中職／味全老將只需保林智勝 中信補償人選以牛棚投手為主

味全今年在自由球員市場補強大成功，先後網羅了前樂天的朱育賢及前中信的陳子豪2名重砲手，不過相對地也要付出代價，樂天日前就挑選呂詠臻作為補償，呂詠臻今年出賽43場，是味全牛棚投手當中出賽第4多，去年也出賽35場，7、8月一度不穩導致今年的防禦率升至3.60，雖不若上季的1.82，但也拿下了9個中繼點，是主力牛棚一員，加上外型亮眼又有好歌喉，在球迷間人氣不低，就這樣被放在保護名單外被選走，對味全戰力及行銷有些影響。

至於陳子豪這邊，味全球團表示近日將提交25人保護名單給中信，哪位龍將在明年的龍象大賽將換邊戰？先來看中信的隊形。

陳子豪行使自由球員權利轉隊至味全，味全近日將提供保護名單給中信挑選補償球員。 聯合報系資料照

中信今年奪回總冠軍，團隊戰力較其他5隊完整，內外野手方面更是先發替補各有優異球員，一壘有轉隊後交出不錯打擊內容的陳俊秀、未行使自由球員權利的許基宏，還有從外野移防的張志豪、蘇緯達及重砲新人徐紹予，二三遊則有岳東華、王威晨、江坤宇，替補的有楊祥禾、王政順、張仁瑋、張士綸及新人許庭綸，外野手有岳政華、曾頌恩、宋晟睿、張志豪、林書逸及留隊的詹子賢，真的是人才濟濟。

投捕方面是中信相對來說可以再補強的部分，今年的先發投手輪值主要是靠4名強力洋投撐腰，艾士特離隊也不影響戰力，明年維持同樣的洋投戰力是十分重要的事情，因為本土先發投手在鄭浩均、徐基麟相繼受傷，余謙、魏碩成壓制力有段差距，鄭凱文又年紀漸長的狀況下，是個戰力缺口；牛棚也遇到同樣問題，要說較穩定的只有吳俊偉、呂彥青及下半季復出的黃恩賜，其餘如李振昌、謝榮豪、陳琥等都有年紀及表現落差的問題。

中信目前的先發主戰捕手是高宇杰，第一替補則是林吳晉瑋，接下來的第3名捕手就比較缺乏，徐博瑋、陳統恩、胡孟智等人都還需要時間磨練，如果名單中有不錯的潛力捕手也是個好選擇。

呂詠臻日前被樂天選做為朱育賢轉隊至味全的補償球員。 聯合報系資料照

相信味全球團也知道中信陣容上需要補強的地方，因此提出的保護名單與給樂天的稍有不同，可以預料的是內外野手會做些許刪減，尤其是中信人多到滿出來的外野，而將名額轉移到牛棚投手，畢竟已經被樂天挑走一名主力牛棚，加上今年是因為有洋投銳歐出賽63場、92又1/3局的賣命貢獻，才讓牛棚維持一定水準，要是再被挑走主力牛棚，那對明年的後援戰力會有嚴重傷害。

除了主力先發的徐若熙、王維中，後援的林凱威、陳冠偉、林逸達、吳君奕等，以及先發後援皆可的林子昱、郭郁政，潛力投手曹祐齊等這幾名一定會保護的投手之外，推測去年第4輪選進，今年二軍先發16場，防禦率僅有2.0的黃侰程及今年第2輪的李致霖，這兩名年輕新秀也會被放進名單內，投手最後一個名額，筆者選擇之前傳聞也是被樂天所考慮的李超，其實味全類似的牛棚投手不少，如吳俊杰、趙璟榮、羅華韋等，但李超在一、二軍的成績相對優異且較年輕，因此有可能被放進保護名單內，只不過連呂詠臻都會被挑走了，如果李超踏上同一條路也不用太意外。

捕手方面則是吉力吉撈．鞏冠及蔣少宏這2名一軍主力加上今年選進的黃贊維；主力內野手如李凱威、劉基鴻、張政禹、劉俊偉，以及積極栽培的陽念祖，都會被放進名單內，打完冬盟後再遠赴澳洲的拿莫．伊漾應也會在名單內，另外有引退商機的大師兄林智勝當然不會被放出，味全另外幾位由他隊轉來的資深球員如陳禹勳、郭嚴文、劉時豪等人，由於年紀及位置關係，被中信挑選機會不大，不必特地放進保護名單內。

味全龍投手李超若未被放入２５人保護名單，很有可能會成為中信兄弟補償人選。 聯合報系資料照

外野手要保護的人更少，在朱育賢及陳子豪加入後，只要保郭天信、第1輪的曾聖安及新門面張祐嘉即可，比賽後段需要的守備組林孝程及冉承霖，就算被選走任1人，對味全外野戰力傷害也不大。

綜合以上，中信會挑選的補償人選還是以牛棚投手為主，如果李超沒有在保護名單內，首選當然是他，如果他在名單內，過去兩年有實績的趙璟榮及在冬盟後援5場，5局無失分的年輕小將張鈞守都是有可能被挑的人選。