洋基球場的迷思 索托生涯年成績並未受主場優勢庇蔭

巨星外野手索托（Juan Soto）休賽季引來各家豪門球隊瘋搶，由他颳起的冬季風暴於昨日宣告將以15年7.65億美金加盟大都會隊後落幕，索托身手之頂尖無須贅述，在尚未到達運動員成熟期的26歲年紀投身自由市場更是歷史罕見個案，無懈可擊成績結合年輕優勢，獲得索托的球隊能享有完整巔峰期，在紐約雙雄顧面子也顧裡子的瘋搶下，這張改寫北美職業運動史上最大約也成了必然的產物。

除了上述條件，索托在合約年打出生涯年數據更是讓身價水漲船高的關鍵，本季出賽157場，166安、41轟、OPS+（標準化進攻指數）178、7.9WAR值（勝場貢獻值）都改寫完整球季新高，連續7年保送次數比被三振數多。索托例行賽強悍季後賽也不軟手，今年季後賽14戰敲出4轟，攻擊指數破1.1，幫助洋基隊挺進睽違15年的世界大賽。做為當今大聯盟的選球之神，索托生涯OPS+在現役球員僅輸給賈吉（Aaron Judge）、楚奧特（Mike Trout），被譽為現代版的威廉斯（Ted Williams）可一點都不過份。

本賽季前索托單季最多轟為去年效力教士隊時的35轟，今年轉戰條紋軍後一口氣將紀錄推進到41轟，跟新東家大都會主場比起來，洋基主場是球迷們熟知的打者天堂，葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、希克斯（Aaron Hicks）、勒梅休（DJ LeMahieu）都在此地寫下個人單季全壘打紀錄。

也因此索托本季驚人長打成績可能讓人下意識認為是受惠於洋基主場對左打者特別友善的右外野——不僅右外野牆矮小，最短距離約314英呎，全聯盟僅勝過紅襪隊和巨人隊。索托未來的主場花旗球場右外野距離排名聯盟中段班，過去三年來，其「球場因素」（Ballpark Factor）排名聯盟倒數第4，大都會客場得分遠高於主場，顯見主場並不利於打者，然而，從數據面剖析會發現一個驚人事實：索托的打擊成績幾乎不受主客場影響。

2024年索托在主場敲出20轟，攻擊指數為.960；客場則是21轟，攻擊指數1.017，相差不多，客場表現甚至更好，索托在洋基球場也沒有打得特別差，生涯在這座球場攻擊指數為.979，跟游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）今年大爆發的數據幾乎相同，單純是他在每個球場都打得很好，過去6個賽季索托客場攻擊指數達.988，只輸給賈吉和艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

索托2024年在主場77戰打出20轟，在客場80場打出21轟，在主客場都打得很好。 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

索托職業生涯在16個不同球場累積至少60個打席，在其中11個攻擊指數超過.940，更別提他在花旗球場短短的35場比賽內攻擊指數來到瘋狂的1.175，完全是無差別的進攻殺器。

涵蓋例行賽和季後賽，索托一共在2024敲出45發全壘打，在大聯盟官方Statcast上記載了索托所有全壘打的完整數據，包括初速、高度、飛行距離等，且根據不同球場牆高、距離、濕度等環境因素作調整，本季索托只有「1」發全壘打是洋基球場獨有的傑作，8月20日索托從守護者隊先發柏伊德（Matthew Boyd）敲出340英呎的全壘打，全大聯盟只有洋基球場會出牆；此外，索托還有許多深遠飛球被洋基球場遼闊的左中外野沒收，其中有3球在大聯盟至少25座球場會是全壘打。

索托選球精準，擊球初速非常高，打擊表現不太受到不同球場的影響。 2024 Topps Bunt 球員卡

以在索托爭奪戰留到最後的5支球隊為探討對象，索托如果在這些球隊主場打滿整個賽季，能在道奇隊打出51轟、在藍鳥隊為49轟、紅襪45轟、前東家洋基和新東家大都會則同為46轟，若把全聯盟球隊都列入範圍，在紅人隊球場的63轟居冠，老虎隊的38轟則墊底。

總歸來說，洋基主場的確對有特殊打擊傾向或習慣（例如拉打型左打）的打者有巨大加成，但對索托而言幾乎零差別，並非打者天堂讓索托成為一名重砲手，而是他從2018年升上大聯盟以來就是聯盟最優秀的打者之一，考慮到索托的年紀和實績背後的極低風險，可說是大聯盟這個世紀自由市場上出現過最安全、最頂尖的選擇，也無怪乎大都會老闆科恩（Steve Cohen）預算無上限不斷加價也要贏下這場競標，最終也以破大谷翔平紀錄的超級鉅約擄獲他的芳心。