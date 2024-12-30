快訊

濟州航空今又傳同款客機起落架故障！161人原機折返首爾 平安降落

國家精銳盡出辦柯文哲…用力過猛 民進黨割草不成反自傷

卡特百歲逝世：美國與台斷交的兩面政策成功嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／延攬林威助並非特效藥 富邦悍將該正視核心問題

聯合新聞網／ Ramos
成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，林威助究竟是特效藥還是一般處方，有待時間驗證。圖／富邦悍將隊提供
成為新任富邦悍將隊副領隊、農場主管，林威助究竟是特效藥還是一般處方，有待時間驗證。圖／富邦悍將隊提供

今年例行賽剛結束富邦悍將便宣布延攬前中信兄弟總教練林威助，擔任球團副領隊兼農場總監，富邦進軍中職即將邁入第9年，卻始終與台灣大賽無緣，這次再度對外尋才，林威助究竟是特效藥還是一般處方，有待時間驗證。

2016年義大犀牛奪冠，富邦集團正式接手並更名 「富邦悍將」，義大冠軍教頭葉君璋順勢成為富邦球團史首任總教練，但第1年只繳出0.407勝率敬陪末座，2017年球季結束富邦悍將選擇吸收中信兄弟 「五虎將」林克謙、林煜清、張正偉、陳鴻文、蔣智賢，看似兵強馬壯，然而2018年戰績不見起色，季中葉君璋交出兵符，由陳連宏接任總教練。

後來葉君璋獲重生的味全龍延攬重用，擔任總教練帶領球隊上一軍只花3年時間就拿到總冠軍，打造的訓練體系頗受圈內好評，這是因為味全龍高層充分授權給葉君璋，讓他打造心目中理想的球隊，短短幾年便開花結果，球團高層干涉愈少、授權愈多，球隊戰績相對更理想。

葉君璋為富邦球團史首任總教練，但第1年只繳出0.407勝率敬陪末座，第二年季中被換掉。報系資料照
葉君璋為富邦球團史首任總教練，但第1年只繳出0.407勝率敬陪末座，第二年季中被換掉。報系資料照

陳連宏在統一獅擔任總教練期間曾拿到1座總冠軍，後來他赴美擔任教士隊見習教練，返國後在2018年1月來到富邦悍將擔任二軍總教練，季中再從葉君璋手中接過兵符。

陳連宏擔任富邦悍將總教練帶兵戰績不俗，2018年剩餘44場球隊拿下22勝22敗，勝率剛好5成，隔年一整季勝率也有0.534，更是富邦悍將唯一一次打進季後賽，但仍難保烏紗帽，球團高層找來7冠教頭洪一中擔任富邦悍將總教練，陳連宏黯然下台，後來重返統一獅。

洪一中在富邦悍將的遭遇毋須贅述，執教2年球隊勝率都不到5成，就連史上最有實績的中職傳奇教頭都無法挽救富邦悍將的命運，2021年球季結束洪一中轉任球團顧問，後來獲新軍台鋼雄鷹青睞，成為隊史首位總教練，2024年鷹軍上一軍的第一年，與富邦悍將勝差只有4場，你沒看錯，兩隊只有4場勝差。

就連史上最有實績的中職傳奇教頭洪一中都無法挽救富邦悍將的命運。報系資料照
就連史上最有實績的中職傳奇教頭洪一中都無法挽救富邦悍將的命運。報系資料照

洪一中轉任顧問後，富邦悍將迎來曾任中信兄弟總教練的丘昌榮，當時領隊林華韋曾說， 「擁有他（丘昌榮）很幸福。」結果，幸福來得太突然，走得也非常倉促，2022年上半季富邦悍將兵敗如山倒，勝率只有0.271，很快就被逐出競爭行列，帶兵兩下來勝率只有4成出頭，2023年球季結束丘昌榮轉任富邦悍將首席教練，由陳金鋒接掌兵符。

嚴格來講，陳連宏、洪一中、丘昌榮都是富邦悍將對外尋才而來的，葉君璋則出身義大犀牛美式體系，唯有陳金鋒是富邦悍將一手培養出來的。陳金鋒自2016年球季結束退役後，隔年來到富邦悍將經過副領隊、顧問、二軍總教練的歷練，資歷算相當完整，但帶兵戰績不佳，今年勝率0.445只微幅領先台鋼雄鷹，即使下半季補進張育成和張奕，戰績依舊一瀉千里。

歷任富邦悍將總教練任期最多兩年，顯見球團高層耐心有限，找來林威助當副領隊兼農場總監之後，又延攬日籍的後藤光尊擔任二軍總教練，島崎毅擔任二軍投手教練，美籍的鮑伊擔任一軍打擊教練，這釋放出一個訊息，那就是表面上要整頓二軍農場，實際上陳金鋒總教練的寶座坐得並不安穩，如果明年球季富邦悍將戰績依舊沒有起色，教練團難保不會再次改組。

陳金鋒首年帶兵戰績不佳，今年勝率0.445只微幅領先台鋼雄鷹，即使下半季補進張育成和張奕，戰績依舊不振。
陳金鋒首年帶兵戰績不佳，今年勝率0.445只微幅領先台鋼雄鷹，即使下半季補進張育成和張奕，戰績依舊不振。

富邦悍將球員素質其實不錯，這不只一位現役職棒總教練誇獎過，但球隊戰績卻長年積弱不振，牽涉因素當然很多，教練團一再改組，訓練體系一變再變，球團內部有權的人無責、有責的人無權，這些都是問題，相信球團內部人士應該也十分清楚，卻好像也無力改變，如今林威助進駐是好是壞，沒人知道。

中信兄弟近年打造良好體系，還有強大的後勤團隊支撐，即使總教練頻繁更換仍具十足競爭力，但富邦悍將不同，這幾年富邦已從中信找來不少教練，包括丘昌榮、黃泰龍、林威助，但體系和球隊文化的不同，造成兩大金控球隊戰績處在天秤兩端，雙方要拉近距離看似無期。

丘昌榮 中職 富邦悍將 林威助 棒球專欄 洪一中 葉君璋 陳連宏 陳金鋒

Ramos

追蹤

相關新聞

中職／延攬林威助並非特效藥 富邦悍將該正視核心問題

今年例行賽剛結束富邦悍將便宣布延攬前中信兄弟總教練林威助，擔任球團副領隊兼農場總監，富邦進軍中職即將邁入第9年，卻始終與台灣大賽無緣，這次再度對外尋才，林威助究竟是特效藥還是一般處方，有待時間驗證。

日職／罕見挖角敵隊外籍守護神 巨人砸24億拚鐵牛棚

巨人隊這個賽季後補強動作不小，雖然爭取阪神虎第四棒大山悠輔失利，不過挖到了軟銀鐵捕甲斐拓也以及中日龍隊守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez）。加上年底又網羅了即將達成200勝的田中將大，新球

一棒打者重要性下降 「傳奇盜帥」韓德森、一朗地位無人繼承

2024年似乎成了偉大第一棒打者的本命年。先是在九月的最後一天，因涉賭被大聯盟終身逐出球界的安打王彼得．羅斯（Pete Rose）在賭城過世。羅斯不僅是大聯盟生涯安打紀錄保持人，也是絕佳的開路先鋒。大

「前狼王」離開北大荒重獲新生 唐斯在尼克驚喜打出生涯年

離開待了九年的北大荒，在灰狼隊地位逐漸被弱化的「前狼王」唐斯(Karl-Anthony Towns)本季轉戰紐約尼克隊後，非但沒有對大蘋果光環適應不良，反而驚喜地締造生涯年成績，同時也幫助球隊目前在東

勇士耶誕大戰輸殘陣湖人 「柯學家」仍在尋找輪換答案

NBA聖誕大餐「勇湖大戰」勇士主場113：115輸給殘陣湖人，湖人明星中前鋒戴維斯開賽只打7分鐘就扭傷左腳踝傷退，但湖人還是在客場驚險取勝。 喜歡實驗陣容，被球迷稱為「柯學家」的勇士教練柯爾說：

陳子豪大合約+12強冠軍效應 基層棒球教練有感而發

近期陳子豪、朱育賢等中華職棒球員行使FA自由球員權利，獲得豪華大合約，加上世界棒球12強賽冠軍光環，帶動基層棒球不同面向發展，教練們坦言「有感」，也希望藉著這波效益，增加棒球人口。 台北市東園國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。