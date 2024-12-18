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曾經「最頂」三壘手亞瑞納多 若加入太空人有望重返榮耀

聯合新聞網／ littlenosejiang
紅雀老將亞瑞納多雖然已不再是聯盟中最頂尖的三壘手，表現看來是不慍不火，但他有可能因轉換環境而再現高峰，值得有競爭力的球隊跟紅雀好好商量。 2023 Topps Bunt 球員卡
紅雀老將亞瑞納多雖然已不再是聯盟中最頂尖的三壘手，表現看來是不慍不火，但他有可能因轉換環境而再現高峰，值得有競爭力的球隊跟紅雀好好商量。 2023 Topps Bunt 球員卡

提到大聯盟的防守教科書，第一個想到的絕對是榮膺六屆「白金手套」獎項的三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），除了無人能及的防守能力，他的進攻火力也不容小覷，2022年敲出巔峰的149 wRC+，生涯平均也來到118的高水準，只是在紅雀奪冠窗口即將闔上的現在，亞瑞納多成為球隊出清換取新秀的重要籌碼，那麼問題來了，哪支球隊會是最適合他的落腳處？

亞瑞納多2019年與洛磯簽下一紙8年2億6000萬美元合約，隨後於2021年被交易至聖路易紅雀，「在山上」一度被質疑的打擊能力終於沉冤得雪，隔年馬上以 .293/ .358/ .533、30轟、103分打點，國聯MVP票選第三名的頂尖成績打臉眾人；只是衰退的速度比想像中來得更快，33歲的他，wRC+在近兩年僅繳出略高於平均的106及102，擊球的紮實度一年比一年差勁，本季的平均擊球初速只有86.3英里/ 小時，是聯盟的最後9%，近五年幾乎不曾見過反方向全壘打；再加上紅雀今年約略五成、不上不下的戰績——進攻火力平凡、防守功力頂尖的亞瑞納多——顯然不在球隊未來的建隊藍圖，他也順理成章地成為交易標的。

亞瑞納多本季的平均擊球初速已在聯盟後段班，造成長打的大量減產。 影片來源：Jackson Roemer YouTube頻道

留下3年7400萬美元的合約，首先要討論的是亞瑞納多進攻面的剩餘價值，遺憾的是，他在現代看重的幾項進階數據指標中，各項都透露出不佳的徵兆，包括擊球初速、扎實擊球率（Barrel%：3.2%）、揮棒速度（Bat Speed 70.7 mph）等，所有數據都落在聯盟平均、甚至最後的10%；儘管不容易揮空、擅長纏鬥（揮空率Whiff%：17.2%），但亞瑞納多也難以製造有效的Contact，也無法獲得更多的保送機會（BB%：6.9%）。

此外，面對四縫線直球的退步，也是亞瑞納多成績下滑的主因之一，這顆理應為所有球員掌握度最高的球種，亞瑞納多在上季僅能繳出 .281的xwOBA，Run Value甚至是負產值；尤其面對高角度的速球，他揮棒速度的缺陷在此時被放大，很多時候僅能勉強擠壓出軟弱的飛球，從他生涯次低的飛球形成全壘打率（8.3%）也能略知一二。

從防守上來看，亞瑞納多仍是相當稱職的三壘手。 影片來源：EduardoBéisbol YouTube頻道

亞瑞納多合約上還握有不可交易條款的優勢，先前媒體透露6支同意解除不可交易條款的球隊名單，分別是紐約大都會、費城費城人、波士頓紅襪、洛杉磯道奇、聖地牙哥教士和洛杉磯天使，但筆者認為，若能加入太空人，亞瑞納多將有機會將他的進攻型態發揚光大。

截至今日，太空人留下布萊格曼（Alex Bregman）的機會不大，而亞瑞納多會是絕佳的替代方案，原因之一是他高達46.5%的拉打率，以及16.9度的擊球仰角，恰巧可以複製前者在太空人主場——「大金球場」（舊稱美粒果球場）的成功案例，布萊格曼的擊球扎實度同樣不出色，但卻能使勁以強拉打的方式，不斷將球送往左外野的短牆Crawford Boxes；亞瑞納多基本上就是太空人隊補上三壘空缺且經濟實惠的最佳解，全看南加州出身的他願不願意放棄手中的不可交易條款，前往更有望延續棒球生涯的休士頓。

布萊格曼的擊球跟亞瑞納多一樣不出色，但受惠主場的環境，能打出更多的長打。 影片來源：Mets Digest YouTube頻道

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