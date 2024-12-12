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入冬最強冷空氣要來了 吳德榮：北台灣今濕涼 明午後降溫愈晚愈冷

電動送人、手機不看 林冠臣受王柏傑刺激拚上日職

聯合新聞網／ 王婉玲
林冠臣(左)今年獲得日職西武獅第四指名。 林冠臣父母／提供
林冠臣(左)今年獲得日職西武獅第四指名。 林冠臣父母／提供

台灣外野手林冠臣今年獲得日職埼玉西武獅第四指名，以簽約金4000萬日幣、年薪1000萬日幣(推定)加盟，他的求學棒球路猶如倒吃甘蔗，關鍵在於大三那一年下定決心專心練球，還將最心愛的電動全部送人，展現高度自律。

林冠臣(前排右二)獲西武獅2024選秀第四指名。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團
林冠臣(前排右二)獲西武獅2024選秀第四指名。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

12月30日將滿22歲的林冠臣，身高195公分、體重105公斤，身材高壯，在長庚國小打樂樂棒球出身，同時還兼練足球、跳遠等項目，國中二年級想朝科班之路發展，不過沒受過正規棒球訓練，且又是轉學生，並不好找合適學校，經由一番波折來到桃園市光明國中，才得以順利打球。

林冠臣高中赴日本日南學園高校，這也是蕭一傑廖乙忠的母校，台灣人並不陌生，林冠臣透露，到異鄉打球、念書很辛苦，當時每天都想放棄，且遇到不同民族被排外，自己只能努力用實力讓別人閉嘴，「那三年真的是用意志力撐過來的。」

林冠臣(右二)獲日本日南學園高校公費留學。 光明國中／提供
林冠臣(右二)獲日本日南學園高校公費留學。 光明國中／提供

因新冠肺炎疫情緣故，林冠臣高三那年沒能站上甲子園大賽舞台，「當然失望啊！但也沒辦法」，還好經濟大學開出不錯的獎學金條件，林冠臣前往就讀，他在大學期間共擊出17發全壘打，不僅具備長程砲火，腳程快，鎮守外野能力佳，吸引球探注意。

林冠臣大學時期照片。 林冠臣／提供
林冠臣大學時期照片。 林冠臣／提供

林冠臣坦言，大學前兩年沒將全部心力放在棒球上，一直到大三下學期，看到小兩歲的戰友王柏傑在中職選秀第一輪被台鋼雄鷹指名，受到不小刺激，「王柏傑跟我是長庚國小一起打球的朋友，看到他的成績，讓我覺得也要好好努力」，因此，林冠臣將PS4、Switch等電動全都送人，手機也不看了，開始每天照表操課，紮實程度，比起高中有過之而無不及。

台鋼雄鷹新秀王柏傑與林冠臣是國小戰友。 台鋼雄鷹／提供
台鋼雄鷹新秀王柏傑與林冠臣是國小戰友。 台鋼雄鷹／提供

「目標一直有，只是沒成績」，林冠臣提到，先做了再說，努力過了，就算沒有打球，做其他工作對自己也會有幫助。而同是運動員出身的父母親(爸爸是籃球選手、媽媽是田徑選手)一直是他背後默默的力量，「不管我做什麼，爸媽都支持我。」

大器晚「臣」，林冠臣即將展開職棒生涯，他也展現雄心壯志，「西武打線很強，目標開季上到一軍，開幕戰搶到先發。」

廖乙忠 日本職棒 棒球專欄 王柏傑 蕭一傑 西武獅

王婉玲

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