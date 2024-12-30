中職／延攬林威助並非特效藥 富邦悍將該正視核心問題

今年例行賽剛結束富邦悍將便宣布延攬前中信兄弟總教練林威助，擔任球團副領隊兼農場總監，富邦進軍中職即將邁入第9年，卻始終與台灣大賽無緣，這次再度對外尋才，林威助究竟是特效藥還是一般處方，有待時間驗證。

2016年義大犀牛奪冠，富邦集團正式接手並更名 「富邦悍將」，義大冠軍教頭葉君璋順勢成為富邦球團史首任總教練，但第1年只繳出0.407勝率敬陪末座，2017年球季結束富邦悍將選擇吸收中信兄弟 「五虎將」林克謙、林煜清、張正偉、陳鴻文、蔣智賢，看似兵強馬壯，然而2018年戰績不見起色，季中葉君璋交出兵符，由陳連宏接任總教練。

後來葉君璋獲重生的味全龍延攬重用，擔任總教練帶領球隊上一軍只花3年時間就拿到總冠軍，打造的訓練體系頗受圈內好評，這是因為味全龍高層充分授權給葉君璋，讓他打造心目中理想的球隊，短短幾年便開花結果，球團高層干涉愈少、授權愈多，球隊戰績相對更理想。

葉君璋為富邦球團史首任總教練，但第1年只繳出0.407勝率敬陪末座，第二年季中被換掉。報系資料照

陳連宏在統一獅擔任總教練期間曾拿到1座總冠軍，後來他赴美擔任教士隊見習教練，返國後在2018年1月來到富邦悍將擔任二軍總教練，季中再從葉君璋手中接過兵符。

陳連宏擔任富邦悍將總教練帶兵戰績不俗，2018年剩餘44場球隊拿下22勝22敗，勝率剛好5成，隔年一整季勝率也有0.534，更是富邦悍將唯一一次打進季後賽，但仍難保烏紗帽，球團高層找來7冠教頭洪一中擔任富邦悍將總教練，陳連宏黯然下台，後來重返統一獅。

洪一中在富邦悍將的遭遇毋須贅述，執教2年球隊勝率都不到5成，就連史上最有實績的中職傳奇教頭都無法挽救富邦悍將的命運，2021年球季結束洪一中轉任球團顧問，後來獲新軍台鋼雄鷹青睞，成為隊史首位總教練，2024年鷹軍上一軍的第一年，與富邦悍將勝差只有4場，你沒看錯，兩隊只有4場勝差。

就連史上最有實績的中職傳奇教頭洪一中都無法挽救富邦悍將的命運。報系資料照

洪一中轉任顧問後，富邦悍將迎來曾任中信兄弟總教練的丘昌榮，當時領隊林華韋曾說， 「擁有他（丘昌榮）很幸福。」結果，幸福來得太突然，走得也非常倉促，2022年上半季富邦悍將兵敗如山倒，勝率只有0.271，很快就被逐出競爭行列，帶兵兩下來勝率只有4成出頭，2023年球季結束丘昌榮轉任富邦悍將首席教練，由陳金鋒接掌兵符。

嚴格來講，陳連宏、洪一中、丘昌榮都是富邦悍將對外尋才而來的，葉君璋則出身義大犀牛美式體系，唯有陳金鋒是富邦悍將一手培養出來的。陳金鋒自2016年球季結束退役後，隔年來到富邦悍將經過副領隊、顧問、二軍總教練的歷練，資歷算相當完整，但帶兵戰績不佳，今年勝率0.445只微幅領先台鋼雄鷹，即使下半季補進張育成和張奕，戰績依舊一瀉千里。

歷任富邦悍將總教練任期最多兩年，顯見球團高層耐心有限，找來林威助當副領隊兼農場總監之後，又延攬日籍的後藤光尊擔任二軍總教練，島崎毅擔任二軍投手教練，美籍的鮑伊擔任一軍打擊教練，這釋放出一個訊息，那就是表面上要整頓二軍農場，實際上陳金鋒總教練的寶座坐得並不安穩，如果明年球季富邦悍將戰績依舊沒有起色，教練團難保不會再次改組。

陳金鋒首年帶兵戰績不佳，今年勝率0.445只微幅領先台鋼雄鷹，即使下半季補進張育成和張奕，戰績依舊不振。

富邦悍將球員素質其實不錯，這不只一位現役職棒總教練誇獎過，但球隊戰績卻長年積弱不振，牽涉因素當然很多，教練團一再改組，訓練體系一變再變，球團內部有權的人無責、有責的人無權，這些都是問題，相信球團內部人士應該也十分清楚，卻好像也無力改變，如今林威助進駐是好是壞，沒人知道。

中信兄弟近年打造良好體系，還有強大的後勤團隊支撐，即使總教練頻繁更換仍具十足競爭力，但富邦悍將不同，這幾年富邦已從中信找來不少教練，包括丘昌榮、黃泰龍、林威助，但體系和球隊文化的不同，造成兩大金控球隊戰績處在天秤兩端，雙方要拉近距離看似無期。