「前狼王」離開北大荒重獲新生 唐斯在尼克驚喜打出生涯年

離開待了九年的北大荒，在灰狼隊地位逐漸被弱化的「前狼王」唐斯(Karl-Anthony Towns)本季轉戰紐約尼克隊後，非但沒有對大蘋果光環適應不良，反而驚喜地締造生涯年成績，同時也幫助球隊目前在東區排名高居第三！

開季前，一筆在商言商的交易改變了尼克本季的命運。管理階層這筆操作讓布朗森(Jalen Brunson)、哈特(Josh Hart)、布里吉斯(Mikal Bridges)、迪文森佐（Donte DiVincenzo）的紐拉維瓦兄弟籃球夢沒有持續太久就宣告瓦解，但尼克制服組也總算處理掉多年的藍道(Julius Randle)去留問題，迎來唐斯更成為球隊今年角逐東區王位的最關鍵武器。

愛德華(左)的崛起讓唐斯(右)的角色地位弱化，也讓灰狼最終做出2選1的抉擇。 美國聯合通訊社

唐斯早年時常被譏為「軟糖」，外界批評他球風偏軟，防守強度為人詬病。有鑒於此，灰狼找來戈貝爾（Rudy Gobert）作為防守中心，為的就是掩護唐斯在防守端的弱點。但是雙塔實驗不僅耗時，若以奪冠為標準最後也可說是失敗。球隊為了讓沒有自主進攻能力的戈貝爾參與進攻，某種程度迫使唐斯做出了減少球權的犧牲，他不再是習慣的擋拆主要掩護者角色；而灰狼又在「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）迅速崛起後，霸氣地搶走了頭號進攻的選擇，當然也就弱化了唐斯攻擊層面的重要性，逐漸成為等球攻擊的高砲塔，以他的能耐實屬可惜。

然而以上的狀況在唐斯來到尼克為他打造的全新體系中得到了釋放，去年的尼克靠的是布朗森大量的持球、來創造突破進攻與傳導機會，本季尼克則是圍繞雙核心布朗森、唐斯之間的配合攻擊。指揮官布朗森仍是司職進攻的組織與發動，而唐斯回到他熟悉的擋拆掩護角色，球隊也賦予他更多自由發揮的空間去放大他在場上的優勢。像是唐斯喜歡在擋拆後拉到外圍投射、或是接應後憑藉自己的持球技術與速度強打對手中鋒跟不上的腳步，這兩招就足以讓他在場上顯得殺傷力十足。

一直以來唐斯就是個擁有出色運球能力與靈活性的長人，拿過三分球大賽冠軍的他無疑是聯盟中最擅於外線攻擊的七呎大個，本季場均24.7分，三分球場均投進2.3顆，命中率45.6%續寫生涯新猷，整體有效投籃命中率高達六成，轉換新團隊後與隊友磨合融洽，個人場均失誤2.6次甚至比上季在灰狼更低。

唐斯在首次面對老東家灰狼的比賽就狂砍32分20籃板與6助攻！ 影片來源：Ripple [US] YT頻道

除此之外，歸功於尼克出色的團隊防守和卡位意識，讓唐斯防守責任減輕，但他仍很認份地加強防守質量，場均能拉下13.9個籃板，其中包含2.9個進攻籃板，產量達前兩季的兩倍，目前高居聯盟籃板王，更勝前兩屆得主國王隊沙波尼斯(Domantas Sabonis)。這一切的努力凸顯唐斯本季攻守兩端皆帶來令人驚豔的影響力，他也帶領尼克最近10場豪奪8勝竄升為東區第三！

唐斯12月以來平均22.6分16.2籃板4.1助攻1.3火鍋1抄截，整體投籃命中率高達52.8%，完全有本錢角逐單月最佳球員。他在尼克隊只需要專注在擋拆的解讀，做自己擅長的進攻終結或貫徹戰術中策應的角色，先發陣容齊全不怕沒幫手，包含哈特、布里吉斯、阿努諾比（OG Anunoby）等鋒線皆能在攻守兩端有效給予協助。尼克的團隊得分、失分控制、助攻都能排在聯盟前十，且團隊投籃、分三球、罰球命中率都名列聯盟前三，相當穩定且有效率。

尼克的3D鋒線海讓唐斯防守責任減輕，任務變得簡單後他更能發揮自己的優勢。 美國聯合通訊社

過去幾年談到東區第一中鋒，直覺聯想到的會是七六人的安比德（Joel Embiid），但他今年因傷僅出賽9場、場上影響力也大幅下滑，不得不承認唐斯迄今才是東區中鋒第一人。現階段的明星賽票選，前場位置唐斯也僅輸泰托姆（Jayson Tatum）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），反映出球迷對他是東區第一中鋒的期待。

尼克走過第一個月的磨合期後，12月份開始起飛、勝率高達八成，團隊得分雖然較上個月下滑近3分，但是場均勝分大幅躍進12分，擁有3D鋒線海的他們已不必再靠著布朗森一個人硬打突破僵局，而他與唐斯的配合相信在默契更上軌道後，接下來的賽季會持續保有競爭力。