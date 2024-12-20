沉重薪資讓交易窒礙難行 金塊不該浪費約柯奇巔峰時光

正值當打之年的三屆例行賽MVP得主、金塊的當家中鋒約柯奇(Nikola Jokic)本季依舊展現匹配他MVP地位的史詩級主宰力。約柯奇目前場均30.9分13.3籃板9.9助攻繼續高居MVP排行榜第一，但是金塊今年整體戰力不增反減，即便約柯奇每場球奮力出賽10年生涯以來新高的37.3分鐘，但孤掌難鳴，球隊迄今戰績僅有14勝10敗暫居西區第五。

金塊其他主力如穆雷(Jamal Murray)的狀態不佳，板凳深度與經驗不足等等，團隊能帶給約柯奇的援助太少，讓他時常打起來都相當疲累。面對正處於生涯顛峰期年紀的約柯奇，金塊球團不該就這麼浪費掉再次爭冠的機會，現正考驗著他們的是即便想透過季中交易來改變陣容，尋求不同的化學效應，薪資空間的限制也讓管理階層很難大顯身手。

首先，今年進攻端表現明顯下滑的穆雷在場上常常顯得無法融入團隊，個人的節奏詭異，也沒辦法組織好球隊，跟約柯奇的兩人小組搭檔默契也不如以往。以數據來說，他本季的三分球命中率僅有34.8%，投籃命中率42%，兩項數據分別和上季相比下滑6至7個百分點，場均得分跌破20分大關，這還是單場出賽攀上生涯新高的35.9分鐘所寫下的。過去穆雷在季後賽頻頻拯救球隊的神仙表現，至今我看是很難再遇見了。他受傷回歸後，無論爆發力、投籃選擇與把握度全不在同一個級別，即便教練團也願意一直給予他調整時間，但效果就是不如預期。若不是金塊球團今年三月才和他延長合約無法在此刻被交易，否則他應該是很有機會被擺上球員交易貨架。

金塊後衛穆雷(中)整個2021-22球季中完全休息養傷，復出之後帳面上數據並沒有什麼太大衰退，但打神仙球的能力卻消失無縱。 美聯社

同樣的，葛登(Aaron Gordon)今年外線能力大進化，市場價值與薪水都比穆雷更超值，但也是因為今年四月才續約的交易受限緣故，球團也不可能動到葛登去做補強。那麼球隊前四高薪又能夠在此時聆聽市場報價的可交易球員就落在波特(Michael Porter Jr.)身上了。金塊已經是連續三季都在繳豪華稅的隊伍，約柯奇拿著超級頂薪沒話說，穆雷、波特、葛登的薪水高達3600萬、3500萬與2200萬美金，若這幾位長時間表現欠佳，其實對金塊來說是很沉重的負擔。

近日傳聞金塊有意拿波特為主菜去探詢各種交易的可能，雖然他的表現不差，但成長曲線也陷於停滯，加上有著背傷隱憂，此時金塊把他丟出來試水溫倒也合理。好比薪水與他差不多，且陷入交易流言的鵜鶘當家球星英格倫（Brandon Ingram）雖然也屬於痛痛體質，但數據面而言22.2分5.2籃板5.2助攻就是比波特的18.5分7.1籃板2.8助攻CP值再高一點。

26歲小前鋒波特(左)是金塊比較有可能拿來交易的球員，但卡在薪資高，恐怕很難換到需要的球員。 美聯社

據傳金塊有意籃網的強森(Cameron Johnson)以補強側翼的3D戰力。今年28歲的強森在籃網打出亮眼表現，18.6分4.2籃板3助攻，三分球命中率高達43%，兩分球55.8%，且年薪只需2200萬美元，對比波特性價比高很多。金塊想換來強森若屬實，基本上是搶劫，重建中的籃網可能更看重的是未來性與選秀籤，若雙方有意思針對細節認真討論交易匹配方案的話，金塊隊除了配菜球員的薪資對等外，為了打造win now的陣容恐怕也得需要奉上些將來的選秀操作空間才有可能。

以目前金塊陣容來說，內線的合格替補和側翼的3D人選是球隊首重補強的方向，金塊內線人手嚴重不足才讓今年的約柯奇打得特別辛苦，36歲老將喬丹(DeAndre Jordan)就不期待了，在薩里奇（Dario Saric）回來前有誰能有效頂上時間與保護禁區，目前還看不到。此外，球隊還缺乏過去擁有穩定的3D側翼凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗（Bruce Brown）這種先發替補兩相宜，又不佔球權的好用球員。我認為以上兩個位置金塊至少得補強一個，才有機會減輕約柯奇的壓力。要嘛能幫他消化頂禁區的時間，要嘛就要有能力替球隊做到大範圍的協防和幫助約柯奇拉開空間，傳聞中的強森無疑是個優質人選，差就差在金塊能端出有價值的籌碼不多，又有薪資限制的考量才讓補強窒礙難行。

換個瘋狂的角度一想，如果說芝加哥公牛一直兜售今年投射表現寫下生涯年的拉文(Zach Lavine)卻遲遲未果，金塊或許可以為了增加球隊自主進攻選項與拉開空間的考量試看看合作的可能。當然對金塊最理想的是，公牛大立大破進入全面重建，賤賣領著佛心價的白魔獸佛西維奇（Nikola Vucevic）的話，那麼組成歐陸雙塔的金塊內線又將成為截然不同，足以挑戰西區前四的隊伍了，但這樣的美夢可行性不高就是。

金塊要是能換來公牛中鋒佛西維奇(中)與約柯奇組成雙塔，將會是本季最好的耶誕節禮物。 美聯社

撇除這些交易傳聞與幻想，回到金塊本身的調整，倒希望穆雷可以趕快找回狀態，不要在關鍵時刻又雷了全隊。至於約柯奇欽點的老將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）依然維持他奮力衝全場的拚勁，也希望他這種十多年如一日的感染力能傳達給球隊上上下下，一同為這個還能保有競爭力的賽季持續努力。