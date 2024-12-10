超越歐拉朱萬、更勝歐尼爾 約柯奇已是史上最佳中鋒

從來沒有想過有那個中鋒可能超越歐拉朱萬，禁區攻防無所不能，甚至無法防守。更沒有想過有那個長人可以超越歐尼爾，展現無與倫比統治力，再一次改變籃球。一直到這個球員出現，我們對史上最強中鋒和統治力定義開始動搖。他是丹佛金塊中鋒約柯奇。

最近兩場比賽砍104分、30籃板、16助攻，場均52分15籃板8助攻，兩戰三分球11投6中，約柯奇正在打出難以置信神鬼數據和超人表演。約柯奇今年開季19場比賽場均數據正在改變籃球，改變戰術，顛覆位置，鑄寫歷史。

約柯奇本季至今成績 場均31.4分，聯盟第二 場均13.6籃板，聯盟第一 場均10.3助攻，聯盟第二 投籃命中率5成61 三分命中率5成06，聯盟第一 (每場出手4.3次三分球，命中2.2球) 場均出賽37.7分鐘，聯盟第一

場均31分賽季大三元，約柯奇很有可能摘下生涯第四座年度最有價值球員(MVP)，目前年度MVP排名約柯奇幾乎沒有對手，因為他正在打出史上最好的籃球和表演。就算金塊打不進西區季後賽，約柯奇今年場均大三元超人表現和比賽影響力，極可能再次搶走年度MVP。

約柯奇近來的表現太過夢幻，如果球季今天結束，他應該就是沒有議異的MVP！ 影片來源：金塊 YouTube官方頻道

90年代看火箭中鋒歐拉朱萬的進攻，夢幻腳步無人能防，翻身跳投側身跳勾根本無解，七呎身高搭配過人力量和爆發力，歐拉朱萬就是經典「中鋒教科書」沒有弱點罩門，中距離能跳，擅長背框，高位策應和傳球無藝不精。談防守，從一對一到協防、封蓋，歐拉朱萬就是最頂級護框高手，年度最佳防守球員等級。

21世紀初統治NBA的歐尼爾，擁有史上最強統治力應該沒有人反對或質疑，歐尼爾很清楚自己不是史上最佳球員，但歐尼爾都自豪是「史上最有統治力球員」。

歐拉朱萬(右)與歐尼爾(左)被認為是NBA史上最強的兩位中鋒，但現在約柯奇的「神蹟」讓他們早已相對失色！ 1997 Flair 球員卡

約柯奇正在打破所有人認知和觀點，他的比賽影響力和全能無解表現已經超越歐拉朱萬，除了火鍋封蓋不如歐拉朱萬，約柯奇可以像射手一樣精準命中三分，甚至更神更準，也能像控球後衛一樣組織進攻創造空間傳出好球，更多時間在掌控比賽節奏。

歐尼爾最自豪的統治力源自超人力量，擁有摧枯拉朽神力、身材和速度，歐尼爾令所有對手望而生畏，無法防守。約柯奇超人統治力源自技術和籃球智商，傳球投籃禁區終結能力無一不精，後衛、前鋒、中鋒，控球、射手、三分、背框、籃下終結得分，約柯奇展現比歐尼爾更無解更出色統治比賽方式。

約柯奇最常被取笑的速度，絲毫沒有影響他對比賽的統治方式，約柯奇沒有歐拉朱萬的爆發力，更沒有歐尼爾的天生神力和速度，約柯奇靠技術和球商，以及解讀比賽的智商，打出史上最佳球員表現。

從新人球季至今，約柯奇各方面的能力是不斷地進化，他的天空似乎是沒有極限！ 2020-21 Panini 球員卡

執教約柯奇已經不只是一種樂趣和幸運，那是幾輩子修來的福氣。金塊教練馬龍有感而發：「約柯奇神通廣大，他就是球隊定海神針，但隊友不能過度依靠他，好像約柯奇上場贏球就更加容易，事實並非如此，每個人都需要打出最好狀況和專注力。」

看約柯奇打球是絕頂享受，這是NBA最美好的世代！