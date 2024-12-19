中職／搶陳子豪失敗後四大皆空 悍將只能靠洋將即刻救援

繼中華隊奪下世界冠軍後，自由球員花落誰家成為近兩週台灣棒球另一熱門話題，尤其是陳子豪，更引起了多隊間的搶人大戰，一度傳出味全佔有優勢，隔天母隊中信又跟進加碼，台鋼也在競爭行列中，由於報價都已超過以往紀錄，無論1號重砲最後會轉隊還是續留，都將寫下中職自由球員新頁；至於中信陣中另一名自由球員詹子賢的消息就沒有這麼多了，但台鋼也展現十足誠意希望他加盟。

不論是否能順利網羅陳子豪，味全之前已在自由球員市場有所收穫，成功簽下前樂天的朱育賢，朱育賢在中職9年累積169轟、649分打點，生涯打擊率更高達3成11，是名穩定的長程砲手，且可守外野及一壘，對於味全來說，剛好補強到團隊中攻擊火力最弱的位置；味全在下半季團隊打擊狀況改善後，戰績衝上第2名，雖受上半球季拖累，導致全年度只排第4名，奪冠隔年竟無緣季後賽，但整體戰力及未來性仍被看好，這是爭取到朱育賢的重要因素，也讓人對明年味全的戰績有更多的想像空間。

朱育賢日前確定加盟味全，是今年4名自由球員中最早決定去向的。 聯合報系資料照片

首個一軍賽季，台鋼雖在全年戰績墊底，不過下半球季卻贏過富邦排在第5名，這對新球隊來說是個不錯的開始，台鋼在首季展現出不錯的進攻能力，團隊打擊數據甚至還贏過味全及富邦，季後爭取詹子賢以期再強化火力，右打的詹子賢能夠補強台鋼以左打為主的打線，且又有豐富經驗及高人氣，對戰力、行銷兩方都會有相當的幫助。

詹子賢尚未決定未來去向，但在此之前，台鋼宣布成功續簽今年的全壘打及打點雙冠王魔鷹，至少確保住了原有的打擊火力，詹子賢如加入。台鋼將擁有曾子祐、陳文杰、王柏融、魔鷹、吳念庭及詹子賢等所組成的恐怖打線。

台鋼日前宣布成功續約陣中全壘打及打點雙冠王魔鷹。 聯合報系資料照片

相對於今年同處於後段班兩名同學的火力補強及維持，今年又打出令人失望一季的富邦，在爭取4名自由球員的過程中接連出局，季後戰力補強至今呈現大失敗的態勢；4名自由球員中，投手方面的陳韻文可以厚植牛棚戰力，頂替富藍戈的位置，讓球隊有更好的洋將調配空間；打者部分更不用說了，不管誰來多少都能挽救一下富邦殘缺的火力，現在落到四大皆空的地步，富邦接下來該怎麼辦呢？積極尋找洋將是最有效且立即的解方。

中職向來是以洋投決勝負的聯盟，富邦今年與其他隊一樣也有幾名表現不錯的洋投，例如若不是在賽季中受傷，否則有望拿下個人獎項的羅戈，他今年先發26場拿到10勝4敗，防禦率僅有2.16，投出156次奪三振，僅落後給三振王勝騎士；藍力也有先發9場4勝3敗，2.21防禦率的投球內容；另外還有杰戈，先發5場，3勝2敗2.40防禦率，兩人表現還算不錯，但都是季中才加盟，對於球隊戰力幫助有限，反而是球季一開始就在一軍的布藍登、戈威士，表現奇差卻未及時汰換，加上洋將大限後留下壓制力不足的班恩，光是先發洋投的品質就輸人一大截。

展望明年，富藍戈即使過去對球隊有很大的貢獻，但將洋投名額分配到先發位置勢在必行，手握3名頂級先發洋投，進入季後賽的機會就大增，這也是過去幾年富邦沒有做到的，3名強力洋投加上陳仕朋、黃保羅、江國豪或張奕等，應足以與其他隊抗衡，天天燒牛棚的情況也會較少出現。

進攻方面，即使張育成加盟、王正棠打出生涯年，加上幾名年輕球員如池恩齊、董子恩、陳真等人也開始有穩定的上場機會及不差的表現，富邦今年的團隊打擊數據仍然不佳，甚至還輸給台鋼成為6隊最差，尤其是長打部分，全隊只有43轟，僅有張育成1人到達10轟。

張育成今年季中加盟富邦，成為全隊唯一10轟打者。 聯合報系資料照片

新球季要期待小將們突然長成大砲是不太可能的事情，因此在網羅3名都有能力單季10轟的一級打者未果後，如要在進攻端有立即見效的補強，真的就只能尋找洋砲了，雖然這幾年各隊採用洋砲成功例子不多，但今年魔鷹就證明還是有能夠適應中職的外國重砲手，只是要用心去尋找，甚至同時找多名洋砲測試也是方法之一，好洋砲對球隊戰力所能帶來的助益並不小於上述3名強打者。

把相同的經費及心力放在找尋有實力的洋將上，是富邦在自由球員市場上四大皆空後必須趕緊著手的下一步，否則本土及洋將部分都比別隊差，那永遠都沒有翻身的機會。