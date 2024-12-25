中職／四重砲就位+伍鐸本土化 狂龍再現就缺強力洋投助拳

今年球季結束後，除各隊提交契約保留名單外，陳子豪、朱育賢、詹子賢、陳韻文及古林睿煬行使自由球員權利。最終詹子賢及陳韻文決定續留母隊，古林睿煬轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，陳子豪及朱育賢兩門重砲則攜手加入味全龍隊。

擁有全聯盟最佳投手群的味全龍，2023年驚奇奪冠後，今年卻連季後賽都進不了。最主要原因就是打擊火力不佳，硬是比統一、中信少得了超過百分，等於平均每場少拿1分而無緣連霸。因此球季結束時，龍隊就發下豪語要在自由市場大肆收刮。最終他們一口氣狂擲1.78億搶下兩大生涯百轟重砲，先是與朱育賢簽4年含激勵獎金總值4800萬合約，再以10年1.3億的超大合約拿下陳子豪。

獲得史上總額最高合約的陳子豪，是中職最年輕的百轟打者，年僅29歲已累計131支全壘打，近9季只有去年不到10轟，生涯打擊三圍0.288/0.371/0.468。至於朱育賢火力更是凶猛，打了9年累積高達169支全壘打，年年都達到雙位數，打擊三圍0.311/0.376/0.527也更為優異。二位中生代重砲手加入瞬間讓味全打線有感升級，小龍快速進化為狂龍。

吉力吉撈近3年是最會轟的本土打者。 圖／味全龍隊提供

事實上實際上味全龍本來就有目前中職火力最凶猛的打者吉力吉撈．鞏冠，短短368場比賽就狂敲71支全壘打，是近三年本土最會轟的打者。今年球季23轟僅不敵魔鷹屈居第二，而全壘打排行榜第四、五名正是17轟的陳子豪及12轟的朱育賢，龍隊光這三位球員就有合夯50轟，若再加上劉基鴻，4人可望上看60支全壘打，比全隊本季還多。

未來龍隊應可排出1至9棒為李凱威(2B)、吉力吉撈．鞏冠(DH)、陳子豪(RF)、劉基鴻(3B)、朱育賢(LF)、郭天信(CF)、郭嚴文或拿莫．伊漾(1B) 、蔣少宏(C)及張政禹(SS)。這條打線直接改善外野火力，雖然會犧牲些守備，但必要時朱育賢可移防一壘，或陳子豪擔當指定打擊、吉力吉撈．鞏冠則可支援蹲捕，外野交給張祐銘、張祐嘉、林孝程三名小將去輪替，一樣可維持隊內競爭。

龍隊2023年能奪冠，布里悍貢獻良多，他也在封王戰投出最後一球。 聯合報系資料照

投手部分看似是味全龍強項，仍有許多隱憂，兩大本土王牌徐若熙及王維中的傷病史，讓教練團必須採取保護策略，以致兩人入隊四年投球局數貢獻十分有限，主要還是得靠洋投吃下更多局數及扛起輪值。2023年龍隊就是靠鋼龍、布里悍兩大王牌優異的主宰力，才能奪得年度第一，最終也順利拋下冠軍彩帶。

然而2024年龍隊布里悍離隊，鋼龍及伍鐸因傷狀況不佳，加上策略上放洋投銳歐在牛棚，先發只剩艾璞樂獨撐大局，讓投手調度一度捉襟見肘。好在今年伍鐸受惠「羅力條款」成為本土球員，將可以成為球隊活棋，若能找到合適的先發強力洋投，他可以頂替呂詠臻轉隊後擔任第7局或長中繼的人選，把戰局延續到林凱威及陳冠偉手中；如果先發有需要，他也可以支援輪值。

伍鐸受惠「羅力條款」明年球季將視為本土球員，讓龍隊找洋將更有優勢。 聯合報系資料照

整體而言，龍隊雖有本土伍鐸，可以多一位洋將名額運用，但打線靠著「豪撈朱基」四大重砲就位已大幅升級又有威脅性，現階段已不需要考量洋砲補強。投手群則需要減少本土王牌徐若熙及王維中的負荷，在戰力極大化考量下，還是需要強力洋投助拳，若能找到布里悍等級的強力外援幫忙，值得期待龍魂再起、狂龍再現。