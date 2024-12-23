中職／天時地利人和 催生陳子豪史上最大張合約

今年球季結束中信兄弟陳子豪行使FA自由球員權利，並順利轉戰味全龍，簽下一張10年最高總值1.3億的超級大合約，如果10年合約走完，他至少可以拿到1.2億，身價相當驚人，開啟「大頂薪時代」。

陳子豪是2013年中職第一批高中選秀球員，當時獲兄弟第2指名，隔年就成為主力球員至今，根據聯盟規章規定，陳子豪是高中畢業投入選秀，年資滿8年即可取得FA資格，其實他在2022年球季結束就能行使FA，只是他在該年球季開打前，與中信兄弟簽下一張3年複數年合約，所以無法行使。

人生沒有如果，只有結果，但如果當時陳子豪沒有和中信兄弟簽下3年合約，在2022年球季結束行使FA，能否拿到一張平均月薪百萬，長達10年的超級大合約嗎？答案顯而易見。

今年受惠大巨蛋效應，中職例行賽合計票房衝破10億，寫下史上新高紀錄，更有球隊轉虧為盈，證明經營職棒球隊是會賺錢的。報系資料照

今年受惠大巨蛋效應，中職例行賽合計票房衝破10億，寫下史上新高紀錄，更有球隊轉虧為盈，證明經營職棒球隊是會賺錢的，加上12強賽中華隊奪冠，各界預期明年中職熱度只會更熱，能吸引更多球迷進場，而且短短幾年中職從4隊擴增為6隊，各方面變的更有競爭力，這也是今年季後FA自由市場熱鬧滾滾的綜合因素。

陳子豪與味全龍簽下這一張10年破億的合約，這是天時、地利、人和的產物，催生史上最大張合約，如果沒有近年擴編球隊，如果沒有大巨蛋，如果沒有讓球隊看到有賺錢的機會，如果沒有12強賽中華隊奪冠，陳子豪也無法拿到這麼棒的合約，這也是兩年前和現在這個時間點投入FA市場的差異。

陳子豪10年合約裡頭有球隊選擇權和逃脫條款，這在大聯盟很常見，但在亞洲職棒確實非常罕見，一開始大家還搞不太清楚狀況，簡而言之，就是陳子豪前5年是保障合約，實領至少6000萬，如果5年約滿味全龍覺得陳子豪不行了，想扣他薪水或直接釋出他，可以，拿一筆買斷金來解除合約。

陳子豪10年合約裡頭有球隊選擇權和逃脫條款，這在大聯盟很常見，但在亞洲職棒確實非常罕見。報系資料照

如果陳子豪5年約滿，也打出非常棒的成績，他也可選擇逃脫合約，重新投入自由球員市場，尋找下一張更好的合約，身價還有上升的可能性。

對陳子豪來說，5年後也才34歲，如果這幾年再拚一點，有機會拿到更大張的合約，督促他不能懈怠，對味全龍而言，陳子豪若受傷或退化，也可支付買斷金認賠殺出，對雙方來說都有保障。

陳子豪拿到最高總值破億的10年合約，但這絕非最高點，如果中職票房熱度持續攀升，球團收入增加，陳子豪的合約可能很快就會被陳傑憲、林立打破，這對國內職棒發展絕對是好事，球員收入增加了，就會讓小朋友憧憬，投入棒球運動的人口也會變多。

陳子豪拿到最高總值破億的10年合約，但這絕非最高點，這對國內職棒發展絕對是好事。報系資料照

中職35年以來，累計薪資破億的球員只有潘威倫和林智勝，現在邁入「大頂薪時代」，一張合約就成為「億元男」，這是過去難以想像的盛況，未來很可能成為常態。