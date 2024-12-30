中職／延攬林威助並非特效藥 富邦悍將該正視核心問題
今年例行賽剛結束富邦悍將便宣布延攬前中信兄弟總教練林威助，擔任球團副領隊兼農場總監，富邦進軍中職即將邁入第9年，卻始終與台灣大賽無緣，這次再度對外尋才，林威助究竟是特效藥還是一般處方，有待時間驗證。
2016年義大犀牛奪冠，富邦集團正式接手並更名 「富邦悍將」，義大冠軍教頭葉君璋順勢成為富邦球團史首任總教練，但第1年只繳出0.407勝率敬陪末座，2017年球季結束富邦悍將選擇吸收中信兄弟 「五虎將」林克謙、林煜清、張正偉、陳鴻文、蔣智賢，看似兵強馬壯，然而2018年戰績不見起色，季中葉君璋交出兵符，由陳連宏接任總教練。
後來葉君璋獲重生的味全龍延攬重用，擔任總教練帶領球隊上一軍只花3年時間就拿到總冠軍，打造的訓練體系頗受圈內好評，這是因為味全龍高層充分授權給葉君璋，讓他打造心目中理想的球隊，短短幾年便開花結果，球團高層干涉愈少、授權愈多，球隊戰績相對更理想。
陳連宏在統一獅擔任總教練期間曾拿到1座總冠軍，後來他赴美擔任教士隊見習教練，返國後在2018年1月來到富邦悍將擔任二軍總教練，季中再從葉君璋手中接過兵符。
陳連宏擔任富邦悍將總教練帶兵戰績不俗，2018年剩餘44場球隊拿下22勝22敗，勝率剛好5成，隔年一整季勝率也有0.534，更是富邦悍將唯一一次打進季後賽，但仍難保烏紗帽，球團高層找來7冠教頭洪一中擔任富邦悍將總教練，陳連宏黯然下台，後來重返統一獅。
洪一中在富邦悍將的遭遇毋須贅述，執教2年球隊勝率都不到5成，就連史上最有實績的中職傳奇教頭都無法挽救富邦悍將的命運，2021年球季結束洪一中轉任球團顧問，後來獲新軍台鋼雄鷹青睞，成為隊史首位總教練，2024年鷹軍上一軍的第一年，與富邦悍將勝差只有4場，你沒看錯，兩隊只有4場勝差。
洪一中轉任顧問後，富邦悍將迎來曾任中信兄弟總教練的丘昌榮，當時領隊林華韋曾說， 「擁有他（丘昌榮）很幸福。」結果，幸福來得太突然，走得也非常倉促，2022年上半季富邦悍將兵敗如山倒，勝率只有0.271，很快就被逐出競爭行列，帶兵兩下來勝率只有4成出頭，2023年球季結束丘昌榮轉任富邦悍將首席教練，由陳金鋒接掌兵符。
嚴格來講，陳連宏、洪一中、丘昌榮都是富邦悍將對外尋才而來的，葉君璋則出身義大犀牛美式體系，唯有陳金鋒是富邦悍將一手培養出來的。陳金鋒自2016年球季結束退役後，隔年來到富邦悍將經過副領隊、顧問、二軍總教練的歷練，資歷算相當完整，但帶兵戰績不佳，今年勝率0.445只微幅領先台鋼雄鷹，即使下半季補進張育成和張奕，戰績依舊一瀉千里。
歷任富邦悍將總教練任期最多兩年，顯見球團高層耐心有限，找來林威助當副領隊兼農場總監之後，又延攬日籍的後藤光尊擔任二軍總教練，島崎毅擔任二軍投手教練，美籍的鮑伊擔任一軍打擊教練，這釋放出一個訊息，那就是表面上要整頓二軍農場，實際上陳金鋒總教練的寶座坐得並不安穩，如果明年球季富邦悍將戰績依舊沒有起色，教練團難保不會再次改組。
富邦悍將球員素質其實不錯，這不只一位現役職棒總教練誇獎過，但球隊戰績卻長年積弱不振，牽涉因素當然很多，教練團一再改組，訓練體系一變再變，球團內部有權的人無責、有責的人無權，這些都是問題，相信球團內部人士應該也十分清楚，卻好像也無力改變，如今林威助進駐是好是壞，沒人知道。
中信兄弟近年打造良好體系，還有強大的後勤團隊支撐，即使總教練頻繁更換仍具十足競爭力，但富邦悍將不同，這幾年富邦已從中信找來不少教練，包括丘昌榮、黃泰龍、林威助，但體系和球隊文化的不同，造成兩大金控球隊戰績處在天秤兩端，雙方要拉近距離看似無期。
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