哈利伯頓魔法逐漸消失 溜馬沒能力打「巨星籃球」

經過兩個賽季場均至少20分+10助攻以上表現，24歲溜馬控球後衛哈利伯頓曾被視為 NBA未來控球後衛，特別是在大三分世代表和三分球潮流中，傳球第一傳統控球後衛幾乎停產，攻擊型控球像柯瑞、里拉德、亞歷山大已成主流。

但今年球季哈利伯頓身上的「神奇」正在消失，溜馬本季戰力、戰績表現都不如預期，溜馬上季打進東區決賽的輝煌正在褪色，哈利伯頓魔法也在消失。溜馬目前12勝15敗東區第八，勝率只有4成4，表現不如預期。哈利伯頓今年場均18.1分、8.6助攻，投籃命中率4成26、三分命中率3成5，跟上季場均20.1分、10.9助攻，投籃命中率4成77、三分命中率3成64有小幅滑落。

回顧一下哈利伯頓上季的表現，簡直像是出神入化的魔法師，但本季他是不進反退。 影片來源：MaxaMillion711 YouTube頻道

數據退化，命中率低於聯盟水平，進攻效率和創造力都在打折，比賽關鍵性和戰術角色直接影響溜馬戰力。溜馬教練卡萊爾一直想找出病因，做出對策，哈利伯頓自己也在尋找答案，積極想要脫困，找回哈利伯頓在比賽中那種傳導流暢性和很難挑剔進攻節奏。

卡萊爾認為哈利伯頓可以承擔更多，更多往禁區突破、攻擊籃框，進一步創造空間，而不是刻意想要更多為隊友傳球。哈利伯頓自己倒是很理性帶著滿滿智慧：「我需要把球投進，尤其是三分空檔，隊友需要我的外線和空間創造力，但有些時候我會找不到投籃感覺，只是這不會困擾我太多，我對自己投入的努力和投籃很有信心。」

「團隊籃球」是當今NBA主流，今年戰績最好騎士，異軍突起的火箭和魔術都是團隊籃球美詮釋。但塞爾蒂克、雷霆、公鹿打出「巨星籃球」的影響力和非凡表現，泰托姆、亞歷山大、安戴托昆波都帶領球隊展現最大影響力，這三名球星也是年度MVP熱門候選人。

哈利伯頓的星度過去一年不進反退，今年經常被隊友前鋒席亞康、替補控球麥克康奈爾、溜馬第三號得分手馬瑟倫搶走更多鋒頭。席亞康負責更多關鍵決勝球，麥克康奈爾對比賽影響力和奇兵身手更為關鍵，馬瑟倫是全能3D，這名年輕得分後衛正在展現他改變比賽能力。

在上周對黃蜂的比賽中，哈利伯頓全場10投4中只得9分，球隊最後竟然在主場輸球。 影片來源：溜馬官方YouTube頻道

溜馬上季以東區第六種子(47勝35敗)打進東區決賽，顛覆所有專家、球評和球迷預測，溜馬陣中最神奇最有影響力球星就是哈利伯頓。哈利伯頓今年球季少了神準三分，缺少神奇創造力，更重要的是帶動比賽節奏的那種魔法，沒有哈利伯頓的魔力，溜馬上季驚人進攻效率和快速反擊已經很少出現。溜馬目前進攻效率聯盟第15，防守效率掉到22，哈利伯頓少了神奇更見平凡最為關鍵。

2024年夏天巴黎奧運哈利伯頓連續征戰，過去兩年幾乎沒有休息，除了NBA例行賽，2023籃球世界盃、2024巴黎奧運打好打滿，可能造成他的疲累。但這麼說也不盡然，巴黎奧運哈利伯頓幾乎沒有上場，他在美國男籃九人輪換之外。

或許我們對哈利伯頓期待值太高，尤其是連續兩季哈利伯頓打出場均20分、10助攻以上表現，大多數球迷和專業人士都期待他成為另一個魔術強森，一個能用神奇傳球和創造力改變比賽變種控球。目前看來哈利伯頓可能連入選明星賽都很勉強，他不屬於巨星這個層級，可能距離一線球星都還有很大差距。

哈利伯頓(右)的傳球美技固然精彩，但他看來是無法成為像厄文(中)這樣等級的球星。 美聯社

上季打進東區決賽，看樣子今年溜馬必須要做出重大改變，巨星籃球這條路走不通，那就需要回到團隊籃球，儘可能挖掘哈利伯頓才能，重新打回防守，溜馬才有可能在東區再次創造驚奇。