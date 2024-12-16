身處最弱分區大可一拼 小熊換來強打重燃冠軍夢

大都會簽了索托（Juan Soto）、大谷坐鎮的道奇看來無人能敵、費城人與勇士陣容依舊強大…身為一隻國聯球隊，除了陪他們打打養生球外還能有什麼搞頭？但這些年來戰績一直不上不下的小熊偏不信邪，硬是要搞出一番名堂。原因很簡單，原是國聯中區一霸的紅雀這兩年決定重建，重建中的「兩小弱」紅人跟海盜還在掙扎，而這兩年戰績最好的釀酒人偏偏又口袋不夠深，年初才送走塞揚名投伯恩斯（Corbin Burnes），最近又交易終結者威廉斯（Devin Williams）。如此一來，拿下這個「最弱分區」冠軍的重責大任捨小熊其誰？

球季一結束，圍繞小熊兩大球星貝林傑（Cody Bellinger）與鈴木誠也的交易傳聞就已甚囂塵上，只因有資深班底哈普（Ian Happ）在左、潛力新秀阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）鎮守中路的外野陣容實在太過擁擠。先前傳出洋基有意拿貝林傑當索托備胎，但由於貝林傑現階段打擊火力跟索托相比不免有ＸＸ比雞腿之嫌，因此洋基其實更傾心另一熱門交易標的——已讓太空人斷了續約之想的新生代外野手球星塔克（Kyle Tucker）。

結果洋基又撲了個空，而誰也沒料到最終搶到塔克的不是別人，正是外野好手多到滿出來的小熊。

洋基沒簽下索托已經很嘔了，想不到外野手過多、原本想要交易出貝林傑(圖)的小熊卻衝出來搶走塔克，正是0幀起手怎麼防？ 美聯社資料照片

這筆重磅交易不僅來得出人意料，而且打跑守都堪稱一流的塔克還是小熊這二十年來透過交易得到的最強球星。可能有人會納悶：小熊八年前不是還打破魔咒拿了冠軍？沒錯，但當年奪冠人馬多半靠自家養成，即便找外援小熊也都靠砸錢簽自由球員。上一次小熊靠交易換來塔克這種等級的球星還得追溯到2004年的賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）。

「Ｘ年老球迷」可能只看過賈西亞帕拉在打擊區上不斷調整手套、換做現在會因拖時間被罰到三振的奇葩影片，卻不知他可是與基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）並稱90年代三大游擊手的超級球星。為了早日打破魔咒，小熊當年費了好大力氣搞出四隊大型交易才換來原被紅襪視為神主牌的賈西亞帕拉。沒想到造化弄人，這樁交易後率先打破魔咒的竟是同一年的紅襪。反觀小熊十多年後才在當年送走賈西亞帕拉的總管艾普斯坦（Theo Epstein）帶領下一圓睽違百年的冠軍夢。

今天的小熊當然不可能只靠一個塔克就重返榮耀，加上他的來到造成外野有多達五人堪當先發大任，送走「多餘的」貝林傑（甚至手握拒絕交易條款的鈴木誠也）這個任務也就有如箭在弦上。諷刺的是，貝林傑最有可能的下家正是剛被小熊攔胡的洋基。但據報不肯用潛力新秀或新人王希爾（Luis Gil）交易塔克的洋基同樣不肯一口吞下貝林傑明年高達2750萬美元的年薪，偏偏小熊打的如意算盤就是透過出清貝林傑來增加預算。至於洋基敝帚自珍的那些新秀，自家農場潛力股一大票的小熊根本不稀罕。因此這樁交易到頭來很可能又是只聞樓梯響，不見人下來。

幸而想要貝林傑的不是只有洋基一隊，包括最近傳出想送走先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）的水手、兩大砲手彼德森（Joc Pederson）跟沃克（Christian Walker）都成自由球員的響尾蛇也都對貝林傑有濃厚興趣。儘管小熊最近剛簽下下半季與季後賽表現亮眼的先發投手柏伊德（Matthew Boyd），但他們現階段最想要的，仍是一位足以跟今永昇太、史提爾（Justin Steele）與泰昂（Jameson Taillon）組成四巨投的一流先發投手，差別只在於直接靠貝林傑或送走他騰出的薪資空間拿到手。

小熊簽下柏伊德之後，先發輪值戰力已經相當整齊，但他們還是想再找來一個不錯的投手，而且最好是能用貝林傑來換。 美聯社資料照片

基於美國大城市集中在東西岸跟德州、中部只有一個芝加哥足以匹敵的先天條件，大聯盟兩個中區很容易因此淪為二流甚至最弱的分區。自八年前小熊圓夢後，沒有任何一隻中區球隊有本事殺進世界大賽，更遑論奪冠。過去幾年美聯中區一直被視為最弱分區，但在本季老虎、皇家揚眉吐氣後風水輪流轉，這個污名顯然將冠到國聯中區頭上。與此同時，沈寂數年的小熊則準備再次奮起。儘管帳面上的實力仍輸道奇等超級強隊一大截，但一旦進入詭譎多變的季後賽，誰會笑到最後沒人說得準。只要能靠分區冠軍出線，睽違多年的季後賽或許就會成為小熊大顯身手的最佳舞台。