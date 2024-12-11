和前輩王建民個性大不同 林昱珉霸氣讓球探都讚賞

日前，棒球數據網站《Fangraphs》公佈了亞利桑那響尾蛇隊最新的新秀排名和球探報告。剛為台灣拿下世界棒球12強冠軍的左投手林昱珉名列隊上第16名，而且這份報告提到了他在12強賽事冠軍戰的好表現，其中一句話非常有意思：「林的霸氣和自信（在12強冠軍賽中，這傢伙狠狠瞪著日本職棒的明星，嘴裡也唸唸有詞）和他的運動能力都非常特別，但他的球威和控球能力，卻沒有這麼出色。」

文章接著提及，在技術層面，林昱珉還有一些需要進步的地方（與半年前的報告相比，林的排名和總評分都略為退步，顯示他今年球季的成績，比球探的預期要稍微差一些），但林的「個人特質」和「霸氣」在球探報告被特別提出來，這在台灣出身、挑戰美國職棒的棒球員中，確實是很少見的例子。

林昱珉在場上的霸氣，從四年前的穀保家商時期就已經顯露。在當年的黑豹旗四強戰，穀保家商對上興大附農的比賽，林昱珉在球隊領先的情況下後援上場關門，以三振解決掉最後一個出局數、為球隊拿下勝利的同時，激動得對著對方休息室連續怒吼了幾聲，引起了不少討論。當時許多人認為，學生棒球不能有這樣外顯的情緒展現，這太囂張、有違高中棒球注重的運動家精神，對林昱珉多所批評。

林昱珉在球場的霸氣球風，可以說是在穀保家商時期就已養成。 圖／中華棒協提供

而這次的12強賽事，林昱珉也因為自身的個人特色，如「包手刺青」、紅嘴唇、嚼食煙草等外在特徵，被某些網友貼上「8+9」的負面標籤。在場上，林昱珉好投之外依然展現他的霸氣，在對日本的冠軍戰中，二壘手岳東華在第四局以美技守備幫忙，化解日本隊的攻勢，林昱珉在穀保時期的怒吼再度出現（這次沒有對著對方的休息室了），大聲激勵自己和隊友，激昂的情緒展露無疑。不管你喜不喜歡，這就是林昱珉的真性情。

觀眾在比賽畫面中看到的林昱珉，是一個身材不起眼、滿身刺青，霸氣十足到有些盛氣凌人，靠著頂尖球技威壓對手的年輕左投手。這樣的螢幕形象，不見得討人喜歡，但這只是林昱珉的其中一面。球場下的林昱珉，面對媒體提問談吐穩健、言之有物，和投手丘上的形象有不小的反差。

這次12強賽前，身為陣中頭號先發的林昱珉接受媒體訪問，他談到自己國際賽經驗豐富（2019年U-18世界盃、2021年的U-23世界盃、去年的杭州亞運，林昱珉都是國家隊陣中主將），知道如何準備這樣高強度的短期賽事，對於自己被賦予的重責大任從容自若，完全不顯得緊張。到了台灣贏得12強冠軍那天，頒獎儀式結束後，林昱珉在東京巨蛋場邊接受美國大聯盟官方記者Jon Morosi訪問，他不需翻譯協助，直接以英文對答，一句「小國也可以贏得世界冠軍」（small countries can be world champions），不僅完全抓住當下「以下剋上」、「扳倒日本」的奇蹟氛圍，也不經意的向外媒點出「台灣就是一個國家」的客觀事實。

林昱珉在接受訪問時用流利的英語侃侃而談。 影片來源：TVBS NEWS YouTube 頻道

別忘了，林昱珉今年才21歲，在訪談展現出來超齡的從容、沉穩和智慧，是我們只看比賽畫面看不到的，也是他能在競爭激烈的小聯盟體系迅速爬升的因素之一。在我看來，他在場上的怒吼和展現出來的霸氣，絕不是有勇無謀、不經深思熟慮的莽撞衝勁，而是個人特質和自信心的自然流露。

有趣的是，過去在大聯盟發光發熱的台灣投手如王建民、陳偉殷，都是內斂、不外放的性格，和林昱珉的霸氣外放成強烈的對比。在王建民最巔峰的時期，他的內向靦腆、不多話的個性被台灣媒體廣為讚揚，以為他「默默做事」、「安靜」、「不居功」的個性和形象，很能代表苦幹實幹的台灣人性格。但人人個性不同，誰說一定要像王建民這樣安靜、「默默做事」才能成功呢？王建民也是這次冠軍陣容的教練團之一，他和林昱珉代表兩種截然不同的典型和男性特質。這兩種特質，沒有高低之分，因為他們都代表台灣、都是這一座世界冠軍的重要成分。