違反常理的魔球 掀開洋基威廉斯「御氣球」的神秘面紗

與大都會隊競逐強打外野手索托（Juan Soto）失利後，洋基隊沒有因失望而躊躇不前，反倒快速執行「Plan B」，包括以左投史上最大約網羅勇士隊王牌弗里德（Max Fried），並透過交易和簽約獲得貝林傑（Cody Bellinger）、高史密特（Paul Goldschmidt）等明星增添打線深度，其中交易來釀酒人隊當家終結者威廉斯（Devin Williams）更被外界視為牛棚強力挹注，威廉斯曾兩度獲選為國聯年度終結者，不只是聯盟最強後援投手之一，招牌「御氣球」更堪稱近代最魔幻的變化球路。

威廉斯在2020年縮水賽季就以0.33防禦率獲得新人王，升上大聯盟後一直是耐操好用的後援強投，也讓釀酒人隊2022年能放心交易走守護神海德（Josh Hader），扶正成終結者後威廉斯效率不減，2023年拿下36次救援成功，2024年雖然賽季前期受傷勢困擾，但回歸後22場出賽防禦率僅1.25、收獲14次救援成功，絲毫不見影響。

小廟供不起大佛，釀酒人自知負擔不了威廉斯未來薪資，趕緊趁他的最高點送出喚回可用資產。 路透

隨著近年後援投手身價看漲，威廉斯的新合約對小資釀酒人而言勢必難以負擔，於是休賽季釀酒人將其送至終結者霍梅斯（Clay Holmes）剛出走的洋基，換來左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）、新秀德賓（Caleb Durbin），及200萬美元現金。

威廉斯生涯兩度入選明星賽，累計235.2局防禦率為1.83，每九局能送出高達14.3張老K，是台不折不扣的三振機器，他投的球種不多——確切來說幾乎只用兩種球將打者K得滿頭包，以2024年為例，這兩種球路合計占比就高達9成85，分別是四縫線速球和變速球，但後者更廣為球迷認識的名字是「御氣球」。

威廉斯的「御氣球」讓對手看的到打不到，K得打者不要不要的！ 影片來源：MLB 官方YT

「御氣球」英文原名Airbender，並不是種明確被記載分類的球路，而是專屬於威廉斯變速球的暱稱，由美國投球分析專家弗里曼（Rob Friedman）命名，取自卡通影集《降世神通：最後的氣宗》，意指威廉斯這顆變速球軌跡之迷惑，宛若能自由自在控制氣流的「氣宗」。

作為一個搭配用的球種，傳統變速球速度、軌跡和直球路徑分離，能夠跟直球達成良好的混淆效果，通常有較低的轉速，但在威廉斯的手中截然相反，他有著史上最高、甚至領先所有人一大截的變速球轉速，自2015年以來，變速球的平均轉速為1769轉，只有少數人能超過2200轉，更只有4人能突破2400轉，而威廉斯呢？他的數字是2752轉，領先第二名的理察斯（Trevor Richards）整整300轉，且用量高達5成57甚至多過直球，被當作一號球種在使用。

威廉斯的變速球可怕之處在於違反常理，不僅有史上最高的2752轉速，水平橫向位移還高達19.4英吋，比本壘板還寬！ 美聯社

當然，這並不能代表好或壞，轉速並不是越高就一定越好，但如何替球增添旋轉是近年來相當盛行的研究和訓練方向，旋轉數會為影響球的移動軌跡，而威廉斯的變速球就是最好案例，根據大聯盟Statcast數據，威廉斯的變速球2024年取得的水平橫向位移高達19.4英吋，要知道本壘板的寬度不過17英吋。

這個數字有多驚人？具體點來講，上賽季僅有6個人的球路橫向位移超過這個數字，但除了威廉斯的變速球，其餘5種全為橫掃球，從投手視角解讀，橫掃球和滑球相同，出手後會順著作用力沿著手臂甩出去的切線，往非慣用手（持手套）一側運行；但變速球恰恰相反，投出後反倒往慣用手（投球手）一側橫向運行，能創造如此大的位移，實在違反物理直覺。

2024水平位移前6強(至少100球)。 udn製表

威廉斯2020年受《The Athletic》訪問時，將這顆球形容成「反方向滑球」，隊友海德則說它看起來像是由左投手所投出的滑球，總結來說，「御氣球」詭異之處在於橫移軌跡幾乎大於所有變化球，同時對打者而言，這顆由右投手投出的球移動路徑幾乎「反常理」，更別提它的垂直位移比一般右投手的變速球多8英吋，輔以上看98英里的火球，造就了聯盟最難以被攻破的投球組合。

自2019年升上大聯盟至今，威廉斯一共投出2299顆御氣球，打者揮空的比例達2成4，在例行賽只被打6發全壘打，被打擊率僅1成39，從2020年開始計算，這顆球的球種價值（pitch value）高達+52，是期間第10名，但排在前面的9人均為先發投手，意味著他們多出威廉斯一倍以上的投球數能累積球種價值，質與量兼具，也無怪乎弗里曼會在網路上戲稱它「不公平」了，新賽季他將持續用這顆魔球宰制打者，替洋基把守最後一道防線，力拚下一份大合約。