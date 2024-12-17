洋基補強八百里加急 換來威廉斯後還會有大動作

自從索托（Juan Soto）確定轉戰紐約大都會隊之後，紐約洋基隊成為全聯盟季外補強最頻繁的隊伍。總經理凱許曼（Brian Cashman）顯然與制服組早有對策，每一步交易都很到位，將上一季不足之處一一填補起來。至今，補強仍持續進行中，一般預估團隊薪資總額可能上調 3 億美元以上，超過上一季的2.78億美元。

索托的出走，讓洋基隊得以省下一筆不小的薪資空間。僅僅兩天，就先開出一張 2.18 億美元的8年合約，簽下自由球員弗里德（Max Fried），展現積極建軍的態度。洋基總教練 布恩（Aaron Boone）在冬季會議結束時表示：「他（弗里德）是聯盟中少數出色的投手之一，擁有穩健的履歷，是個很特別的天才。」他的加入，進一步強化洋基隊現行的投手輪值，甚至可說是聯盟最強大的先發陣容，包括左右門神弗里德和柯爾（Gerrit Cole），搭上兩位具潛力的希爾（Luis Gil） 和洛登（Carlos Rodón）。至於先發左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）已被打包送往密爾瓦基釀酒人隊，進補兩屆國聯年度最佳後援投手威廉斯（Devin Williams）。

由於原本終結者霍梅斯（Clay Holmes）已轉戰大都會隊，希爾（Tim Hill）和康利（ Tommy Kahnle ）均成自由球員。從釀酒人換來威廉斯外，洋基還成功續約羅艾西加（Jonathan Loáisiga）一年，並附上 2026 年選擇權，再搭配威佛（Luke Weaver）組成後段戰力，讓牛棚瞬間升級。檯面上洋基隊的投手陣容已位居聯盟頂尖，其他部分正逐漸成形。

顯而易見地他們目前積極尋找一壘手、外野以及可補索托離開的火力缺口，先前曾傳出洋基接洽休士頓太空人隊欲盤來塔克（Kyle Tucker），他正是洋基所看上的B計畫。這位外野手從2021年至今，平均每162場例行賽可敲35轟、76發長打、長打率5成27，bWAR值是6.5，幾項數字與索托不相上下。可惜，太空人隊點名要甫奪年度新人的希爾，雙方無法再談而破局，只能放塔克投奔芝加哥小熊隊。

原本洋基有意與太空人交易外野手塔克，但太空人執意要美聯年度新人獎得主希爾而告吹。 美聯社資料照片

不過，洋基在市場選項不少，純粹找強打外野手的話，可考慮賀南德茲（Teoscar Hernández）、桑坦德（Anthony Santander）、普洛法（Jurickson Profar），以及透過交易換芝加哥白襪隊的小羅伯特（Luis Robert Jr.）、芝加哥小熊隊的貝林傑（Cody Bellinger），這些人可望遞補左外野防區，將「法官」賈吉（Aaron Judge）調回右外野，扶正頂級新人 「火星人」多明奎茲中外野先發。

至截稿為止，美媒盛傳球團正與三壘手布萊格曼（Alex Bregman）洽談，他也可能是洋基拼2025年的最後一塊拼圖。明年3月滿31歲的他，擁有絕佳攻防能力，預計平均年薪2000萬美元。即使他未入列，現階段三壘有奇森姆（Jazz Chisholm Jr.） ，可以感到放心，但洋基隊內心應是希望補布萊格曼火力升級，同時讓奇森姆回到熟悉的二壘。洋基隊亦可能選擇續約二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），甚至拎起電話聯繫聖路易紅雀隊，以瞭解全明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）成為條紋軍意願。

太空人與陣中自由球員三壘手布萊格曼的談判停滯，這讓洋基有機可趁。 美聯社資料照片

一壘手向來是洋基隊傳統的強棒位置，但上一季剛好變成缺口。新的一年，勢必要改善此種窘境，根據瞭解內部候選人是新秀萊斯（Ben Rice），而外來的自由球員選項是將於明年三月年滿 34 歲、具備長打實力與金手套防守的沃克（Christian Walker），至於球迷熱切期盼的北極熊阿隆索（ Pete Alonso），據知雙方並沒聯繫，他可能會排在高史密特（Paul Goldschmidt）和桑塔納（Carlos Santana）之後吧？

就以目前陣容打新球季。總之，如何填滿缺口再戰，充分考驗凱許曼利用剩餘的資金，他表示：「這關乎得分和失分的平衡，我們的目標是收集盡可能多的優秀球員，投手幾乎占陣容一半，這方面永遠都有需求，永遠不嫌多。」他並未正面回應追逐伯恩斯（Corbin Burnes），但證實球隊替佐佐木朗希準備了一份詳細的養成提案，日內雙方就會碰面，這位洋基總管說：「佐佐木有巨大潛力和遠大抱負，目標是成為世界上最偉大的投手之一，我們非常希望參與他的旅程。」

洋基非常希望能搶下佐佐木朗希，因此暫時先把伯恩斯放在一邊而沒有主動爭取。 美聯社資料照片

佐佐木朗希目前將與多支球隊高層會面，聽取對方簡報。現年23歲的他，有45天協商做出決定。除了洋基，據悉洛杉磯道奇、聖地牙哥教士等都是競爭者。不過，佐佐木的經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）表示，田中將大是佐佐木從小的棒球偶像，所以對加盟洋基並不排斥。

凱許曼坦承，曾有松井秀喜、鈴木一朗和黑田博樹加盟的洋基隊，多少在推銷球隊過程中有所幫助：「這是一支極為優秀的球隊，歷史上一直保有勝利文化。每一年，都是具備季後賽實力的球隊，有機會爭奪總冠軍。能在滿座的觀眾前比賽，生活在世界上最偉大的城市紐約，我們有很多優勢。」可以想見，在成功簽下弗里德之後，凱許曼似乎將重點放在佐佐木朗希的身上，就讓我們拭目以待後續發展，明年嶄新的陣容又將帶來什麼改變。