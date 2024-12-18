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中職／樂天不愛加碼留老功臣 田中將大就是現成例子

聯合新聞網／ 科科任
樂天重砲朱育賢確定在新球季改披味全龍戰袍。 聯合報系資料照片
樂天重砲朱育賢確定在新球季改披味全龍戰袍。 聯合報系資料照片

樂天桃猿朱育賢行使FA，以四年4800萬的合約加盟味全龍隊，也是樂天連續兩年有選手透過FA轉隊。去年包括陳俊秀等前桃猿王朝選手離開樂天時，就曾出現大量的輿論，質疑樂天為何沒有善待、留下這些昔日功臣，因此今年在朱育賢轉隊後，類似的批評聲浪自然再度出現。

當年桃猿靠著「四棒海」打線橫掃中職，打下三連霸、六年五冠等榮耀。陣中打線一字排開，有林泓育、陳俊秀、朱育賢、王柏融、藍寅倫、郭嚴文強打，火力相當驚人。但現在上述球員裡，僅剩林泓育還留在樂天隊上，其他都已經轉投他隊。對於還對王朝榮耀念念不忘的球迷而言，或許確實難以接受。

不過，若是放下情懷濾鏡，審視這些選手的去留，其實不難理解背後邏輯。像是郭嚴文、藍寅倫在桃猿末期，都已經漸漸失去出賽機會，結果被釋出及交易掉。王柏融則是作為林子偉交易案的主菜，當時盤算是以不確定何時會回國的王柏融，換可以立刻上場的即戰力林子偉來拼戰績，那時也有許多意見認為這比交易桃猿算賺，只是後者因傷影響遠遠超乎預期，才讓如今評價逆轉。

至於陳俊秀和朱育賢這兩位成績都還不錯的主力選手，兩位樂天其實都有開出不錯的合約。代表樂天對這類還有相當程度戰力的球員，確實有在想辦法拿出銀彈，事實上也有留住林泓育。只是，樂天也沒有為了留人，擺出一副預算無上限，看到別人開價，自己就也要加碼拼的態度，結果就遭到質疑，人家當年賣命幫忙打下江山，怎麼就不肯多給一點。

樂天球團對陳俊秀、朱育賢都有開價，但都沒能成功留人。 中信兄弟提供
樂天球團對陳俊秀、朱育賢都有開價，但都沒能成功留人。 中信兄弟提供

然而這也顯示很多人對於樂天球團的經營，多少都有種期待落空導致不滿的現象。當初Lamigo轉賣且由樂天接手時，很多人都期待「日本大企業」要來了，桃猿將成為新一代的「邪惡帝國」。這是因為從片面的理解來看，樂天公司規模大，又是臺灣球迷嚮往的日職球團母企業，因此輕易認定樂天肯定是有錢又敢砸，再進一步覺得那些昔日名將功績卓越，不管花多少都應該。

但事實上，樂天在經營東北樂天金鷲時，就並不是特別喜歡留住昔日功臣的一支團隊。像今年日職季後就鬧出田中將大疑似不滿樂天新合約條件，憤而離隊的事件，甚至新聞還取代日本武士隊12強戰敗亞軍，成為體育報紙頭版。田中是樂天2013年奪冠的最大要角，賽季勇奪24勝0敗，季後賽第六戰力拼九局，第七戰又領銜後援的奮戰姿態，經歷過當年的樂天球迷絕對忘不了，說是樂天目前20年以來，隊史最重要的一位選手都不誇張。

然而，就算是田中這樣一等一功臣，還是因為身手退化，遭到大幅降薪而鬧翻離隊。而今年除了田中以外，季後另有一位曾是具有長程砲火的樂天三遊主力，但近兩年表現不佳的茂木榮五郎也行使FA，改與養樂多簽下兩年合約。此外，早期的像是鐵平（土谷鐵平）、嶋基宏之類的樂天名將，或者旅美歸來的岩隈久志，最後也都沒在樂天待完生涯。

由此可見，樂天本來就不太像是會為了顧及情義，刻意拉高預算綁住老功臣到退休為止的球隊。如今在臺灣球隊的這些操作，也只是秉持著同樣的作風。不過要注意的是，樂天某方面並不是不願意花錢，像是他們就肯在自由球員市場裡，砸錢去搶他們認為有戰力的選手。日本樂天過去搶下過松井稼頭央、淺村榮斗等人，臺灣樂天也簽過賴鴻誠，或者交易並開出大約延攬林子偉，今年在自由球員市場上也有動作。不過對於年事已高、戰力下滑的球員，就沒有太大的興趣留人，或只願開出比較保守的合約，不會隨著他隊加碼就輕易跟進。

就算是田中將大這等級的功臣，樂天還是不會無上限地砸錢留人。 美聯社資料照片
就算是田中將大這等級的功臣，樂天還是不會無上限地砸錢留人。 美聯社資料照片

所以說穿了，樂天在編組方面，可能更重視的是球員預期績效，以及對戰績的影響等等，行事上當然就會比較無情一點。這確實有可能會影響一些球迷的支持意願，不過若是以績效來看，去年因大量球員轉隊，而被大肆砲轟「全猿逃走中」的樂天，兩年卻都維持類似的例行賽成績，甚至走了這麼多人，2024年戰績（62勝57敗1和）還優過2023年（60勝56敗4和）一點點。角落主砲離去的空缺，也早就準備安排張趙紘等年輕好手接班，如果KPI其實也沒受到什麼明顯影響，那本來就是球團預期要的結果。

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科科任

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