日職／35歲之關！坂本勇人、菅野智之 兩大高薪看板兩樣情

讀賣巨人隊今年雖然在CS季後賽跌了一大跤，在具有1場先勝的優勢下敗給橫濱DeNA，挑戰日本一失利。不過繼2020年之後、相隔4年再度奪回中央聯盟優勝王座，加上又是阿部慎之助監督新上任的第一年就達成這項任務，也算是收穫豐富的一個賽季。

阿部慎之助首年就奪冠，而且打敗的是去年日本一的阪神虎隊，相當不容易。而過去與阿部在選手時代一起並肩作戰的巨人隊兩大看板投打球星，分別是年薪4億日圓的菅野智之以及6億日圓的坂本勇人，在這個賽季的表現則是呈現兩樣情，給予老戰友阿部監督的援護也是差距一大截。

35歲的菅野智之今年出賽24場，投出15勝3敗、防禦率1.67的優異成績，繼2017、2018、2020年之後，第四度獲得勝投王。勝率0.833，不到1的WHIP0.94，都足以說明他對巨人軍優勝的貢獻。若不是中日龍隊22歲的「少年強投」髙橋宏斗今年太過出色，防禦率僅有先發投手驚人的1.38，菅野智之將有機會第四度拿下防禦率王。

35歲的菅野智之今年出賽24場，投出15勝3敗、防禦率1.67的優異成績，繼2017、2018、2020年之後，第四度獲得勝投王。報系資料照

菅野智之生涯防禦率僅有2.43，不過事實上再度壓到2以下已經是自從2020年之後、相隔4年，近年的表現讓很多人認為他已經是一名即將過氣的大投手。過去3個球季，菅野智之的防禦率都超過3，而且戰績分別是6勝7敗、10勝7敗、4勝8敗，3年內竟有2度敗多於勝，而巨人軍也剛好連續3年與冠軍絕緣。

這一次他是繼2020年的14勝2敗、防禦率1.97之後再度回到2以下的防禦率，當年他一舉奪下勝投王、最高勝率、MVP，而當時巨人也順利封王，足見菅野智之對巨人軍的重要。

也因為近年的低潮，菅野智之已經連續3年遭到減薪，年薪從2021年的生涯最高峰8億日圓，減到今年球季的4億日圓，等於3年之間被砍了一半。今年大復活，菅野智之無疑是巨人軍重返王座的最大功臣，也給了昔日的投捕搭檔，第一年執掌監督兵符的阿部慎之助一份大禮。也因為他又幫巨人，以及過去自己的老搭檔阿部慎之助拿到優勝，菅野智之得以「安心」，在今年季後以海外FA的身分挑戰大聯盟，並且以1年1,300萬美元合約加盟金鶯。

反觀另一名35歲的明星選手坂本勇人，則陷入了生涯最大低潮，出賽109場，只有0.238打擊率、7支全壘打、34分打點，巨人隊今年球季尾聲爭冠的關鍵局面差一點被阪神超越，坂本勇人重要時刻軟手差一點成為戰犯。0.212的得點圈打擊率說明了坂本勇人在重要得分時刻無法做出貢獻的現實。

坂本勇人陷入了生涯最大低潮，巨人隊今年球季尾聲爭冠的關鍵局面，他在重要時刻軟手差一點成為戰犯。報系資料照

坂本勇人自從2008年坐上巨人軍先發游擊的位子之後就一路成為巨人軍的看板球星，同時也是當紅炸子雞，除了2012年被小砍1,000萬日圓之外，生涯還沒有遭到減薪，「薪情」一路順遂，2019年正式飆破5億大關。儘管今年巨人軍有優勝慶祝行情，不過以坂本勇人今年的表現以及貢獻度，隨著合約到期，這個季後恐難逃被大減薪的命運。

對照大復活，又將在季後挑戰大聯盟的菅野智之，坂本勇人的低檔演出，無疑是巨人軍兩大高薪看板的兩樣情！