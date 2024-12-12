霍姆斯轉戰大都會改入輪值 後援轉先發再度成潮流

洋基隊過去三季主要的終結者霍姆斯(Clay Holems)日前與大都會簽下3年3800萬美元的合約，且預計在明年球季轉任先發投手，將使近年後援轉先發的案例再添一筆。過去先發轉後援的例子比比皆是，反觀由後援成功轉戰先發的投手並不多，尤其2010年代中後期更是寥寥可數，直到近三年才又突然流行了起來，史布林斯(Jeffrey Springs)、盧戈(Seth Lugo)、金恩(Michael King)、布蘭柯(Ronel Blanco)、羅培茲(Reynaldo Lopez)、克羅謝(Garrett Crochet)等一票成功案例都是在這三年才發生的，他們都在轉任先發後投出王牌級的成績，難怪這回大都會也要讓霍姆斯試試水溫。

在投手群當中，通常投球能力最好的才能成為先發，他們不但要有更好的體力與手臂耐力來吃更多局數，拿手球路也要更多，因此拿到大約領高薪的機會也更高。而頂級新秀或選秀大物通常也是以先發投手來養成，在大聯盟無法勝任先發後才會轉任後援，而成功轉戰牛棚的例子不勝枚舉，今年洋基隊季後賽的終結者威佛(Luke Weaver)、曾以後援身份拿下美聯冠軍戰MVP的米勒(Andrew Miller)、皇家2015年冠軍隊鐵牛棚成員戴維斯(Wade Davis)和霍契佛(Luke Hochevar)及打破後援投手最低防禦率紀錄的布里頓(Zack Britton)都是球迷熟悉的案例。而終結者的代名詞李維拉(Mariano Rivera)在新人年也是以先發的身份亮相，因此例子可說多到數不清。

威佛生涯過去都是以擔任先發投手為主，直到今年待在洋基牛棚才意外獲得擔任守護神的角色。 美聯社資料照片

但相反由後援成功轉任先發的例子就不多了。2000年代後最廣為人知的例子莫過於在紅襪隊由救援王身份轉換成21勝王牌的洛威(Derek Lowe)。他生涯前五季主要都擔任後援投手，2000年以42次救援成功摘下美聯救援王，2002年首次整年擔任先發就寫下21勝8敗、2.58防禦率的成績，後來就一直待在輪值到生涯結束。兩屆塞揚獎得主桑塔納(Johan Santana)生涯初期也較常被雙城隊拿來以長中繼使用，到第5年才成為輪值固定班底，並一舉拿下塞揚獎。

而上一個成功案例要回溯到2010年代初期的威爾森(C.J. Wilson)了，他也是生涯前五年都待在遊騎兵牛棚，其中三季拿下雙位數救援成功，單季最多是2008年的24次。2010年他轉任先發出奇成功，在遊騎兵的最後兩年成為王牌，2010及2011年分別繳出15勝8敗、3.35防禦率與16勝7敗、2.94防禦率的成績。這讓他成為自由球員後成功與天使隊簽下5年7750萬的大約。

威爾森在2010年由牛棚調到先發，結果他竟然搖身一變成為球隊王牌投手。 美聯社資料照片

遊騎兵隊那幾年一直想複製威爾森的成功案例，但都不見成效。2011年他們讓歐岡多(Alexi Ogando)轉任先發算是成功了一半，該年他繳出13勝8敗、3.51防禦率的成績，但往後的大聯盟生涯還是以後援為主。2012年他們打算讓王牌終結者菲力茲(Neftali Feliz)也轉任先發，但那年他投了42局就被迫開韌帶更換手術(Tommy John Surgery)，最終還是只能恢復後援身份。一代超級終結者查普曼(Aroldis Chapman)也曾兩度被考慮放在先發輪值，2012及2013年季前紅人隊都有這樣的想法，但最後他還是都待在牛棚，至今仍未在大聯盟先發過，未來大概也沒機會了。

若要再追溯更早以前，生涯200勝以上的威爾斯(David Wells)和霍夫(Charlie Hough)也是後援出身，後者更是到34歲才完全轉任先發。而像塞爾(Chris Sale)、韋恩萊特(Adam Wainwright)與柏利(Mark Buehrle)雖都是以後援身份開啟大聯盟之路，但他們當年的情況比較類似先填補名單空缺，且頂級新秀多半以先發養成，因此不列入後援轉戰先發的案例。這樣累積下來，成功案例可說屈指可數

然而近三年這樣的例子卻如雨春筍般冒出來，這當中最早發生的是2022年光芒隊的史布林斯，他在這之前只有先發過2次，沒想到該年轉任先發後一鳴驚人。那年他共出賽33場，前8場一分未失後開始轉任先發，在25場先發當中的成績為8勝5敗、125局、2.66防禦率、9.6三振率，這讓他隔年拿到一紙4年3100萬的延長合約。去年盧戈接棒成為牛棚成功轉戰輪值的一員，他在大都會7年的前2年其實以先發為主，但接下來5年大部分都待在牛棚，去年來到教士後才重回先發，並繳出146.1局、8勝7敗、3.57防禦率的成績，這讓他受到皇家隊的親睞，今年拿到3年4500萬的合約，並立刻投出王牌等級的成績，以206.2局、16勝9敗、3.00防禦率得到塞揚獎第二高票。

盧戈重回先發的第二個球季，就成為美聯塞揚獎的強力競爭者。 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports

今年是後援轉先發風潮的高峰，教士隊的金恩是藉由索托(Juan Soto)交易案換來的投手，其實他在2023年春訓期間就曾自動請纓擔任先發，但後來洋基隊只給他9場先發的機會，今年來到教士終於大放異彩，與希斯(Dylan Cease)組成雙王牌連線。羅培茲與盧戈一樣大聯盟生涯都是以先發起步，前5年都是固定先發，2021年開始轉牛棚，已留下擔任後援比先發適合的印象。但勇士隊去年與他簽下3年3000萬的先發等級合約，今年他也投出超乎預期的成績，主投135.2局，防禦率僅1.99。

今年的東山再起獎得主克羅謝2020年被白襪隊選中後就在該年直升大聯盟，但之後經歷了開刀與復健，直到今年才首度先發，同時也成為白襪新王牌。太空人隊的布蘭柯小聯盟時期大部分是擔任後援，去年他才在大聯盟得到7場先發的機會。今年他開始固定先發，主投167.1局取得13勝6敗、2.80防禦率的成績，成為一大驚奇。

克羅謝生涯前幾季都待在白襪牛棚，本季轉任先發之後，才讓人發現他驚人的三振能力。 影片來源：美國職棒 YouTube頻道

這幾年由後援轉先發的例子還有蘇亞雷斯(Ranger Suarez)、羅倫森(Michael Lorenzen)、利特爾(Zack Littell)和希克斯(Jordan Hicks)，雖然他們還沒投過一季王牌等級的成績，但也算相當不錯。除了大聯盟之外，這兩年日職也有平良海馬和莫內羅(Livan Moinelo)這樣的成功例子，風潮似乎也逐漸吹向了太平洋彼岸。

而這些成功案例當中的共通點是多半在轉隊後才有轉先發的機會，此外在擔任先發後容易有健康問題，例如史布林斯2023年就動了韌帶更換手術，近兩季只主投了10場球。

無論如何，有了近三年這一票成功的案例後，霍姆斯轉戰先發著實值得高度期待，尤其他已被證明是位成功的終結者，大概也有能耐擔任一位稱職的先發投手。若霍姆斯最後真能轉換成功，對大都會隊來說可說是大賺一筆了。