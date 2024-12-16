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中職／複製陳柏豪模式 樂天有機會拿到味全即戰力牛棚

聯合新聞網／ Ramos
樂天桃猿去年因為FA陳俊秀轉戰中信兄弟，意外賺到救援王、年度最佳進步獎得主陳柏豪，可謂失之東隅，收之桑榆。今年桃猿又有FA朱育賢轉戰味全龍，可能又有機會得到另一個不錯的補償。 聯合報系資料照片
樂天桃猿去年因為FA陳俊秀轉戰中信兄弟，意外賺到救援王、年度最佳進步獎得主陳柏豪，可謂失之東隅，收之桑榆。今年桃猿又有FA朱育賢轉戰味全龍，可能又有機會得到另一個不錯的補償。 聯合報系資料照片

樂天桃猿重砲朱育賢在今年球季結束行使FA自由球員權利，近期轉戰味全龍，簽下4年含激勵獎金、最高總值4800萬元的大型合約，樂天可以選擇全額轉隊費1125萬元，或675萬元加上1名25人保護名單外的球員，日前味全龍已將25人名單提交給聯盟。

朱育賢是2015年選秀桃猿第7輪指名球員，英雄不怕出身低，他在2016年首個完整球季開始，連續9年單季都轟出兩位數全壘打，生涯打擊率0.311，拿過安打、全壘打和打點王，還有1座年度MVP，有長打、攻擊型態穩定，又能守一壘和外野，這也是味全龍最欠缺的「外野砲」。

去年味全龍團隊長打率0.353，與新軍台鋼雄鷹並列全聯盟倒數第二，只比富邦悍將好一點，有了朱育賢，和吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻共組中心打線，味全龍火力明顯升級，這也是龍軍無論如何也要搶到朱育賢的關鍵因素。

味全龍最缺的就是長打火力，自由球員市場難得有朱育賢這樣的強打出現，當然是非搶不可。 聯合報系資料照片
味全龍最缺的就是長打火力，自由球員市場難得有朱育賢這樣的強打出現，當然是非搶不可。 聯合報系資料照片

去年球季結束樂天桃猿老將陳俊秀也是透過FA轉戰中信兄弟，如今樂天又出走朱育賢，對於團隊長打火力當然有一定影響，不過樂天損失陳俊秀，卻也挑走補償球員陳柏豪，今年更一舉拿下救援王，算是相當不錯的補償方案，現在又走了朱育賢，樂天若選擇「錢+人」，應該也能挑到不錯的味全龍球員。

攤開味全龍球員名單，不但有一票年輕新秀和中生代好手必須列入25人保護名單，就連老將林智勝是否應該保護也是兩難抉擇，一方面林智勝明顯不在味全龍戰力藍圖，實質貢獻有限，已經邁入生涯尾聲階段，另一方面林智勝若不受保護，萬一樂天挑走就有機會賺一波「引退財」。

味全龍給樂天桃猿的保護名單之內如果沒有林智勝，恐怕會被桃猿挖回去，利用「引退儀式」商機來大賺一筆。 圖／味全龍隊提供
味全龍給樂天桃猿的保護名單之內如果沒有林智勝，恐怕會被桃猿挖回去，利用「引退儀式」商機來大賺一筆。 圖／味全龍隊提供

林智勝若要被保護，那麼，味全龍將失去1個保護名額，而25人保護名單，實在無法完全納入總教練葉君璋希望留下的投打戰力，一定有好手會被樂天拿走，選擇「砲」來彌補朱育賢的空缺機率太低，複製陳柏豪模式，選一名好的牛棚投手是合理操作。

如果樂天選擇「錢+人」，有機會拿到味全龍即戰力且年輕的牛棚投手，補強原本就已經不錯的牛棚戰力，樂天後援投手群現有12強冠軍國手陳冠宇、莊昕諺、王志煊，以及新科救援王陳柏豪，還有終於投出第一指名身手的蘇俊璋，能吃局數的黃偉晟，如果再補進一名可靠的中繼投手，牛棚戰力將更加鞏固。

對於朱育賢轉隊的補償方案，樂天桃猿副領隊沈鈺傑(右)表示已相中不錯的人選。 聯合報系資料照片
對於朱育賢轉隊的補償方案，樂天桃猿副領隊沈鈺傑(右)表示已相中不錯的人選。 聯合報系資料照片

樂天打線部分，朱育賢出走當然很傷，不過主力打者林立、陳晨威、廖健富、梁家榮、林泓育還在，如果林子偉和林承飛能谷底反彈，加上即將傷癒歸隊的成晉，整體攻擊火力不會太差。

現在的問題在於，樂天有沒有足夠預算找到更好的先發洋投，除了要續約去年表現不俗的威能帝和魔神樂，如果要找更好的洋投，必須花更多錢才辦得到，否則很難跟其他球隊競爭，畢竟中職依舊是洋投主宰戰局的職業聯盟，洋投戰力絕對是左右明年球季樂天能否打進季後賽的要素。

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