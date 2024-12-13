哈登夢迴MVP時期 和鮑威爾聯手撐起青黃不接的快艇

今年球季的洛杉磯快艇在更換球隊主視覺與啟用了傲視聯盟的頂級主場後，本來預期會是煥然一新的開局。但面臨陣容改組，快艇在進入喬治(Paul George)、雷納德(Kawhi Leonard)拆夥後的時代備受挑戰。首先，當家前鋒雷納德一開季就再次陷入因傷缺陣的無限循環，球迷們簡直快忘記有他在的美好，甚至厭惡這樣的劇本每年上演。基本上，快艇和過去雙槍時期相比，儼然是支完全不同的球隊。今年的他們沒有過去雙星提供的火力支援和側翼的防守能量，但是快艇靠著在籃板保護與失分控制上的琢磨，以守為攻，至今戰績14勝11敗仍幫助他們保持競爭力暫居西區第六。其中的關鍵就是回春的哈登(James Harden)帶隊撐起一片天。

快艇主將雷納德(右二)何時能歸隊？恐怕是沒有人知道。不過上從球隊老闆，下到球迷，都已經對他是完全失望，不敢再抱任何幻想。 美聯社

35歲老將哈登在近兩場被列入觀察名單缺陣前的場均數據來到21.6分6.8籃板8.5助攻，得分相較上季的16.6分有顯著提升，近10場他的出賽表現逐場加溫，平均23分，其中7場得分破20大關，再放大近五場來看，他的狀態更是火熱。哈登客場面對巫師，全場狂飆43分7助攻4籃板3抄截，三分球11投7中展現高效率供輸，這也同時也是哈登生涯第100場得分破40大關的紀錄之夜，排名史上第四。接著快艇主場迎戰金塊，哈登更是差點繳出大三元，39分11助攻9籃板，13罰俱中，單場命中6記三分球。

哈登寶刀未老，扛起快艇得分重任，也讓他找回當年的豪情壯志！ 影片來源：快艇 YouTube 官方頻道

哈登一系列的場上表現令人驚豔，彷彿夢迴當年MVP全盛時期般的一球在手希望無窮。哈登掌握大量球權來串聯球隊攻勢，不單單是自己切入禁區買犯或是終結進攻，他也能在吸引防守包夾後成功替隊友創造大量機會，得分箭頭鮑威爾（Norman Powell）就是最大受惠者，場均數據從上季呈現退化的13.9分，一口氣暴增來到23.6分成為球隊得分王，且三分球質量驚人，場均投進3.8顆，命中高達48.6%。鮑威爾從過往雙槍時期主要以逞兇的第六人出名，到現今31歲的他已經是陣中最重要的先發核心與火力來源，他與哈登為這隻青黃不接的快艇所提供的經驗與進攻火網是現今球隊保有競爭力的泉源。

隊中無大將，鮑威爾跳出來跟哈登合作愉快，結果這位31歲的老將打出生涯最佳表現。 影片來源：快艇 YouTube 官方頻道

快艇的板凳深度不足，得分點不多，團隊得分單場108.7分只能排在聯盟第24名，但快艇場均失分控制高居聯盟第五，你要從快艇手中取分也不太容易。他們的贏球來自於防守體系的建立，場上即時的溝通、換位，協防等等細節比起他們的進攻端來的更紮實。他們的球風從防守做起，帶動禁區防守的鞏固，自然替球隊迎來不少的防守反擊機會，老將貝頓（Nicolas Batum）在這其中的作用性與經驗傳承依舊關鍵。

此外，球隊門神祖巴茲(Ivica Zubac)的護框能力大躍進，場均數據一口氣來到12.2籃板，除了是防守反擊的重要推手外，個人附帶4記進攻籃板的生涯新高表現更替球隊製造許多二波進攻機會。祖巴茲過去以防守型苦工見長，但是連年賦予他更多的球權與責任，終於在今年有顯著的成長。無論他是和哈登的擋拆搭配，或是個人單打與策應傳導，祖巴茲本季已經擁有主戰中鋒的優質身手，場均14.8分12.2籃板2.4助攻，而他也才27歲正邁入生涯黃金期，未來肯定是快艇最重要的核心之一。

快艇中鋒祖巴茲也受到重用，上場時間大量增加，他也確實把握住機會，同樣打出進NBA後的最好成績。 影片來源：NBA Europe YouTube官方頻道

而本季快艇後場除了先發的哈登與鮑威爾之外，替補端的鄧恩（Kris Dunn）也是重要的輪換跳度活棋，特別是在季前也剛簽下延長合約的曼恩(Terance Mann)表現不如預期，且也有傷傳出的情況下，鄧恩能組織能防守的球風正好能拿來搭配減輕哈登在防守端的壓力。除此之外，快艇目前的年輕潛力份量不足，球隊未來性能見度不高將是隱憂。

然而專注於當下，不管哈登油箱內還有多少燃料能持續高檔表現，可以肯定的是，現在的他更有經驗，也更融入團隊，即使宛如火箭MVP時期的哈登不會每晚上身，但他在場上仍然能從不同面向幫助到球隊。且以他的年紀這樣拚戰精神已經比講求輪休、所謂的負荷管理，甚至一點小傷就宣布缺陣的球星好得多。也因為哈登打出本季球隊頭號球星的號召力，讓球迷們對於今年的快艇還能抱有支持的理由，畢竟想要到聯盟最新最頂級的快艇主場看球，代價可是相當高的。球迷們都花費最昂貴的票價與周邊費用來到新主場看球了，球隊總得有話題與球星挺身而出讓大家有進場支持的動力，你說是吧。