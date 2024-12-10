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日職／田中將大自斷後路 難有松坂大輔、潘威倫圓滿結局

聯合新聞網／ 福耳
田中將大在季後退團，對於樂天高層的善意回應，田中卻表示不會回去樂天。 美聯社資料照片
田中將大在季後退團，對於樂天高層的善意回應，田中卻表示不會回去樂天。 美聯社資料照片

田中將大離開樂天是日職今年季後最令人驚訝的消息。田中06年高中畢業後被樂天以第一指名選進，自此展開「神之子」的職棒之旅，07年在未滿19歲的新人年就先發28場，投186又1/3局，以11勝7敗3.82防禦率拿下新人王；13年是最神奇的一季，出賽28場，投出空前的24勝0敗，防禦率也僅有1.27，更帶領樂天奪下隊史首座日本一殊榮，在個人及球隊目標都完成後，決定前往美國挑戰大聯盟；21年結束7年旅美生涯返日，有情有義重回老東家。

田中這樣在樂天隊史上最具代表性的球員竟然自請退團，當然跟這幾年的表現與赴美前有顯著落差、本季又因傷只在一軍出賽1場等有很大的關係，21年是田中回樂天後的首個球季，先發23場只有4勝9敗，防禦率則是3.01，隔年22年球季先發25場，9勝12敗，防禦率是3.31，去年先發24場，7勝11敗，防禦率飆升到4.91，這3年雖然投球局數都還能維持在約140局以上，成績逐年下滑卻是事實。

表現下滑自然影響到年薪，田中21年回鍋時與樂天簽下當時日本球員史上最高2年9億日幣年薪加激勵獎金的合約，22年季後被減薪約一半，年薪為4億7千5百萬日幣，23年再度被減一半，只剩下2億6千萬日幣左右，今年在一軍只出賽1場、二軍則也僅有5場的狀況下，勢必會再被大幅減薪，在球團公布之前先自請離隊，多少也有面子上的因素。

不過以田中今年的表現來看，要再找到新東家有一定的難度，至少到目前為止並沒有球隊對網羅他釋出正面反應，而對於釋出善意的樂天高層，田中又表示絕對不會回去，導致他現在處於尷尬困境之中，另外，田中在日美的通算勝投為197勝，僅差3勝就能到達200勝，200勝是進入名球會的門檻，這不但是個人的生涯紀錄，也會是繼野茂英雄、黑田博樹、達比修有等3人後，再度有日美通算200勝的投手，田中21年回樂天時已有177勝，當年他才33歲，各界都認為200勝是輕而易舉，沒想到這4年只有20勝。

田中未來的職棒路程讓人聯想到日台兩位追逐紀錄的前輩，分別是松坂大輔潘威倫，松坂是田中旅美的前輩，07年在紅襪展開大聯盟生涯，之後轉至大都會，14年季後結束8年旅美生涯返日加入軟銀，簽下3年12億日幣的合約，但這3年因右肩傷勢僅在一軍出賽1場，17年季後未獲續約，隔年經過測試合格加入中日，年薪僅有1500萬日幣加激勵獎金，背號也改成99號。

松坂這一季到中日反而大復活，在一軍先發11場，投出6勝4敗的成績，年薪增加到8000萬日幣，也穿回18號球衣，可惜隔年又僅出賽2場，季後再度被釋出，不過隨即被老東家西武簽下，回到當初發光發熱的原點，21年10月19日在主場舉行引退試合暨儀式，在隊友、家人、親友的陪伴中，為自己的職棒生涯劃下句點，松坂返日時為35歲，日美通算已拿到164勝，孰知接下來7年竟只拿到6勝，勝投停在170勝，無緣200勝大紀錄。

身為旅美前輩的松坂大輔，雖然生涯後期輾轉於多支球隊，也未完成200勝，但最終回到老東家西武圓滿引退。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團
身為旅美前輩的松坂大輔，雖然生涯後期輾轉於多支球隊，也未完成200勝，但最終回到老東家西武圓滿引退。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

同樣是生涯後期累積勝投速度減緩，而在追逐大紀錄上差臨門一腳的潘威倫，早在19年就已有143勝在手，但這也是他生涯最後一個先發15場、5勝以上的球季，接下來的5季只拿到6勝，生涯勝投最終停留在149勝，無緣中職史上首次生涯150勝的大紀錄，即使如此仍無損潘威倫的偉大，9月29日在台南棒球場舉行了感人的引退儀式。

田中將大目前乏人問津，或許會跟潘威倫一樣與大紀錄擦身而過，然而卻沒有潘威倫跟球迷好好道別的引退儀式。 聯合報系資料照片
田中將大目前乏人問津，或許會跟潘威倫一樣與大紀錄擦身而過，然而卻沒有潘威倫跟球迷好好道別的引退儀式。 聯合報系資料照片

田中目前乏人問津，最壞的情況是就此結束職棒生涯，不但200勝無望，連跟球迷好好告別的引退儀式都沒有，難有與上述兩位前輩相同的圓滿結局。

日本職棒 松坂大輔 棒球專欄 樂天金鷲 潘威倫 田中將大

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