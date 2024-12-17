日職／對田中將大伸出援手 巨人收集待退名將再添一人

田中將大找到新東家了！在多隊表態無意招攬後，巨人伸出友誼之手，決定要網羅田中入隊，對於田中來講無疑是雪中送炭，讓他有機會能延續職棒生涯並達成日美通算200勝這項大紀錄。

與此同時，巨人也以2年24億日幣簽下中日的守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez），馬丁尼茲在17年以育成身份加入中日，今年交出2勝3敗43次救援成功、1.09防禦率的成績，拿下央聯救援王，7年生涯總計累積166次救援成功，防禦率僅有1.71，堪稱近年日職最強的救援投手，中日季後開出球團史上最高的4年40億日幣合約仍不敵巨人。

馬丁尼茲加盟之後，將與原先的守護神翁田大勢組成全日職最強的8、9局防線，加上今年都有20個中繼點以上的高梨雄平、船迫大雅、西舘勇陽等人，巨人的牛棚可說是銅牆鐵壁，對其他隊伍來說，如果5局打完還落後，取勝的機會可能就不高了。

巨人與田中的合約細節尚未公布，相信會超過樂天所提出的金額，相對於馬丁尼茲，田中的年薪仍會低上20倍左右，當然這就是職棒的現實，巨人球團雖說希望田中能補強菅野智之離開後的先發投手空缺，不過田中的傷勢狀況及投球內容仍待觀察，即使能出賽，在巨人先發輪值目前有不少年輕投手可以擔任的情形下，球威不若以往的田中應該只能當個5、6號先發，或許可能達成200勝的里程碑，但嚴格說起來對巨人戰力幫助實在不大，也難免讓人想起巨人近年來簽下的多位走到生涯尾聲的名將，他們最終都因出賽場次不多而黯然引退或離隊。

田中將大有機會在巨人完成日美通算200勝的大紀錄。 美聯社資料照片

台灣球迷熟悉的松田宣浩，進職棒後一直是軟銀的代表性球員，22年因身體狀況及年紀漸長，只出賽44場，首次單季0轟，打擊率剩下2成04，打點也只有7分，季後離開待了17年的軟銀，隨後與巨人簽下單年合約，上季雖名列開幕一軍，但多以代打上場，4月中被下放二軍，8月底才回到一軍，並且迎來首次先發，9月一開始又被下放，整季只出賽12場，16個打數只有1支安打，9月底引退，並未成功東山再起。

「熱男」松田宣浩22年季後離開待了17年的軟銀，之後被巨人簽下。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

時間往前推，在14年季後返日加入歐力士的中島宏之，18年是他在猛牛的最後一季，只出賽77場，打擊率為2成89，另有5轟、34分打點，季後因球隊要大減薪而離隊，之後也加入巨人軍，當年他雖已36歲，對巨人的戰力卻還算有一定的貢獻，5年合計出賽近300場，有15轟、80分打點，但23年球季僅出賽8場，季後再度離隊前往中日，只不過今年在中日也只出賽15場，13個打數無安打，季後被戰力外。

中島宏之是前3位待退名將中對巨人戰力比較有貢獻的一位。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

上述2名打者貢獻不一，至少都有一軍出賽紀錄，17年９月動了右肩手術，18年結束旅美生涯返日的岩隈久志，與中島同樣在當年季後被巨人網羅，只不過19年因傷所困，8月中才在二軍初次登板，但整季未上一軍，隔年情況更糟，10月在打擊練習時投球後右肩脫臼，就此決定引退，2年時間未上過一軍，對巨人戰力毫無助益，只留下一場引退儀式。