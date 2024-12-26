紅襪一年約簽布勒值得一賭 輪值陣容較洋基經濟實惠

紅襪隊日前以1年2100萬美元的合約簽下曾在道奇投出過王牌身手的布勒(Walker Buehler)。儘管布勒最近的王牌實績已是2021年的事，但畢竟就賭這一年，顯然是個低風險的操作，也讓已擁有豪克(Tanner Houck)和克羅謝(Garrett Crochet)這兩張王牌的紅襪輪值更具競爭力。

布勒是克蕭(Clayton Kershaw)這張道奇神主牌之後，多年來首位能夠投出王牌實績的道奇農場出身投手。他在2019年繳出182.1局、14勝4敗、3.26防禦率、10.6三振率、1.8保送率的數據；2021年又有207.2局、16勝4敗、2.47防禦率、9.2三振率、2.3保送率的漂亮演出，讓他這兩年都拿到了塞揚獎的選票，也因此被視為克蕭的接班人。但好景不常，布勒2022年開始歷經受傷與開刀，今年5月才睽違將近兩年復出投球，但成績相當不理想，主投75.1局僅留下1勝6敗、5.38的成績。

不過布勒在今年季後賽表現倒是相當不錯，成功拉抬了自己在自由球員市場的行情。他出賽4場當中有3場先發，在第一場先發失掉六分後還留下連續13局未失分的紀錄，且還是最後打敗洋基隊奪冠的關門者。對於一位三年沒投出佳績且又有極大受傷風險的投手來說，年薪2100萬確實有些溢價，但若剛好在這年回春就算紅襪賺到，表現不佳也只痛這一年，因此還是值得一賭。

豪克2024年球季投出9勝10負的戰績，然而防禦率3.12相當出色。 美聯社

在簽下布勒之後，紅襪明年開季輪值預計會有豪克、克羅謝、布勒、克勞佛(Kutter Crawford)與貝洛(Brayan Bello)，此外還有預計季初復出的吉歐利托(Lucas Giolito)在陣中，至於以2年1825萬簽下的山多瓦(Patrick Sandoval)則至少得到下半季才有機會傷癒歸隊。紅襪這支輪值名氣雖不響亮但相當實用，豪克和克羅謝今年都入選了明星賽，兩位都投出了王牌級的成績，前者主投178.2局寫下9勝10敗、3.12防禦率的數字，後者則主投146局有6勝12敗、3.58防禦率、12.9三振率、2.0保送率的成績。克勞佛今年上半季頗有王牌架式，防禦率3.00算相當不錯，但下半季開始走鐘，防禦率高達6.59，最終以183.2局、9勝16敗、4.36防禦率坐收。季前與紅襪隊簽下6年5500萬延長合約的貝洛表現則稍微下滑，為162.1局、14勝8敗、4.49防禦率。

豪克、克羅謝、布勒、克勞佛與貝洛這5人今年的fWAR值分別為3.9、4.7、-0.2、1.9及2，加總起來為12.3。而洋基隊明年開季輪值則預計會有柯爾(Gerrit Cole)、弗瑞德(Max Fried)、洛登(Carlos Rodon)、希爾(Luis Gil)與施密特(Clarke Schmidt)，今年這5人的fWAR值分別為1.8、3.4、1.7、2.2與1.7，加總起來10.8還比紅襪低。但洋基隊打造這支輪值卻所費不貲，柯爾、弗瑞德與洛登都是平均年薪2700萬以上的投手，但像洛登加入洋基的兩季並沒有投出像樣的成績出來。反觀紅襪輪值五人明年年薪加總約2600萬(明年可薪資仲裁者暫以2024年薪計算，理論上會往上加)，還不及洋基身價最高的三大投手任何一人的平均年薪，相較之下可說是經濟實惠。

紅襪牛棚則補進一代終結者查普曼。 路透

紅襪隊已連續三年沒進季後賽，今年戰績也只有81勝81敗。休季期間他們顯然將補強重點擺在投手群，輪值有了克羅謝與布勒的加入著實值得期待，牛棚則補進一代終結者查普曼(Aroldis Chapman)。而等待復活的還有先發吉歐利托與牛棚漢崔克斯(Liam Hendriks)。雖然這樣的陣容還不足以保證讓紅襪明年重返季後賽，但相信對於競爭力的提升有莫大的幫助。