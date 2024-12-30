日職／罕見挖角敵隊外籍守護神 巨人砸24億拚鐵牛棚

巨人隊這個賽季後補強動作不小，雖然爭取阪神虎第四棒大山悠輔失利，不過挖到了軟銀鐵捕甲斐拓也以及中日龍隊守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez）。加上年底又網羅了即將達成200勝的田中將大，新球季來勢洶洶。

其中，馬丁尼茲即將與原先的守護神大勢組成最強的8局、9局勝利方程式，勢必成為明年球季巨人的最大招牌。巨人這兩年雖然牛棚不弱，不過第八局還是個問題，今年第9回失分26分、第8局卻達到41失分。去年球季也有類似狀況，第9局失分35分，第8局則有50分。本季防禦率0・88的大勢拉到第8局，勢必對對手形成鬼門關一般的恐怖。

加上今年有不錯成績的高梨雄平、船迫大雅及新秀西舘勇陽等人，牛棚共5人單季取得至少20個中繼點，巨人軍將打造成宛若銅牆鐵壁般的牛棚。

本季R.馬丁尼茲為中日龍出賽60場，拿下2勝、3敗，43次救援成功與7次救援成功，58局投球防禦率1.09，生涯第二度獲得央聯救援王。在中日龍7年期間，R.馬丁尼茲累積303場出賽，拿下14勝、18敗、166次救援成功、42次中繼成功，防禦率低到只有1.71。根據日媒報導指出，馬丁尼茲拒絕了中日龍4年40億日圓的合約，改與巨人簽下2年1600萬美元的合約（約24億日圓）。

巨人軍這次挖角的是同聯盟對手中日龍隊的守護神。然而翻開巨人隊的歷史，雖然不論是FA或是外籍洋將，他們向來以挖角其他隊第四棒聞名，不過挖角其他球隊守護神的例子倒是比較少見。

巨人隊迎來要挑戰200勝的田中將大(左)。 美聯社

以巨人隊史的FA自由球員來看，近年網羅的投手井納翔一、山口俊、野上亮磨，或是更早2010前後的杉內俊哉、大竹寬、藤井秀悟清一色都是先發投手。唯一的後援投手是2017年與旅日選手陽岱鋼共同加入的軟銀中繼左投森福允彥，而唯一的守護神是2006年與中日龍左投野口茂樹一起加入的豐田清。

豐田清原本是西武的當家守護神，2002-2003連續兩年都投出38次救援成功，拿下太平洋聯盟救援王，也是當時洋聯最具代表性的終結者。2005年底他宣告行使FA資格，立即被缺乏穩定救援投手的巨人隊相中，以2億5000萬日圓年薪的2年合約將他網羅。巨人隊因此失去了同樣是透過FA加盟的打者江藤智，作為選手補償轉到西武。

不過，當時已經35歲的豐田清往日身手已不復見，第一年只有1勝4敗13次救援成功，球季後段還被拔除守護神位子，轉為中繼。最後豐田清在巨人5年合計只有9勝14敗22次救援成功的成績，與過往洋聯守護神的威風有一段差距。

預計明年扛下巨人隊第八局的大勢。報系資料照

而預計明年扛下第八局的大勢，自從2022年加盟巨人軍之後3年投出80次救援成功，除了2023年共同貢獻14次救援成功的左投中川晧太之外，巨人軍近幾年的最後一道防線就一直是以大勢為主。不過在大勢之前，巨人軍最後一道防線其實已經連續好幾年都是老外的天下，包括了THYAGO VIEIRA、RUBBY De La ROSA、ARQUIMEDES CAMINERO等人。只是他們都是巨人球探系統自行挖掘的外籍洋投，不同於馬丁尼茲（Raidel Martinez），這次罕見地從其他NPB球隊高薪挖來外籍守護神，就看馬丁尼茲的神力以及年薪高達12億日圓的驚人身價，是否能夠持續發威。