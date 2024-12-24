洋基沒索托的補強B計畫已砸5860萬美元 新陣容變更好了嗎？

過去八個球季，16次美聯冠軍系列賽中休士頓太空人、紐約洋基隊就佔據11次。這段期間，兩隊曾對戰三個系列賽。因此，談及補強、殺入世界大賽的美聯球隊，必須比現行的太空人或洋基隊強才行。在索托（Juan Soto）遠走國聯後，總管凱許曼（Brian Cashman）一共補進六人，我們這篇探討一下新陣容是否比本屆世界大賽的洋基出色。

從帳面上看，洋基隊的確進行重大改造，而這些改變目的無論如何，都得比上一季更成功才行。截稿前最新一筆交易，是以一年1250萬美元代價，簽下37歲資深球星高史密特（Paul Goldschmidt），此舉為補強一壘火力。根據瞭解，凱許曼原先目標是3屆金手套沃克（Christian Walker），未料卻被太空人隊攔胡，成為季外第一筆簽約。

洋基隊周末以一年約綁定前國聯MVP高史密特，37歲的他於2024年下半打出回春行情，球團期待老將全力以赴，在洋基球場達標400轟填補火力缺口。 美聯社

換句話說，簽約高史密特並非原始方案，而是不得不的折衷，但不能說不好。如果，高史密特加盟洋基後能繳出2024年下半季表現，例行賽我看好他們蟬聯美聯東區冠軍。身處生涯末段，高史密特要拼的里程碑是400發全壘打，目前他還差38支，只要無傷無痛最快2025年球季，最慢2026年可達標。這代表著，除非受傷否則明年能以洋基一員達標400轟，具有相當意義。

高史密特2022年在紅雀拿下MVP達到生涯高峰，但隨後2個球季就出現衰退現象，洋基才得以用一年短約簽下。 影片來源：MLB YT

放眼高史密特過往，曾有七個球季繳出單季30轟，難保接下來不是他第八個球季。當然，這並非沒變數，首先高史密特生涯從未單季破36轟，過去兩季打擊率下滑到2成68、2成45，顯示生涯曲線一路下滑。不過，在聖路易紅雀隊兩季好歹夯了47支全壘打，其中有11支來自於最後三個月，當時打擊率為2成69，我猜洋基隊也看到這一點，所以並未拿複數年約追求火力更凶猛的阿隆索（Pete Alonso），而是不介意拿一年短約的老將拼400轟，高史密特勢必全力一搏衝歷史第59人，達標400轟以上的前輩有16人曾效力洋基隊，對他頗有幾分世代交替的意味。

貝林傑想跟隨老爸腳步加盟洋基，親自推動經紀人推動小熊交易。 美國聯合通訊社

我推測洋基補強應尚未停止，另一筆交易可能是著眼內野佈局，最有可能位置是三壘火力。假設沒有的話，洋基2025年的打線可能是：第一棒奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、第二棒賈吉、第三棒貝林傑（Cody Bellinger）、第四棒史丹頓（ Giancarlo Stanton）、第五棒高史密特、第六棒威爾斯（Austin Wells）、第七棒 「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）、第八棒沃爾普（Anthony Volpe），第九棒就交給卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、普拉札（Oswald Peraza）與勒梅修（DJ LeMahieu）輪替，誰的狀況好誰上。 守備的分配，高史密特應會擔綱先發一壘手，貝林傑分站中外野或左外野，賈吉則回到他熟悉的右外野。內野可能將奇森姆調回二壘，讓洋基去找三壘的升級人選，或者看卡布雷拉的調整如何。

洋基沒留住索托後，補強B計畫第一步就是簽下勇士王牌左投弗里德！ 美聯社

未能挽留索托，在我感覺並非壞事！主要是洋基隊可在未來幾年保留薪資彈性，不必未來幾年均與奢侈稅打交道七折八扣，在每年自由市場找尋可轉指定打擊的強力打者，還可進一步補強防守。結果，凱許曼還真的這麼操作，毫不猶豫地簽下先發投手弗里德（Max Fried）、交易明星救援投手威廉斯（Devin Williams），和可守不同位置的多功能球星貝林傑（Cody Bellinger）。

未能簽下索托後，洋基隊補強B計畫至今已經花了5860萬從自由市場和交易補進六人，新陣容不見得比本季打進世界大賽的球隊還差。 截圖自X

當然，也許有人批評用簽約索托一季（5500萬美元）薪資預算，一舉搜刮六人進來，這些並不足以取代索托影響力。關於這點我認同，來自多明尼加的明星左打索托是洋基門神之一，與「法官」賈吉（Aaron Judge）撐起火力進攻大旗，幫洋基隊拿下闊別15年的第一個美聯冠軍。相較起來，弗里德有傷病史、貝林傑早就不是國聯MVP，威廉斯仍有不穩定因子，而高史密特已經37歲。只是我要提醒，索托和紐約大都會隊簽約是白紙黑字，此時洋基再端上什麼球場包廂均無濟於事，往前看才是凱許曼這位總管眼前在做的事。

跡象顯示洋基總管凱許曼補強還沒結束，仍捧著現金四處尋求好手加盟，包括招募日職強投佐佐木朗希。 美聯社

洋基能否複製本季表現，重返世界大賽舞台的關鍵，還要看其他美聯球隊有無作為。世仇波士頓紅襪隊在這個冬天，著眼於提升先發陣容，交易來白襪王牌左投克羅謝（Garrett Crochet），巴爾的摩金鶯隊補進日職的投手菅野智之。美聯中區的克里夫蘭守護者隊、底特律老虎隊與堪薩斯皇家隊相對安靜，西區最引人注目的動作，除了太空人放生塔克、簽下沃克，沒奪冠希望的運動家隊和洛杉磯天使隊均做小幅度補強，不足以威脅洋基蟬聯美聯冠軍。

不過，自由市場仍有幾個大咖足以撼動美聯版圖，其中包括幾乎確定離開休士頓的布萊格曼（Alex Bregman），前金鶯隊王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes），強打一壘手阿隆索，以及1月份中旬才會確定落腳處的日職強投佐佐木朗希。這裡面任何一人跳入美聯，均可能改變局勢，亦是我們今後需要關注的重點。