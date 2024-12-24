國王僅2季就「崩塌」難以理解 交易+開鍘教練勢在必行

國王最近很慘需要「救贖」，至少一筆球員交易，做出陣容調整，國王教練布朗(Mike Brown)很快也要面臨去留。

國王主場95：122被溜馬轟爛，主場吞4連敗，13勝17敗戰績西區掉到第12。2023年度最佳教練布朗現在看起來比熱鍋上螞蟻還要不知所措，國王今年球季不管打好打壞，勝負結果，國王的表現和比賽結果都很難讓沙加緬度球迷滿意。

國王主場被湖人雙殺後，接著又慘敗溜馬，擁有三巨頭戰績卻持續探底 影片來源：Hooper Highlights YT頻道

布朗是2023年NBA年度最佳教練，2022年夏天接掌國王，布朗第一季就帶領國王打出48勝西區第三戰績，儘管季後賽第一輪就被第六種子勇士4：3爆冷淘汰，但布朗確實為國王帶來更好氣象，特別是進攻，執教生涯以防守見長的布朗，完美改造國王成為一支擅長進攻，喜歡打快節奏攻防轉和三分轟炸。

2022-23賽季布朗執執的國王有幾個重要改變：

1、每場攻下120.7分，聯盟第一 2、每場出手37.7個三分球，聯盟第六 3、三分球命中率3成79，聯盟第八 4、國王投籃命中率4成94，聯盟第二

布朗不但完美激發主控福克斯進攻端潛能，場均25分生涯第二高，投籃命中率5成1最涯最佳，福克斯更升級成為聯盟明星球員，中鋒沙波尼斯國王第一個完整球季完美融入體系。更關鍵的是國王幾個核心角色球員，小前鋒巴恩斯、射手赫爾特、最佳第六人蒙克、菜鳥前鋒穆雷都在布朗手中打出絕佳狀況。

布朗2年前把國王帶進季後賽並風光拿下年度最佳教練，但僅短短2季就跌落神壇。 路透

布朗敢用新人，充分挖掘板凳和角色球員潛能，把他們放在合理位置，一改以往用人保守輪換太短的執教風格。

兩年前用兵如神，把角色球員用到極致，每張牌在布朗手裡都能成為奇兵，發揮最大效能，今年球季卻一反常態，布朗執教用人所有神奇都莫名消失。

福克斯今年球季場均26.3分、6.1助攻，打得就像明星球員，沙波尼斯場均21.3分、13.3籃板，投籃命中率6成18，籃板聯盟第二，NBA排名前五長人，今夏簽下的小前鋒德羅展場均21.6分、4助攻，投籃命中率4成83，依舊是聯盟頂級得分小前鋒，國王三巨頭更完整，進攻效率和核心骨架更紮實，但國王戰力卻不升反降。

國王陣中有三名場均至21分以上球星合體，三人都算健康，還有一名聯盟最佳第六人等級得分殺手蒙克場均可以砍15.8分，但國王卻打不出更好團隊和戰績。

國王本季找來DDR搭配福克斯與沙波尼斯組三巨頭，三人數據都很亮眼平均都在21分以上，但卻沒有出色的化學效應。 法新社

國王有兩個很奇特現象

第一、 國王進攻效率聯盟第八，防守效率第14，依常理國王不應該打出這樣的戰績和表現，勝率和表現都不如預期。

第二、 布朗的球隊最近三季三分球出手都在下降，2022-23每場出手37.3個三分球，2023-24每場出手36.6個三分球，今年球季2024-25每場出手34.3個三分球，三分命中率掉到3成47，遠低於聯盟水平3成6。

沙波尼斯依舊能繳出頂級長人數據，攻守兩端都很有存在感，球隊戰績卻與表現呈反比。 法新社

沙波尼斯籃板更猛，禁區攻防更有主宰力，跟隊友融合更好，但國王三分球出手和空間卻在壓縮減少。這不是德羅展加入國王帶來的改變，國王還是有蒙克、赫爾特、穆雷、麥克德莫、萊爾斯這些擅長投三分球員，但三分出手和質量、牽制力都在明顯下滑，顯示教練執教、球星帶隊和戰術打法同時出了問題。

在NBA解決國王眼前困境和輸球危機很簡單，開除教練是最快最直接方法，因為布朗手裡不是沒牌打，國王也不缺天賦和年輕球員，布朗打不好手裡的牌，球員也適應不良，球隊得馬上做出改變和決策。

國王可能要開始思考雙核心福克斯與沙波尼斯是否該拆夥了。 美聯社

其次就是核心球星問題，國王一號球星福克斯一心想要離開另謀發展，二號球星沙波尼斯一向安靜沒有聲音，國王兩大核心球星都缺少捨我其誰擔當和帶隊能力，根本無解。

做交易+換教練，國王應該在一個月內就會出手。