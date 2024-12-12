洋基留不住索托是塞翁失馬 改搶弗里德後還可再大進補

時間回到12月8日上午10時，紐約洋基隊的總經理凱許曼（Brian Cashman）接到一通電話，彼端的聲音是超級體育經紀人波拉斯（Scott Boras），他帶來了索托（Juan Soto）加盟紐約大都會隊的消息，這寓意著洋基隊得轉向補強備案，而非全力追逐索托。

索托和大都會隊簽署的是15年7.65億美元破紀錄合約，洋基隊並非出不起，但這筆錢若能善用，效果是有機會鎖定世界大賽冠軍的。實際上，老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）和總裁雷文（Randy Levine）達成共識，向索托提出16年7.6億美元最終報價，包括6000萬美元簽約金。球團內部做過多次推演，該如何用錢變得更篤定。

凱許曼在德州達拉斯的冬季會議表示，洋基隊不會肆意揮霍來自老闆的資金，會在自由市場操盤交易，以備戰3月27日在洋基球場的開幕日，他說：「我們的工作仍在繼續，專注於球隊以及重新部署戰力，每年的努力都不會變，要盡可能成為最好的球隊，進季後賽並衝擊世界大賽，所以我們顯然在努力。」對於索托他說法是：「我們是睜大眼睛加入競爭的，大家都知道他（索托）是重要人才，能夠提升實力，他也確實做到了！很遺憾我們在世界大賽未能更進一步，但他對洋基於2024年獲美聯冠軍貢獻良多。」

索托是頂尖打者沒錯，但身價炒得那麼高也就不太香了，萬一有什麼受傷的情況，大都會恐怕就會更難翻身了。 2024 Topps 球員卡

然而，洋基隊並未因此停下腳步。他們迅速調整策略，果斷出手，以8年2.18億美元簽下前勇士王牌弗里德（Max Fried），締造左投史上最大合約紀錄。這項補強大大提升了洋基隊的先發輪值實力，為新賽季注入強心針。

累積八年資歷，弗里德不以速球取勝，直球均速93.9英里配五種球路：曲球、伸卡球、變速球、滑球和卡特球讓打者難以掌握。多年來，只有2019年的防禦率破4.00，其他個人數據很穩定，亞特蘭大勇士隊總教練史尼特克（Brian Snitker）接受《紐約時報》採訪時曾分析他：「弗里德做很多細節上的工作，能控制壘上跑者、兼顧守備，除了投球在周邊的工作也做得很好。這正是成功投手的典範，擁有（三次）金手套，如果他不是擔任投手，可能會是一名中外野手。」

在自由市場角力中，當洋基獲知索托得到超過6億美元報價時，就知道這會成為史坦伯瑞納與科恩（Steve Cohen）對決。最終，正如他們所預期科恩略勝一籌，索托並未比照賈吉（Aaron Judge）2022年接受次佳報價，而是前往同城的大都會隊。新聞傳出後，總教練布恩（Aaron Boone）也提到：「當你與一位球員共事一年，真正了解他卻未能留下，總會感到失望！但這就是職業運動，事情並不總是按你的計畫發展。」而洋基並沒時間自怨自艾，得繼續向前。

凱許曼接下來的計畫，就是要把一壘、二壘、兩個外野位置、先發輪值和牛棚都補好補滿。與塞揚獎投手伯恩斯（Corbin Burnes）的Zoom會議已結束，市場上幾位好手如：阿隆索（Pete Alonso）、布勒（Walker Buehler）、弗列爾提（Jack Flaherty）、高史密特（Paul Goldschmidt）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、普洛法（Jurickson Profar）、桑塔那（Carlos Santana）、史考特（Tanner Scott）及沃克（Christian Walker）等，洋基都有興趣談談看。

洋基若是簽下大都會的阿隆索，肯定是會被笑，但總是比洋基現在的一壘手瑞佐等人是要升級不少。 2020 Topps 球員卡

交易選項的部分，則有聖路易紅雀隊的亞瑞納多（Nolan Arenado）、芝加哥小熊隊的貝林傑（Cody Bellinger）、費城人的波姆（Alec Bohm），和芝加哥白襪隊的克羅謝（Garrett Crochet），洋基完全不放棄任何變強的可能性。凱許曼解釋：「很明顯地，我們剛失去一位巨大的進攻火力，我要如何補充？是得分、守備還是兩者兼具？一切尚未確定。我唯一能告訴你的是拭目以待。」索托的離去，對洋基隊反而像是大破大立，這支勁旅不需要微調而是大幅度整頓以重返世界大賽。

我的觀點是當務之急，除了弗里德可再簽下一位王牌，能拿下伯恩斯最好，這對輪值將是一大利多。現階段，我們得知塞佛里諾（Luis Severino）價碼是3年6700萬美元，史奈爾為5年1.6億美元，弗里德是8年2.18億美元，伯恩斯的薪資範圍可往上疊加。只要他身穿洋基條紋衣，與柯爾（Gerrit Cole）搭檔，加上弗里德、洛登（Carlos Rodon）、火球男希爾（Luis Gil），和施密特（Clarke Schmidt），先發陣容就湊齊了！ 左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）和史卓曼（Marcus Stroman）都可端上桌轉交易籌碼，幫球隊做出必要升級。

其次，是可嘗試簽下實力強、CP值高的金手套一壘手沃克，他明年3月滿34歲，但身手不是處於下滑階段的老將，完成連續三季金手套壯舉。在此期間，他在亞利桑那響尾蛇隊保持0.813的OPS整體攻擊指數，平均每年32支全壘打的產出很吸引人。雖然很多人呼籲洋基搶阿隆索復仇，我倒是希望凱許曼冷靜點簽下沃克，他的打擊跟防守、價格均更具吸引力。

若欲啟動交易，我期待看到貝林傑步上父親腳步加入洋基隊，29歲的他雖然上一季表現平平，但很適合填補洋基左外野，再讓多明奎茲（Jasson Dominguez）守他擅長的中外野，就能把索托空出的間隙補起來。三壘位置布萊格曼（Alex Bregman）其實不錯！但前東家休士頓太空人隊洽談態度積極，加上與洋基的過節，估計很難談下來，更重要是凱許曼不會給他要的長約。指定打擊亦可和赫南德茲聊，以他先前在世界大賽的關鍵表現是可用之兵。

索托的求去，對洋基隊應該是好事，至少不必承擔如此巨大的財務風險，無論是球隊補強因薪資卡住受限，長達15、16年合約給單一球員，甚至危及球隊長期部署。現在，高層可嘗試將資金分散管理，用於提升一支在世界大賽衝擊的隊伍。《Post》棒球專欄作家薛爾曼（Joel Sherman）在《Pinstripe Post》直播節目中說：「我想，他們（洋基）內部應該很多人鬆一口氣說躲過一劫，真慶幸沒做（簽下索托）這件事。」