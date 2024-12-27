勇士耶誕大戰輸殘陣湖人 「柯學家」仍在尋找輪換答案

NBA聖誕大餐「勇湖大戰」勇士主場113：115輸給殘陣湖人，湖人明星中前鋒戴維斯開賽只打7分鐘就扭傷左腳踝傷退，但湖人還是在客場驚險取勝。

喜歡實驗陣容，被球迷稱為「柯學家」的勇士教練柯爾說：「我們正在尋找答案」。勇士輪換陣容還是不穩定，先發、替補、角色球員、奇兵定位都還沒有找到完美定位。

過去四戰勇士1勝3敗，上周勇士交易拿下前籃網後衛施羅德四場比賽全部先發搭檔柯瑞，但個人表現和團隊合作都不如預期。

耶誕大戰上演湖人對決勇士戲碼，詹姆斯(左)領軍湖人最後驚險取得勝利。 路透

施羅德加入勇士四戰場均8.5分，4助攻，投籃命中率2成8，三分命中率2成35，完全不在狀況。交易前施羅德為籃網出賽23場，場均18.4分、6.6助攻，投籃命中率4成5，三分命中率3成87。

施羅德先發搭檔柯瑞依舊解決不了勇士團隊、輪換效率，柯爾多次變陣做出調整，柯瑞也在無球打法中調整狀況和戰術，但勇士還是沒能有效解決問題，未來充滿變數。

今年球季勇士開局15戰12勝3敗，戰績一度站上西區第一，但過去14戰3勝11敗，目前15勝14戰績西區第10。

柯爾調度用人和輪換安排不當飽受批評

勇士輪換出現各種意外狀況，傷兵問題，原本柯爾的多人輪換深度反而造成球員不適應，導致戰績戰力下滑。 法新社

勇士開季前15戰打出陣容深度和西區最佳戰績，得利於柯爾「11-12人」輪換陣容，但接下來勇士輪換出現各種意外狀況，傷兵問題，角色球員不確定自己會不會出賽，每場比賽可以打多少時間，原本柯爾的多人輪換深度反而造成球員不適應，導致戰績戰力下滑。

「我們有很多套先發陣容，我很清楚做為一名球員，當你不確定自己能不能出賽，每場比賽會打多少時間，對球員非常不容易，比賽也會變得非常困難」柯爾坦承團隊正在尋找答案，探索對球隊和球員最好輪換組合。

即使聖誕大戰輸給湖人，柯爾仍相信勇士擁有聯盟最雄厚陣容深度。連續輸球，將近一個月低迷戰績令勇士球員信心備受打擊，聖誕大戰前勇士球員剛召開一個只有球員參與會議，以柯瑞為首球員想要靠著更多溝通和努力，解決球隊戰力和團隊合作問題。

在勇士走出困境和泥沼之前，柯瑞是否要繼續打那麼多無球跑動和掩護，施羅德是不是該拉下先發改打替補，帶動勇士第二陣容，為板凳注入能量和奇襲戰力，正在考驗柯爾執教能力和智慧。

目前勇士遇上兩個致命瓶頸

勇士柯瑞這個點接不到球，全隊打法、進攻體系和關鍵球直接堵死受困。 美聯社

一、首先是柯瑞的無球跑動和多向掩護打法，今年36歲柯瑞今年球季多次被對手包夾針對，經常3-5分鐘拿不到球，甚至被防守到單節只出手2次，兩次上半場沒有得分，柯瑞這個點接不到球，勇士打法、進攻體系和關鍵球直接堵死受困。

每個對手都已經熟悉並且針對柯瑞無球跑動進行封鎖，防守效率愈來愈好，柯瑞的比賽也愈來愈困難。

二、其次是施羅德的先發角色定位，讓施羅德改打替補負責帶動第二陣容，讓他回到第六人角色，或許是勇士輪換陣容找到解套答案的方向。

勇士球員(藍衣)正在經歷更多困難和調整，跟季初不斷贏球歡樂氣氛全然不同。 法新社

柯爾明顯感受到球隊氛圍很緊繃，球員正在經歷更多困難和調整，跟季初不斷贏球歡樂氣氛全然不同。

「我喜歡我們的球員，他們很有紀律性和品德，關心比賽更關心彼此，我相信他們，我們能靠著團結和努力扭轉局面」柯爾還是對球員很有信心。