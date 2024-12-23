恢復二刀流負荷大 大谷翔平還能創出什麼神奇紀錄？

偉大的球員總是能帶給我們各種意想不到的驚喜。由於手肘韌帶傷勢尚未康復，大谷翔平無法在加入道奇頭一年就施展他的二刀流絕技。雖說大谷超一流的打擊實力有目共睹——去年他才剛以44發全壘打拿下首座全壘打王，但只能打DH的大谷不僅令人頗感美中不足，對整季投手戰力都陷於吃緊狀態的道奇來說更是莫大的缺憾。但結果我們都看到了，既然少了能夠投球的健康手臂，投打跑樣樣精通的大谷決定改用他的雙腿來彌補。不但以此跑出了史無前例的50-50紀錄，還為他自己也為道奇贏回一座夢寐以求的總冠軍。

下一季已經一年多未曾擔任投手的大谷終於可以重拾他的二刀流技藝，但很可能不是馬上。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近受訪就表示，他不認為大谷有機會在明年三月中遠征東京巨蛋的道奇海外開幕戰登板獻技，如此一來，大谷想在明年立即開始挑戰投手部門各項紀錄就存在著不小的難度。

大谷4年內3次MVP都是全票通過已經豎立障礙，只要再拿一座MVP就能成為「天下第二人」，甚至有機會挑戰邦茲的7次紀錄。 路透

高中時期的大谷曾豪氣萬丈地寫下一紙從18歲一路規畫到70歲而且鉅細靡遺的「人生計畫表」，其中就包含著他「22歲拿下塞揚獎」、「24歲投出25勝及無安打」的遠大志向。可惜造化弄人，自2018年赴美至今，由於各種大大小小的手臂傷勢，七年內大谷只有一季（2022年）投球局數超過140局，也唯有這一年大谷能在塞揚獎票選拿到選票（第4名），自然更無緣達成20勝等成就。反倒他當年計畫中隻字未提的MVP四年內拿了三次，而且目前次數僅次於邦斯（Barry Bonds）與多人並列史上第二的他未來只要保持健康，除了成為真正的「天下第二人」外，甚至有機會超越邦斯的七次紀錄。

日籍投手在塞揚獎最高排名是2013年的達比修有拿下第二高票。 路透

回過頭來談投手紀錄。自野茂英雄在1995年加入道奇至今，挑戰大聯盟的日本球員一直是以先發投手居多，表現也確實遠優於日籍打者。即便如此，包括台韓投手在內，三十年來先發投手的兩大成就——塞揚獎及單季二十勝仍未有任何亞洲投手能夠達成。最接近這兩項殊榮的不是別人——正是2006年投出19勝在塞揚獎票選拿下第二名的王建民。至於日籍投手的最高名次同樣是第二（2013年的達比修有），最接近20勝的日本投手則是2008年投出18勝3敗的松坂大輔。換句話說，如果大谷能搶在其他亞洲投手前實現他的人生目標，還將因此成為亞洲投手單季表現的第一人。

不過就算大谷的手臂能及時恢復到狀況百分百並投滿一整季，想要拿下單季20勝也殊屬不易。近年來由於先發投手被換下的時機越來越早，不僅本季20勝投手直接掛零，之前連續三年每年都只出現一位20勝投手。這意味著大谷如果想成為繼貝比．魯斯（Babe Ruth）之後史上第二位轟出50發全壘打又投過20勝的球員，不但得投出至今為止最完整無傷的一季，而且每場先發還得撐得夠久才有機會實現。

大谷先發投球又上場打擊能以火力支援自己，即便明年不易達成，未來幾年大谷投出20勝+50轟的機率依舊不小。 美聯社

但大谷也擁有一項大多數投手所不具備的優勢——由於身處陣容豪華到他們說第二沒人敢稱第一的道奇，大谷拿勝投的機率自然高出不少，再加上既先發投球又上場打擊的他還能以火力支援自己。即便明年不易達成，未來幾年大谷投出20勝的機率依舊不小。而且一旦達成這項成就，已經拿過兩屆全壘打王的他還有機會成為史上第一位20-20（20勝外加20發全壘打）以至於20-50的球員——而且是在同一年發生，甚至還可能締造包辦勝投王與全壘打王的神奇紀錄。如此偉大的成就即便是當年曾以投手身份拿下全壘打王的貝比魯斯也未能實現。因為不像大谷，在展現史無前例的全壘打火力後魯斯很快就結束他的投手生涯。即便以最寬鬆的標準，魯斯真正固定先發投球兼打擊的時間也只有兩個球季。

大谷恢復二刀流後，就有機會挑戰20勝+20轟的20-20夢幻數字。 美聯社

至於大谷的另一項目標塞揚獎，他未來最大的競爭對手很可能有好幾位正是他的隊友——同樣實力堅強且呼聲甚高的山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）甚至是已拿過兩次的新隊友史奈爾（Blake Snell）。過去曾有六位投手在同一年包辦賽揚獎及MVP兩項大獎，最近一位正巧也是大谷的隊友——2014年的克蕭（Clayton Kershaw）。基於大谷投打兩端都屬頂級輸出的貢獻度，只要他能拿下塞揚獎，包辦MVP以至於全票獲選都是意料中事。至於史上只有瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）一人達成過的同一年包辦塞揚獎及銀棒獎成就，對現階段的大谷來說已經只能算是錦上添花。

大谷達成50-50里程碑的紀錄之夜，被譽為是史上最偉大的單場打擊表現 影片來源：MLB官方YT

第一年加入道奇的大谷就實現了長年的冠軍夢（這點也在他的人生目標表），而且不僅蟬聯MVP跟全壘打王，還締造包括50-50在內的多項歷史紀錄。如此完美的結局不僅球迷，恐怕就連大谷自己也會覺得好到不可置信。然而運動場上沒有永遠的贏家，也沒有永不可能被改寫的紀錄。從道奇拿下冠軍的那一刻起，所有人就在掂量所謂的「道奇王朝」能延續多久，更好奇於大谷接下來還會締造哪些震古鑠今的紀錄。無論如何，能親眼目睹大谷前無古人球技的當代球迷，正有如聖經馬太福音所說的：「你們的眼睛是有福的，因為可以看見。」