看中菅野智之精準控球能力 金鶯對他的低標是「工作馬」

菅野智之 2017年在世界棒球經典賽準決賽的登板，對上實力強勁的美國隊，那場比賽無疑是叩關大聯盟的預演。他表現頗為成功，但那一次入札卻未能成行，多年過去已是35歲資深老將，美國媒體討論的話題是：「他還剩下多少能耐對付聯盟打者？」這一篇我們來探討吧！

在與巴爾的摩金鶯隊簽約後，菅野在日本舉辦了一場Zoom記者會，在經紀人陪同下暢談想法，他說：「有機會對美國隊先發，實現了我的夢想，那一場真的鞏固我希望挑戰大聯盟投球的想法。」當年的他，先發六局僅被敲三支安打，失掉一分非自責分，對戰的打者包括：「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）、波西（Buster Posey）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）等，很有機會拿下複數年約，而不是等到2024年拿一年1300萬美元。當然，菅野還是有機會證明自己。

菅野智之已經無須在日本職棒發展，因為他用了超過十年證明身手，是該聯盟的頂級投使。2014年，他一舉拿下中央聯盟 MVP，之後又追加了兩座獎盃，他還贏得兩次澤村賞，換句話說在整個日職生涯中，是不折不扣的超級巨星，收穫獎項都是一等一。在美方的球探報告中，菅野智之是著迷於控球的高手，如果投球好壞僅取決於精準度，那菅野智之可能是現階段全世界最好的那一人，有球探形容他將球投向好球帶的準度，就跟一根線相仿，無論是手上的五種球路其中之一。一個數據分享，上一季他面對608名打者，一共只保送16人，保送率2.6%。

菅野智之八年前在世界經典賽成名，但入札收到的報價不理想改留日發展，如今再以海外自由球員身分赴美，終於獲得一紙大聯盟合約圓夢。 美聯社

然而，菅野的特別之處不僅在於保送難求，他擅長利用邊邊角角將球塞入捕手的手套，目前觀之效果極佳。他能對自己的每一球任意加速或減速，讓他出手時變得深不可測。你可能不會看到動輒挑戰三位數的球速，但欣賞菅野智之的投球，美國媒體說感覺在解填字遊戲（Crossword puzzle），走筆至此你大概也知道，菅野的能耐為何。

菅野智之不是沒有快速球，實際上有兩種速球，只是不算特別出色。四縫線直球在狀態好時可來到約92到93英里，移動軌跡無啥亮點。他還混搭一種伸卡球，一般在球數落後時出手，目的是投給你打，透過壓低擊球角度減少長打重傷害，但這些球路都只是配菜，真正有威力是他的變化球。和許多日本投手一樣，菅野智之也有一顆破壞力極強的指叉球，兩好球後經常出現。他還有兩種曲球，有些球探報告指那是卡特球，也有說法是滑球，還有的認為是滑曲球，能在對戰初攻擊邊邊角角，也能在後段製造揮空。三種球路中，只有指叉球在完美控球外特別突出。問題關鍵就是菅野智之的控球主導一切，如果喪失好球帶，他很可能變成發球機。

在金鶯高層的評估，菅野智之的控球和耐投可以吃下大量局數，有機會填補現階段先發輪值的缺陷。 聯合報系資料照

衡量菅野智之的身價時， 聯盟各隊的球探除評估控球外，更謹慎的還是年紀已過顛峰，即便他剛在央聯收下第三個 MVP獎盃。上季，效力於東京讀賣巨人隊繳出15勝3敗、1.67防禦率的成績，一共吃下156.2局，最讓人驚艷的還是整年僅保送16名打者，這也是說服金鶯隊高層的主因，菅野指出：「顯然地，我不是大聯盟那些能投每小時100英里速球的投手，但對自己的控球和投球組合非常有信心。這也是我在日本成功的原因，現在不打算改變任何東西，希望透過我的投球策略、球路以及控球在美國試試，看能達到什麼成績。」

擁有豐富的變化球路，以及遊走好球帶邊角的控球，就是金鶯延攬重點，很高機率他被賦予的角色是專門吃局數的「工作馬」，有點類似他巨人隊的昔日洋將隊友米克拉斯（Miles Mikolas）、這幾年在紅雀隊所扮演的那一人。菅野智之一開始可能先發不多，會根據表現擔任第五號先發投手。

金鶯隊現有陣容的幾名投手包括：羅傑斯（Trevor Rogers）、克里默（Dean Kremer）、羅里格茲（Grayson Rodriguez）等耐久性不足，艾佛林（Zach Eflin）上季扔了165.1局，蘇亞雷斯（Albert Suarez）表現起伏，仍需要更多投手支援。去年，他們還有伯恩斯（Corbin Burnes），如今是否續約不得而知，波維奇（Cade Povich）、厄文（Cole Irvin）和菅野今後得扛起重任。

金鶯還不確定能否簽回塞揚王牌伯恩斯，菅野智之將和多人競爭先發輪值。 法新社

最美好的狀況，是菅野短期內適應聯盟強度、投一休四的節奏，並且用指叉球和絕妙控球穩住局勢，投出一個防禦率低於3.00的新人球季，那以一年1300萬美元的合約來說是大成功！終究，這是一筆低風險投資，球團不期待菅野智之用強力的速球壓制打者，只要用精準控球製造打者揮空即可。回顧過往，聯盟不乏一些專靠控球取得成功的投手，而在日職顯赫的履歷證明，菅野的確是世上最好的控球大師之一。