經典賽／旅外意願高＋中職實力提升 中華隊換血不怕沒人

於去年進行的第五屆世界棒球經典賽，中華隊雖然在分組與其他4隊一樣都是2勝2負，但考量對戰失分率後，慘遭滑鐵盧淪為墊底，導致第六屆經典賽需從資格賽打起。由於賽事將於明年2月開打，代表馬上就需要進入備戰狀態，預計12月中就將提出35人名單，教練團多有意願續留，但考量球員休息時間，預計陣容與12強賽將有很大的變動。

12強賽及經典賽資格賽分別為今年秋訓及明年春訓期間，許多好手為了征戰12強賽，已延後休息的時間，若再度續戰，將形成休賽季多在緊繃及高壓的狀態，容易造成整個調整的時程錯亂，恐怕會影響他們明年賽季的表現或生涯發展。讓12強賽國手休兵的構想，雖是中華隊歷史罕見的考量，但基於保護球員的角度，許多教練、球評及球迷也樂觀其成，思考接替人選。

首先投手的部份，12強賽國手已完全休兵調整，人選勢必要重新洗牌。古林睿煬、孫易磊及林振瑋都還在適應國外環境，基於球員保護及未來生涯規畫，或許都會選擇婉拒，留下進行完整春訓。這次的賽事則是5天內進行3至4場比賽，因此比較保守仍是準備4位先發投手，10位以上牛棚投手。先發部份，旅外相對有機會的是匹茲堡海盜的陳柏毓，及奧克蘭運動家的莊陳仲敖，中職可能人選包含陳仕朋、徐若熙等，當然大家期待的陳偉殷也不無可能。至於牛棚方面，更是人選不少，包含樂天金鷲的宋家豪，以及呂彥青、陳柏豪、黃群、邱浩鈞、曾峻岳等。

如果中華隊需要中職投手扛先發大旗，徐若熙必須挺身而出，不但為國家爭一口氣，也要證明自己能應付更高階的國際賽事。 聯合報系資料照片

捕手部分，引導及守備能力將成為關鍵，所幸休兵對於野手影響較低。林家正若決定留在中職，有半年空窗期，那可以考慮繼續參賽維持手感，但若他找到續留美職機會，或許就無緣再看到他的英姿。中職的部份有多次國手經驗的高宇杰、林岱安以及蔣少宏都是有可能的人選。要強化火力則可找林泓育，可安排指定打擊或三號先發捕手人選。

內野手這次除了江坤宇及潘傑楷，其他球員多是守優於攻，不過他們合作無間，仍是希望能夠續任。假使要重新換血，還是可排出許基宏、鄭宗哲、張育成、王威晨的組合，另外可能搭配的人選包含曾子祐、吳念庭、劉基鴻，防守上不會比較遜色，攻擊上則是升級不少。

鄭宗哲攻、守、跑都有不錯的水準，他可改善12強賽二壘手攻擊不佳的狀態，並且不會讓守備出現漏洞，戰力會升級不少。 聯合報系資料照片

外野手這次陳傑憲、林立及陳晨威表現都非常出色，是大家期待看到重現的組合。不過更令人引頸期盼的人選是2位大聯盟混血球員：亞利桑那響尾蛇的卡洛爾(Corbin Carroll)，及辛辛那提紅人的費爾柴德(Stuart Fairchild)。前次經典賽，就已經詢問他們的意願，不過當時他們正要尋求在大聯盟的機會，因而放棄，現在他們已在大聯盟有一席之地，中華隊也持續與他們聯繫中，若願意回來助拳，戰力將更上一層。

卡洛爾曾拿下新人王，同樣是攻、守、跑俱佳的球員，尤其他所屬的響尾蛇隊這次鼎力相助，又曾舉辦台灣日活動，說不定會願意再次借將幫助中華隊。 圖／味全龍隊提供

中華隊甫拿下第三屆世界12強棒球賽冠軍，但實際上最頂級的國際棒球賽事，還是由美國職棒大聯盟與世界棒壘球總會合辦的世界棒球經典賽。經典賽有大聯盟官方的加持，因此許多球星都會參加，上屆最名副其實的經典畫面，莫過於大谷翔平與楚奧特(Mike Trout)的世紀對決。即使這次僅是資格賽，預料許多非棒球強國都還是會找來有關係的大聯盟球星助陣，因此不容過度樂觀。

從12強賽中可以看出中華隊的先發投手不足，以及打線串聯仍有問題。然而相較於經歷整季疲勞的11月賽事，在春訓期間的經典賽資格賽有機會吸引更多好手加入，找到更好的人選，大幅換血並非壞事。中華職棒如今實力提升不少，加上旅外小將多有意願，換血不怕沒人，有機會組成更強的中華隊。