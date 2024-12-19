換來施羅德如天降甘霖 勇士戰力大進補

勇士隊在開季的10勝2敗驚奇後校正回歸，在接下來的13場比賽中只拿下4勝，一個重要關鍵就是進攻，尤其是當柯瑞不在場上時。當十一月中梅爾頓膝傷整季報銷後，這問題更為明顯。自從梅爾頓受傷後，勇士隊的攻擊能力在NBA居然排在第28位，這可不像大家印象中的勇士隊。今年勇士隊的贏球方程式轉變成嚴密防守（開季至今防守效率值一直維持在前七名），然後祈禱柯瑞多得點分來拯救全隊。

勇士在交易窗口一開啟，馬上就去跟籃網隊換來施羅德，就是要來補上梅爾頓的空缺。今年在籃網當先發，不亦樂乎的施羅德，各項數據幾乎都是生涯年，原本要坦的籃網隊居然在有他的情況下打出10勝15敗，在東區排第十，施羅德的攻擊能力成為籃網最強的武器，有他在場，籃網進攻效率為113.3，沒他時變108.0，這是公鹿和黃蜂的差距。

施羅德本季的表現實在是相當優異，這讓籃網沒辦法完全爛掉，現在總算皆大歡喜。 影片來源：NBA Europe YouTube官方頻道

今年勇士在少了保羅後，重用二年級生波傑姆斯基，把他當第二號控球，根據NBA stats的陣容分析，他80%的時間是當這個角色，相較起去年入選年度新秀第一隊時，僅僅14%的時間增加許多，但績效卻下滑許多。他本季嘗試更多的帶球跳投三分，命中率卻遠低於上一季，目前他三分球中帶球跳投和接球出手的命中率分別為26.5%和23.5%，是全聯盟出手超過50次以上的選手中最不準的；而他新人球季的這兩項命中率是45.5%和36%，差距顯而易見。波傑姆斯基賽季的上場正負分為-2.6分，是勇士隊陣中上場時間超過12分鐘以上的人中最差的。

在NBA場上努力不一定會被看得見，但打爛一定會被看見。波傑姆斯基(左)生涯第二季很快就撞牆了，勇士沒辦法再重用他。 美聯社

保羅上季帶領勇士的第二梯隊，打出大量擋拆戰術，CP3如果沒有和柯瑞同時在場上，他每100次球權中，要打55次擋拆，和以往柯爾教練偏好的無球跑動大異其趣。今年沒有了老船長，他們的擋拆戰術完全失靈。柯爾自己說：「我們現在就需要個能跑擋拆的人，最近十場比賽，我們擋拆戰術的效率在聯盟居然墊底，敵隊重兵都擺在柯瑞身上，我們總不能每個play都操死他。施羅德就是個擋拆好手，你看這幾年聯盟的發展，所有強隊都有兩個好後衛能控球，像獨行俠、騎士或溜馬。塞爾蒂克更是有三四個人能執行擋拆，我認為現在NBA的環境中，你得要有一個以上的擋拆專家。」

在老船長保羅離開之後，勇士本季擋拆戰術完全失靈，結果讓柯瑞負擔超重。 影片來源：勇士 YouTube官方頻道

「嘴綠」格林也認為施羅德能幫助勇士，而且勇士還應該為他來調整打法：「我們不需要他來適應我們。我們的打法的確不是他習慣的，但我們不要他來打我們慣用的戰術，而是要他來做他擅長的事情，是我們要去適應他的打法，因為那才對球隊有幫助。」

根據進階數據分析公司Second Spectrum的分析，籃網時期的施羅德每100次球權中，要跑53次擋拆戰術，這是NBA第五高的比例。而勇士隊今年只有柯瑞一人的擋拆頻率超過17次/100球權（他為32次/100球權）。勇士隊的二年級中鋒傑克森-戴維斯上季和保羅擋拆搭配相當成功，如果施羅德能和他同時在場上，會給勇士更多進攻選擇和更高進攻效率。

對於能來到勇士，施羅德是非常高興也很有信心。他去年才帶領德國贏得世界盃冠軍，本季也有機會挑戰NBA生涯首冠！ 影片來源：勇士 YouTube官方頻道

勇士隊對施羅德的使用說明書目前還未知，柯爾說：「他看來是個和柯瑞一起先發的絕佳人選。」但他也可能補上柯瑞不在場上時的進攻空缺，勇士在有柯瑞時，進攻效率值為驚人的119.1，但他如果休息，勇士隊會掉到101.7，這是塞爾蒂克和巫師隊的差別等級。加上施羅德強悍的防守態度，勇士隊的戰力絕對獲得提升。