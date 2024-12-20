NBA大三分球時代 迎合潮流並不是贏球的九陽真經

NBA徹底進入大三分時代，衛冕軍塞爾蒂克每場出手至少51次三分球(聯盟第一)，史上最多，兩分球只有40次，聯盟戰績最好騎士每場出手39次三分球(聯盟第10)，三分命中率3成99聯盟第一，在在顯示大三分時代戰術主流和打法。

10年前NBA場均三分球出手最多球隊是火箭，每場出手26.6次三分球(2013-14球季)，今年NBA場均三分球出手最少球隊是金塊，但每場還是出手30.4次三分球，比10年前NBA三分大隊火箭更多。

三分球為現代籃球和NBA帶來的不只是戰術、攻防、空間革命，球員技術能力、功能性和教練用人對位思維都受到更大衝擊，進階數據籃球一再告訴所有球隊、教練，三分球是取勝利器，得分更有效率，空間拉開更大，輪轉對位防守也更加困難。

NBA總裁席佛對三分球出手過多的問題表示關心。他近年來已對不少規則、制度進行改革，未來會不會對三分球下手，值得球迷關注！ 影片來源：CLNS Media Boston Sports Network YouTube 頻道

想贏更多比賽就得跟上三分大趨勢，今年戰績一路長紅騎士，衛冕軍塞爾蒂克都在展現大三分時代具有輾壓性優和強項。

但大三分時代也可能帶來難以預期負面影響，比如：重攻輕守，防守不再是籃球比賽主軸，比賽節奏和攻防轉換更快更多，NBA比賽常常淪為三分投籃大賽，比賽變更單調甚至一成不變。

2023 NBA明星大賽就是一場典型三分投籃大賽，東、西區明星隊單場得分各逼近200分，雙方都不防守，除了沒人防守灌籃秀就剩下三分球比準，比賽更單調，甚至一成不變。

2023年的NBA明星賽，兩隊在三分線外總計出手126次，投進46球，讓人有過於浮濫投三分球的感覺。 影片來源：The Asylum YouTube 頻道

大三分趨勢並不是造成比賽失去更多精采性和NBA收視下滑關鍵，但卻是最致命原因，想要贏球就得跟上三分球趨勢，大量出手三分和拉開空間，更多三分球出手和更快進攻節奏。

NBA比賽變得更單調更制式，大量三分球出手，長人、傳統中鋒大多要具備空間射手能力，更多比賽勝負決定在三分手氣，NBA失去更多籃球原本風貌和戰術主體。

這樣解讀並不完全正確，媒體和數據都過分解讀「三分球是贏球不可或缺致勝武器」，也給了球迷更深刻印象。

得三分者得天下 並不盡然？

公牛每場出手43.7次三分球，NBA排第二，戰績東區第九。黃蜂每場投了43個三分球NBA排第三，戰績東區第13。

獨行俠每場出手35.7次三分球排第21，但獨行俠戰績西區第四。三分球確實是獨行俠贏球和空間命脈，但對獨行俠來說，最關鍵的是進攻效率，而不是三分球更多出手，贏球更重要武器是籃板球和防守。

獨行俠三分球出手次數在各隊中算低，但照樣能擺平以三分球為主攻武器的對手。 影片來源：獨行俠 YouTube 官方頻道

尼克戰績東區第三，每場出手36次三分球排第20，同樣不在中前段，但尼克進攻效率聯盟第三，尼克不靠大量三分出手取勝，三分球是尼克進攻核心戰略，關鍵在效率，不是數量。

老鷹東區第七，稱不上強隊，但老鷹是今年NBA最神奇球隊，贏公鹿、尼克、塞爾蒂克，另外兩勝聯盟戰績最好騎士，經常打出神奇勝利，老鷹每場出手35.5次三分球排倒數第八，三分命中率只有3成4，低於聯盟水平3成6，老鷹也不是大三分時代追隨者。

還有西區戰績第三的火箭，三分命中率只有3成22(倒數第三)，根本稱不上水平。東區戰績第四魔術的三分命中率更慘，只有3成08(倒數第一)，三分球不是魔術贏球秘笈和主要戰術。

火箭沒有針對較弱的三分球能力去做加強，反而是在防守上用功，結果收到不錯的成效。 影片來源：火箭 YouTube 官方頻道

NBA今年收視率明顯下滑，比賽精采度打折，比賽變得單調乏味，大量三分出手可能是重要因素之一，但三分球不是原罪，籃球過度數據化才是病因。

防守+籃板球+團隊+球星才是不可或缺贏球武器，三分球和出手數量只是戰略主軸之一，這才是真正的籃球，也是更好的籃球。