陳子豪大合約+12強冠軍效應 基層棒球教練有感而發

近期陳子豪、朱育賢等中華職棒球員行使FA自由球員權利，獲得豪華大合約，加上世界棒球12強賽冠軍光環，帶動基層棒球不同面向發展，教練們坦言「有感」，也希望藉著這波效益，增加棒球人口。

台北市東園國小是江坤宇、張奕的母校，棒球隊人數在全台灣少棒隊排名數一數二，總教練賴敏男表示，台灣可以在國際賽奪牌，球員享受薪資待遇，以市場機制、棒球發展來說是正向的，台灣球員薪資一直以來比美、日、韓國家低，現在能夠開出高薪，會讓球員考慮不一定要旅外。

賴總提到，這些效益會激勵基層棒球發展，讓家長覺得值得投資，從小下功夫，對招生容易一點，「這一陣子我接到招生電話、訊息特別多，想打球的小朋友變多」，他說，東園最多全隊曾經到86人，目前則是72人。

東園國小最多全隊曾經達86人，軍容壯盛。(賴敏男提供)

在國中端部分，澎湖縣馬公國中總教練蔡良詮提到，社會團體對棒球隊的關注度變高，除了台鋼雄鷹、火星人運動發展協會跨海捐贈球具外，像是獅子會、中美國際同濟會以及台北101等單位，都表達想贊助之意，當然樂見。

澎湖出身的好手莊昕諺是12強國手，也是蔡良詮的子弟兵，他說，澎湖是小地方，莊昕諺打出成績，可以激勵當地的小朋友，他是澎湖的指標人物，也有回饋母校的念頭，但更希望他能當「澎湖」的莊昕諺，而非只有「講美、馬公」的莊昕諺。

莊昕諺成為澎湖指標棒球人物。(諸羅山盃大會提供)

至於高中則是最接近職棒的層級，平鎮高中總教練吳柏宏表示，影響一定有，現在球團開出大合約，代表願意投資，想旅外的選手，以前可能3、40萬美元簽約金就出去，現在留在台灣也有一、二輪價碼，或是依照古林睿煬的模式旅日都有機會，只要拿出成績，球團就敢開價，選手要更努力，企圖心、自主能力要更強。