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日職／大山悠輔意外續留之後 甲斐拓也會投下震撼彈？

聯合新聞網／ Hiyan
阪神虎隊當家四棒大山悠輔最終選擇續留之後，巨人隊將FA目標放在7屆捕手金手套獎得主甲斐拓也。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特
阪神虎隊當家四棒大山悠輔最終選擇續留之後，巨人隊將FA目標放在7屆捕手金手套獎得主甲斐拓也。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

今年季後的中華職棒自由球員FA市場熱鬧空前，除了朱育賢確定轉戰味全龍、陳韻文續留統一獅之外，陳子豪、詹子賢的動向備受關注。至於日本職棒今年的FA市場現況如何呢？

2024年日本職棒111名取得FA資格的選手之中，有9名選手行使，其中7人為日本國內FA，菅野智之以及九里亞蓮則取得海外FA資格。

另外以薪資等級做界定，菅野智之以及大山悠輔為A級選手（舊球團薪資排行前3名），B級選手（舊球團薪資排行前4-10名）則有九里亞蓮（廣島；投手）、木下拓哉（中日；捕手）、甲斐拓也（軟銀；捕手）、茂木榮五郎（樂天；內野手）等4人。

扣除以挑戰美國職棒大聯盟為目標的菅野智之，最受矚目的是阪神虎隊四棒大山悠輔。除了他在2024年球季的身價高達2.8億日圓之外，最大的原因在於他有可能轉隊到阪神的世仇球隊巨人軍。而在日本職棒史上，還沒有發生過阪神虎隊四棒被巨人隊FA挖角的例子，因此一旦成真，將對阪神虎隊甚至整個球界投下巨大震撼彈。

然而，偏偏巨人對於大山悠輔具有濃厚興趣，除了開出6年24億日圓的大型合約之外，巨人監督阿部慎之助還直接喊話希望大山悠輔能扮演歷史「先驅者」，打破巨人阪神之間的FA轉隊「新紀錄」。原本一般推測，阪神應該留不住大山悠輔，但沒想到最後大山仍選擇以約5年17億日圓、外加激勵獎金的合約條件續留，成了另一顆震撼彈。

大山悠輔在2023年出賽143場，交出19轟、78分打點，打擊率2成88的表現，整體攻擊指數為0.859，成為阪神虎奪得2023年日本一總冠軍的功臣。加上他在場內場外都是年輕球員的表率，因此動向深深牽動阪神、巨人雙強的戰力消長。在大山意外續留之後，阪神得以保住四棒打者兼精神領袖，新球季仍將具有跟巨人隊一搏，奪回央聯總冠軍的實力。

不過，軟銀先發投手石川柊太的狀況就大不相同了。石川柊太是今年NPB自由市場的大咖投手，1.2億日圓的薪資等級卻在C等級（舊球團薪資排行11名之後），等於補到他不用付出任何金錢補償或選手補償的代價，相當經濟實惠，也因為如此石川柊太在FA市場上相當搶手。最後他在軟銀、巨人、歐力士、養樂多、羅德等5球團的爭奪戰之中，選擇離開軟銀，改投效同聯盟的對手球隊千葉羅德。

石川柊太本季15場出賽有10場先發，戰績7勝2敗、防禦率2.56，加上他的招牌武器「強力曲球」到了羅德主場ZOZO海洋球場，藉由該球場強勁的海風，威力大增。本季他在ZOZO海洋球場戰績 2勝0敗，12局0失分，防禦率是0，生涯在這座球場拿下驚人的7勝1敗，因此他的轉隊勢必為明年球季洋聯的戰力消長帶來巨大影響。

加上羅德隊亟需要靠石川柊太填補「令和怪物」佐佐木朗希離隊後的戰力缺口，以3年總額6億日圓的合約就簽下他，相當划算。

茂木榮五郎加入養樂多的特別之處在於養樂多是極少補強FA選手的球隊，這次是自2014年之後、相隔10年再度補強FA選手。30歲的茂木榮五郎單季曾經最多有過17支全壘打，但近年來出賽機會減少，已經連續3年不到100場，希望尋求出場機會，加上養樂多增加板凳深度，也為村上宗隆明年底赴美挑戰之後攻擊戰力的缺口做準備，是一個相當不錯的FA補強。

歐力士雖然錯失了石川柊太，不過以2年4億日圓補到2021年央聯勝投王九里亞蓮，也是不錯的收穫。九里亞蓮雖然今年戰績7勝10敗、防禦率3.21較不理想，不過8年連續投超過100局、生涯71勝的實績，又有2021年以13勝獲得央聯勝投王的實績，將對歐力士的先發輪值帶來不小的幫助。

在木下拓哉（中日）、原口文仁（阪神）兩名捕手相繼續留原球隊之後，最受矚目的7屆捕手金手套獎得主甲斐拓也，是否會轉投效巨人，他的動向就更加受到注目。

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Hiyan

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