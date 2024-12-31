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日職／換隊長源田壯亮爆醜聞 91敗的西武場內外都是問題

聯合新聞網／ 福耳
西武隊長源田壯亮，日前竟被爆出外遇醜聞，令人意外。路透社
西武隊長源田壯亮，日前竟被爆出外遇醜聞，令人意外。路透社

西武又出事！這次竟然是大家都想不到的球員，他就是西武的隊長源田壯亮，源田今年再度入選世界12強棒球賽日本國家隊，也擔任日本隊的隊長，沒想到上星期被爆出不倫(外遇)事件，在12強預賽舉辦期間，攜家帶眷來台灣時，還趁空檔跟外遇對象約會，實在是時間管理大師，外遇的消息一出，重創源田愛妻愛家愛小孩的好男人形象，加上日本隊這次無緣冠軍，更增加了球迷對他的指責。

源田堪稱目前日職守備最優異的游擊手，包含今年在內已連續7年拿下金手套獎，進攻方面雖然砲管不長，8年下來只有17轟，但安打輸出穩定，從17年新人年以來，每季的打擊率都超過2成5，且都有百安表現，這樣的打擊持成績在游擊手來說已相當不錯，明年是5年合約的第3年，年薪仍維持在3億日幣，這也是西武隊上的最高薪，如今傳出不倫消息，多少會影響到他明年的表現，往後應該也不用奢望會被選進國家隊了，對西武及日本隊都是無妄之災。

源田壯亮爆出外遇醜聞後，愛家好男人的形象瞬間破滅。源田壯亮IG
源田壯亮爆出外遇醜聞後，愛家好男人的形象瞬間破滅。源田壯亮IG

西武近年來不祥事頻傳，與源田同樣在女性關係上發生問題的就是山川穗高，山川在23年5月涉嫌強制猥褻事件，隨後以狀況不佳需再調整的理由下二軍，8月底雖獲不起訴，但9月初仍被球團處以無限期停賽處分，當時生涯累積218轟的山川，這一季在西武只出賽17場，不但對西武戰力幾乎沒有貢獻，還嚴重打擊球團形象，季後行使自由球員資格轉戰軟銀，今年反而復活，143場全勤，還以34轟、99分打點拿下全壘打、打點雙冠王。

這幾年西武漸漸步入黑暗時期，除了場外交友關係的事件之外，球場內的戰力更是主要原因，18、19年球季，即使西武的團隊投手防禦率都是聯盟最差，但擁有強力的「山賊打線」，靠著狂轟猛攻完成洋聯二連霸，才短短5年，包括淺村榮斗、秋山翔吾、森友哉、山川等都行使自由球員權利離隊，當年隊上的主力打者居然走了一半，只剩下源田及外崎修汰還在先發名單中，2人也是隊上唯二達到規定打席數的打者，全隊打擊率最高的竟是源田。

山川穗高去年涉嫌強制猥褻事件，季後轉隊至軟銀，竟演出大復活。美聯社
山川穗高去年涉嫌強制猥褻事件，季後轉隊至軟銀，竟演出大復活。美聯社

另外如中村剛也、栗山巧這兩名老將目前的出賽場次及表現也不若往年，當時的年輕球員更是大多數也已不在隊上，還在的如佐藤龍世、西川愛也等的打擊成績也不算理想，打擊出現非常大的斷層，本季團隊打擊率僅有2成12，如今源田又出狀況，西武雪上加霜。

其實西武這兩年的先發投手率十分爭氣，連2季的團隊先發投手防禦率都是聯盟第2名，可惜得分能力太差，才使得戰績直直落，本季差點百敗，最終的91敗創下隊史最差，在這一年中還發生了松井稼頭央在5月底就宣布休養，由渡邊久信代理監督，以及過去3季都拿到10勝以上的高橋光成，今年卻苦嚐開季11連敗，追平洋聯開季連敗紀錄，高橋是第4人，上一次早在64年前。

松井稼頭央在今年5月底就因戰績太差而下台休養。西武臉書官方粉專
松井稼頭央在今年5月底就因戰績太差而下台休養。西武臉書官方粉專

這兩年西武無論在場內或場外都有不少問題，主力球員輪流出事、留不住自由球員、打線火力疲弱等，都不是短時間能改善的，獅迷要等到曙光出現可能還要一些時間。

中村剛也 日職 棒球專欄 源田壯亮 西武獅

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