NBA杯進入四強決賽 公鹿應可順利奪冠

NBA杯最後四強出爐，老鷹vs.公鹿，火箭vs.雷霆，台灣時間12月15日周日在賭城拉斯維加斯T-Mobile Arena登場，兩組對決勝隊18日爭冠。分析四強對戰，得從NBA杯賽屬性和例行賽戰況深入解析。

NBA杯八強採單敗淘汰，輸了就無緣晉級，除了冠軍戰，分組預賽、八強、四強比賽勝負都算進例行賽戰績。這種一敗即死淘汰賽在NBA賽季文化還是僅見。一敗即死淘汰賽完全不像NBA季後賽七戰四勝制，球員完全沒有犯錯空間，教練沒有調整機會，球運、哨音、最後一擊都可能決定最終勝負。

勇士八強打火箭，終場前3分鐘勇士90：84領先火箭，最後卻被火箭91：90逆轉，勇士最後3分鐘都沒有得分沒有罰球，終場前3秒勇士前鋒庫明卡犯規，火箭後衛格林兩罰都中，取得91：90反超，勇士最後一擊後衛波傑姆斯基三分線出手被封，勇士無緣打進NBA杯四強。

火箭以1分之差打敗勇士，晉級NBA杯最後四強。 影片來源：火箭 YouTube官方頻道

東區打進NBA杯四強的是目前戰績第六公鹿和第一老鷹。

老鷹vs.公鹿賽前分析

公鹿最近10戰8勝，公鹿教練「老河」瑞佛斯逐漸把公鹿帶到應該有的位置，前鋒安戴托昆波持續展現驚人比賽統治力，場均32.7分、11.4籃板、6助攻，投籃命中率6成12，後衛里拉德也跟隊友建立更好默契，公鹿現在是東區不可忽視力量。

字母哥只要保持健康，在場上的統治力是無庸置疑。 影片來源：公鹿 YouTube 官方頻道

公鹿防守更好，里拉德跟安戴托昆波、波提斯擋拆打得更有侵略性，攻防兩端都有明顯提升，關鍵角色球員格林、崔蘭特、洛培茲近況和上場時間都有提升，公鹿已擺脫開季10戰2勝8敗低潮。

老鷹現在是東區黑馬，聯盟戰績第一騎士開季只輸4場球，其中有兩場就是栽在老鷹手裡。老鷹開季11戰4勝7敗也是很難堪，但最近10戰二勝騎士再贏公鹿、湖人、尼克，老鷹正在擺脫低迷。

這組對決我看好公鹿出線，關鍵在安戴托昆波比賽主宰力和影響力，里拉德現在是公鹿最棒二當家和關鍵射手，小前鋒米道頓傷癒復出打了3場，公鹿輪換陣容和持球點、陣容深度都獲得重要提升。

老鷹本季表現大幅進步，但整體實力恐怕還不足以對公鹿造成威脅。 美聯社資料照片

西區打進NBA杯四強的是目前戰績西區第一雷霆和第二火箭。

火箭vs.雷霆賽前分析

西區雙雄是防守代表，雷霆防守效率聯盟第一，火箭防守效率聯盟第二，兩隊都靠著鋼鐵防守和鐵血對抗打出西區最佳戰績。兩支以防守見長，主靠防守控制比賽節奏和建立優勢球隊交鋒，球星、三分球、進攻套路就成了決勝細節。

雷霆後衛亞歷山大是NBA今年最好外線進攻球員，中鋒哈爾特斯坦是聯盟最高效率長人，場均11.6分、12.8籃板，每場可以抓下3.3個進攻籃板，投籃命中率5成5，哈爾特斯坦籃下二波進攻和積極打球方式，是每個對手禁區噩夢。

火箭戰績17勝8敗西區第二，戰績非常漂亮，但火箭投籃命中率4成39，三分命中率只有3成3，都在聯盟水平以下，進攻效率和得分都很勉強，全隊有七人得分達二位數，主打防守和團隊籃球，靠低比分和控制節奏贏下比賽。

雷霆與火箭分別是目前西區戰績排名第一和第二的球隊，打進NBA Cup一點都不僥倖。但雷霆戰力更強，火箭在進攻上遜色很多。 美聯社資料照片

火箭這套防守和團隊進攻想要在雷霆對戰中取得優勢，有點困難，亞歷山大就是火箭無解的點，哈爾特斯坦也會造成火箭禁區籃板、防守極大麻煩。這組對決我看好雷霆出線，有亞歷山大和哈爾特斯坦合體+擋拆，雷霆進攻端更有優勢和把握。

冠軍預測

NBA杯冠軍戰將是「公鹿vs.雷霆」，公鹿會是最終贏家，NBA杯最有價值球員是安戴托昆波，他是雷霆防守對位無解的點。