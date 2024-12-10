延遲支付一時爽 道奇未來十年一直延遲一直爽？

洛杉磯道奇隊與大谷翔平在2023年12月達成一項歷史性簽約，為期10年價值7億美元的破紀錄合約，以破紀錄的方式償還，也就是高達97% 採延遲支付。這其中有兩層意義，一是有無可能以大量延遲支付組建超級球隊，二是有無稅務方面疑慮。

無論如何，洛杉磯道奇隊此舉掀起千層波浪，外界尤其是媒體、球迷均大聲譴責不公，認定造成聯盟強者恆強、弱者恆弱的走勢。實際上，長年關注大聯盟的朋友都知道，延遲支付絕非道奇隊首開先例，從辛辛那提紅人隊、華盛頓國民隊到紐約的大都會隊，至今每年仍有延遲支付的薪資發出，包括道奇隊十幾年前，也是以同樣方法簽下名聲顯赫的拉米瑞茲（Manny Ramirez），只是大谷翔平罕見是支付的比例過高，原因不外乎是這位球星產品代言滿檔，一年光拍廣告就可進帳超過6000萬美元。

對大谷來說，這一點都不委屈，反而透過妥協讓球隊簽來任何一位可用之兵，爭奪世界大賽冠軍寶座，他說：「這（延遲支付）絕對值得，渥特（Mark Walter）、弗里德曼（Andrew Friedman）等說過，要組一支最強的球隊，結果我們贏下世界大賽。從這個意義上來說，我們兌現對彼此的承諾。」也因為騰出的大量薪資空間，才得以砸5年1.85億美元

找來兩屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）。大谷還表示：「我知道道奇隊正翻新球場硬體設施，投入資源以簽下其他人。得知每個人都盡自己的一份力量，將道奇隊推到高峰，我感到非常滿足。」

不過，延遲支付並非奪冠主因，棒球營運總裁福里德曼絕非用「先打球、後付錢」掌理球隊，否則其他開先例的隊伍，早就已經登頂奪冠。況且，這是延遲並非免費，美聯社報導就披露，從2028年到2046年間，道奇隊得付七名球員一共超過10億美元薪資，分別是：史密斯（Will Smith）、艾德曼（Tommy Edman）、史奈爾、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）大谷翔平、賀南德茲（Teoscar Hernández），其中大谷佔了約三分之二總金額，弗里德曼解釋：「除了大谷，其他延遲支付都在正常範圍內，很多球隊都有類似操作，只是大谷的金額太高、太與眾不同。」人們不滿原因，均產生自對制度的誤解，譬如一般球迷以為大谷翔平薪資是200萬美元，實際應認定是4600萬美元。

延遲支付實際上在大聯盟行之有年，之所以最近甚囂塵上是在於大谷翔平延遲的金額過高，殊不知他每年光靠廣告代言就能賺6000萬美元，薪資早拿或晚拿實在不算事。 美聯社資料照片

若某球員2024年薪水延遲支付，無論到2030年、2040年還是更久，所屬球隊都需在2026年7月前打入實際金額保存，直到支付手續完成。這意味著，2026年7月前道奇隊得掏出約4600萬美元，即使大谷等八年後才拿錢。進入2027年7月，球隊還需為2025年的薪資做同樣一件事，依此類推。現值（Present value）是重要數字，能比較延遲和沒延遲支付的約。

按現值計算，道奇隊依然支付巨額薪資。史奈爾日前簽下的5年1.82億美元中，包括6600萬美元延遲支付、5200萬美元簽約金。根據棒球奢侈稅系統計算，他合約現值1.57億美元，年均3140萬美元，其經紀人波拉斯（Scott Boras）說：「史奈爾不是因為別隊無延期支付而被搶走，是他自己要去道奇隊，其實我們收到更可觀的報價。」弗里德曼解釋，延遲支付是加分、但不是完整的談判策略，他說：「它只是一個槓桿，當談約中遇到僵局時，確實幫助我們完成最後一里路。」

延遲支付未來是否會被禁？各派說法不一，大聯盟辦公室希望減少各隊帳面的長期債務，球隊老闆對這一套存廢並不在意。一位要求匿名的高層表示，約有四到五位老闆反對延遲支付，其中一人是續約大谷不成的洛杉磯天使隊老闆莫里諾（Arte Moreno），他反對道奇隊跟大谷建立的高額延遲支付，至於其他人觀點僅是稅務考量。對老闆來說，如何管理這筆未來的薪資有一定選擇權，包括拿來進行轉投資，道奇隊老闆渥特的全職，就是全球投資公司古根漢集團（Guggenheim Partners）共同創辦人，用錢賺錢對他輕而易舉。

道奇去年與大谷翔平(左)簽下的長約中有大量的延遲支付，讓球隊有能力再簽下山本由伸(右)。本季道奇與史奈爾、艾德曼的合約又有不少的延遲支付，讓球隊還有餘力去搶佐佐木朗希。 2024 Topps 球員卡

乍看之下，延遲支付似乎是頂級球星和財力雄厚球隊的籌碼，因為大牌選手日入斗金不缺錢，延期拿薪水不痛不癢，而大市場球隊則更容易簽下這些人壯大自己。道奇隊的現金流，使他們能以小球隊難以模仿的談薪創意揮灑，並不是每一隊都能輕鬆給史奈爾5200萬美元簽約金，以交換6600萬美元的延遲支付。不過，仍可能有財力弱的球隊玩同一套，譬如道奇與艾德曼的約，是把7400萬美元薪資三分之一延遲至2044年支付完成，此舉顯示這非傳統的合約結構也適用一般球員。

最終，談薪本來就是要靠手段，運用體制內的規則，達成建軍奪冠的目的，假設道奇隊可將延遲支付玩到如火純青，其他隊伍也並非無法比照辦理，聯盟各隊都有賺錢獲利，與其花時間去指責大市場球隊灑錢，還不如研究一下為何其他球隊荷包滿滿，卻不願意花錢補強提升競爭力。