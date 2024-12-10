快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聽新聞
0:00 / 0:00

延遲支付一時爽 道奇未來十年一直延遲一直爽？

聯合新聞網／ 陳光立
由於道奇隊近年談約頻頻使用延遲支付，今年又加入艾德曼和史奈爾(圖)，引起媒體大篇幅討論，一些球迷更是大加撻伐指形成不公平競爭。 美聯社
由於道奇隊近年談約頻頻使用延遲支付，今年又加入艾德曼和史奈爾(圖)，引起媒體大篇幅討論，一些球迷更是大加撻伐指形成不公平競爭。 美聯社

洛杉磯道奇隊與大谷翔平在2023年12月達成一項歷史性簽約，為期10年價值7億美元的破紀錄合約，以破紀錄的方式償還，也就是高達97% 採延遲支付。這其中有兩層意義，一是有無可能以大量延遲支付組建超級球隊，二是有無稅務方面疑慮。

無論如何，洛杉磯道奇隊此舉掀起千層波浪，外界尤其是媒體、球迷均大聲譴責不公，認定造成聯盟強者恆強、弱者恆弱的走勢。實際上，長年關注大聯盟的朋友都知道，延遲支付絕非道奇隊首開先例，從辛辛那提紅人隊、華盛頓國民隊到紐約的大都會隊，至今每年仍有延遲支付的薪資發出，包括道奇隊十幾年前，也是以同樣方法簽下名聲顯赫的拉米瑞茲（Manny Ramirez），只是大谷翔平罕見是支付的比例過高，原因不外乎是這位球星產品代言滿檔，一年光拍廣告就可進帳超過6000萬美元。

對大谷來說，這一點都不委屈，反而透過妥協讓球隊簽來任何一位可用之兵，爭奪世界大賽冠軍寶座，他說：「這（延遲支付）絕對值得，渥特（Mark Walter）、弗里德曼（Andrew Friedman）等說過，要組一支最強的球隊，結果我們贏下世界大賽。從這個意義上來說，我們兌現對彼此的承諾。」也因為騰出的大量薪資空間，才得以砸5年1.85億美元

找來兩屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）。大谷還表示：「我知道道奇隊正翻新球場硬體設施，投入資源以簽下其他人。得知每個人都盡自己的一份力量，將道奇隊推到高峰，我感到非常滿足。」

不過，延遲支付並非奪冠主因，棒球營運總裁福里德曼絕非用「先打球、後付錢」掌理球隊，否則其他開先例的隊伍，早就已經登頂奪冠。況且，這是延遲並非免費，美聯社報導就披露，從2028年到2046年間，道奇隊得付七名球員一共超過10億美元薪資，分別是：史密斯（Will Smith）、艾德曼（Tommy Edman）、史奈爾、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）大谷翔平、賀南德茲（Teoscar Hernández），其中大谷佔了約三分之二總金額，弗里德曼解釋：「除了大谷，其他延遲支付都在正常範圍內，很多球隊都有類似操作，只是大谷的金額太高、太與眾不同。」人們不滿原因，均產生自對制度的誤解，譬如一般球迷以為大谷翔平薪資是200萬美元，實際應認定是4600萬美元。

延遲支付實際上在大聯盟行之有年，之所以最近甚囂塵上是在於大谷翔平延遲的金額過高，殊不知他每年光靠廣告代言就能賺6000萬美元，薪資早拿或晚拿實在不算事。 美聯社資料照片
延遲支付實際上在大聯盟行之有年，之所以最近甚囂塵上是在於大谷翔平延遲的金額過高，殊不知他每年光靠廣告代言就能賺6000萬美元，薪資早拿或晚拿實在不算事。 美聯社資料照片

若某球員2024年薪水延遲支付，無論到2030年、2040年還是更久，所屬球隊都需在2026年7月前打入實際金額保存，直到支付手續完成。這意味著，2026年7月前道奇隊得掏出約4600萬美元，即使大谷等八年後才拿錢。進入2027年7月，球隊還需為2025年的薪資做同樣一件事，依此類推。現值（Present value）是重要數字，能比較延遲和沒延遲支付的約。

按現值計算，道奇隊依然支付巨額薪資。史奈爾日前簽下的5年1.82億美元中，包括6600萬美元延遲支付、5200萬美元簽約金。根據棒球奢侈稅系統計算，他合約現值1.57億美元，年均3140萬美元，其經紀人波拉斯（Scott Boras）說：「史奈爾不是因為別隊無延期支付而被搶走，是他自己要去道奇隊，其實我們收到更可觀的報價。」弗里德曼解釋，延遲支付是加分、但不是完整的談判策略，他說：「它只是一個槓桿，當談約中遇到僵局時，確實幫助我們完成最後一里路。」

延遲支付未來是否會被禁？各派說法不一，大聯盟辦公室希望減少各隊帳面的長期債務，球隊老闆對這一套存廢並不在意。一位要求匿名的高層表示，約有四到五位老闆反對延遲支付，其中一人是續約大谷不成的洛杉磯天使隊老闆莫里諾（Arte Moreno），他反對道奇隊跟大谷建立的高額延遲支付，至於其他人觀點僅是稅務考量。對老闆來說，如何管理這筆未來的薪資有一定選擇權，包括拿來進行轉投資，道奇隊老闆渥特的全職，就是全球投資公司古根漢集團（Guggenheim Partners）共同創辦人，用錢賺錢對他輕而易舉。

道奇去年與大谷翔平(左)簽下的長約中有大量的延遲支付，讓球隊有能力再簽下山本由伸(右)。本季道奇與史奈爾、艾德曼的合約又有不少的延遲支付，讓球隊還有餘力去搶佐佐木朗希。 2024 Topps 球員卡
道奇去年與大谷翔平(左)簽下的長約中有大量的延遲支付，讓球隊有能力再簽下山本由伸(右)。本季道奇與史奈爾、艾德曼的合約又有不少的延遲支付，讓球隊還有餘力去搶佐佐木朗希。 2024 Topps 球員卡

乍看之下，延遲支付似乎是頂級球星和財力雄厚球隊的籌碼，因為大牌選手日入斗金不缺錢，延期拿薪水不痛不癢，而大市場球隊則更容易簽下這些人壯大自己。道奇隊的現金流，使他們能以小球隊難以模仿的談薪創意揮灑，並不是每一隊都能輕鬆給史奈爾5200萬美元簽約金，以交換6600萬美元的延遲支付。不過，仍可能有財力弱的球隊玩同一套，譬如道奇與艾德曼的約，是把7400萬美元薪資三分之一延遲至2044年支付完成，此舉顯示這非傳統的合約結構也適用一般球員。

最終，談薪本來就是要靠手段，運用體制內的規則，達成建軍奪冠的目的，假設道奇隊可將延遲支付玩到如火純青，其他隊伍也並非無法比照辦理，聯盟各隊都有賺錢獲利，與其花時間去指責大市場球隊灑錢，還不如研究一下為何其他球隊荷包滿滿，卻不願意花錢補強提升競爭力。

MLB MLB專欄 史奈爾 大谷翔平 波拉斯 美國職棒 道奇

陳光立

追蹤

相關新聞

超越歐拉朱萬、更勝歐尼爾 約柯奇已是史上最佳中鋒

從來沒有想過有那個中鋒可能超越歐拉朱萬，禁區攻防無所不能，甚至無法防守。更沒有想過有那個長人可以超越歐尼爾，展現無與倫比統治力，再一次改變籃球。一直到這個球員出現，我們對史上最強中鋒和統治力定義開始動

延遲支付一時爽 道奇未來十年一直延遲一直爽？

洛杉磯道奇隊與大谷翔平在2023年12月達成一項歷史性簽約，為期10年價值7億美元的破紀錄合約，以破紀錄的方式償還，也就是高達97% 採延遲支付。這其中有兩層意義，一是有無可能以大量延遲支付組建超級球

日職／田中將大自斷後路 難有松坂大輔、潘威倫圓滿結局

田中將大離開樂天是日職今年季後最令人驚訝的消息。田中06年高中畢業後被樂天以第一指名選進，自此展開「神之子」的職棒之旅，07年在未滿19歲的新人年就先發28場，投186又1/3局，以11勝7敗3.82

德羅展鞏固國王先發強度 板凳戰力進一步開發成課題

好不容易在2022-23賽季終結了連續16年不進季後賽的難堪紀錄，國王看起來總算要開始邁向正軌，有機會成為季後賽常客，目前帳面陣容相當完整，前場有沙波尼斯（Domantas Sabonis），後場有當

大聯盟為吸睛想祭出奇葩規則 棒球變革是非走不可的路

當球賽進入關鍵時刻，決定勝負的最後一擊該由誰來操刀？如果是NBA籃球賽，多半是由柯瑞（Stephen Curry）這樣的頭號球星負責出手——除非他被包夾得死死的或者總教練甘冒賽後被罵死的風險想出奇招。

中職／王牌出走、守護神也可能離開 統一獅要「投」痛了！

今年球季結束統一獅王牌投手古林睿煬透過入札制度轉戰日本職棒火腿隊，陣中守護神陳韻文在季後行使FA自由球員權利，也有可能轉隊發展，如果獅隊一口氣少了這兩名大將，明年球季要拚總冠軍絕非易事。 本季古

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。