區第一。

雷霆頭號主將SGA超級穩定，場均31分、6.2助攻，投籃命中率5成2，目前在MVP積分榜高居第二！ 美聯社

不少球迷可能對NBA杯冠軍戰公鹿大勝雷霆一戰印象深刻，公鹿應該老早就斬斷雷霆連勝。其實並非如此，NBA杯所有比賽勝負都列入例行賽戰績，只有冠軍戰這一場不算，因此打進NBA杯冠軍戰兩隊今年賽季會比其他28隊多打一場。雷霆這場輸公鹿比賽並不計算在例行賽戰績，因此雷霆目前已經取得11連勝。

雷霆贏球靠的不只是精英防守表現和製造對手失誤、快速反擊，雷霆一號球星亞歷山大場均31分、6.2助攻，投籃命中率5成2，被視為聯盟進攻手段最多元最穩定得分手。二號球星威廉斯場均21.2分5.9籃板5.2助攻，兩名新生代球星已經打出西區明星身手，都能在關鍵時刻靠個人能力決定比賽勝負。亞歷山大目前在NBA官網年度MVP積分排名第二，僅次於金塊中鋒約柯奇。

SGA與威廉斯是聯盟最被低估的雙人組合。 路透

雷霆今年開季以來只輸5場比賽，其中一場就是輸給勇士。勇士教練柯爾對雷霆這支年輕球隊讚譽有加：「雷霆非常優秀，速度防守表現極為驚人，球員年輕但充滿侵略性和自信，他們像兄弟般一起奮戰努力求勝，我深刻了解這種團隊氣氛，這支年輕球隊還沒有達到上限，他們未來無法預測。」

擁有年輕天賦和陣容深度，具備防守本錢和運動能力，還有MVP等級球星亞歷山大帶隊，防守是他們最厲害武器，雷霆正在展現統治聯盟最致命天賦。

雷霆平均每場能製造對手失誤18.3、抄截11.8次，每一個人都是拚了命的防守搶球。 美國聯合通訊社

亞歷山大這麼形容雷霆，「我們每個人都熱愛防守，完成每一次團隊防守都會讓我們非常激動，我們以打出聯盟最好防守為傲，熱愛防守把我們凝聚在一起，這就是我們展現團隊合作的方式。」

對雷霆來說，輸給金塊、公鹿、獨行俠、火箭四場比賽，正是他們需要修正和補強的戰力缺口。

在速度型長人霍姆葛倫尚未傷癒歸隊情況下，輪換陣容後衛偏多，後場對位身材普遍矮小的雷霆，面對高大鋒線很容易形容「錯位」，這是雷霆眼前最大陣容缺陷。

先發中鋒霍姆葛倫只打10場就受傷，但雷霆還是出西區第一佳績，有本錢等他完全健康再歸隊。 美聯社

霍姆葛倫歸隊未必就能解決側翼太矮問題，雷霆還需要在陣容上提升高度，尤其是後場輪換後衛普遍矮小，季後賽對位將會非常辛苦。

雷霆仍在創造各種神奇，亞歷山大很可能會當選年度MVP，這支青年軍期終大考就是季後賽。

只有在季後賽輾壓對手，成為西區冠軍，雷霆才能真正證明實力，2025年2月7日球員交易截止日前，雷霆可能還需要一筆交易，輪換陣容補上一個有運動能力和身高前鋒，這才是雷霆統治西區的開始。