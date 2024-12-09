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德羅展鞏固國王先發強度 板凳戰力進一步開發成課題

聯合新聞網／ Marion
國王找來德羅展試圖增強競爭力。 路透社
國王找來德羅展試圖增強競爭力。 路透社

好不容易在2022-23賽季終結了連續16年不進季後賽的難堪紀錄，國王看起來總算要開始邁向正軌，有機會成為季後賽常客，目前帳面陣容相當完整，前場有沙波尼斯（Domantas Sabonis），後場有當家球星福克斯（De'Aaron Fox），側翼也有足夠的人手提供火力，確實讓人感到非常期待。

沒想到一年之後，國王在2023-24賽季又沒能順利打進季後賽，雖然球隊以西區第9的成績擠入了附加賽名單，但是並沒有能夠在附加賽突圍，確實球隊戰績46勝36敗，勝率0.561一點也不差，但是在列強環伺的西區，這個成績沒有辦法幫助球隊穩定打進季後賽，所以國王想要在新球季穩定進入季後賽，仍然需要一定程度的補強。

國王去年整體的攻防效率都在聯盟中段班，進攻以116.2的「進攻效率ORTG」排在聯盟第13，「防守效率DRTG」以114.4排在聯盟第14，都不是太差的成績，但是要在西區突圍確實還少了點什麼，特別是球隊上賽季極度倚賴的側翼射手赫爾特（Kevin Huerter）場均得分比上一季足足少了5分，三分命中率掉了4%，也是他生涯三分球命中率最低的一個賽季，連帶影響了整個國王的進攻空間。

沙波尼斯(右)和福克斯。 美國聯合通訊社
沙波尼斯(右)和福克斯。 美國聯合通訊社

如果想要更進一步，就需要一名當沙波尼斯被對方禁區強硬的盯防，或者福克斯被夾擊時，協助持球打開局面、串聯整隊的球員，這個休賽季他們也沒有錯過機會，先是選秀會選了防守為主的卡特（Devin Carter），為交易米契爾（Davion Mitchell）做好準備，並立刻啟動交易，將米契爾、維岑科夫（Sasha Vezenkov）以及2025年45順位選秀權向暴龍換取麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）強化替補戰力。

去年國王在這一塊的表現非常糟糕，除了蒙克（Malik Monk）外，其他球員上來貢獻度都極差，雖然季末淘寶艾利斯（Keon Ellis）成功，但是今年他進入先發輪替後，替補的防守和火力空缺還是需要有人彌補，萬一先發有球員受傷，麥克丹尼爾斯也是能補進先發的優先選擇。

當然，除了以上綠葉拼圖以外，休季期間國王最重要的補強，就是以3年7400萬的合約簽下德羅展（DeMar DeRozan），這個動作算是補上了國王缺乏單打得分點的陣容缺陷，但是也不是完全沒有隱憂。

國王上賽季是一支大量出手三分的球隊，場均39.3次出手排在聯盟第三，命中率36.6%也還在中段班，這樣的球風能幫福克斯創造大量禁區切入的得分機會，也讓體能較差的沙波尼斯可以有更開闊的空間，但是德羅展職業生涯一直都不是以三分投射聞名，國王新球季打法上顯然有不小的變動得配合德羅展的到來。

最明顯就是反映在三分出手上。國王本季場均三分球出手次數下滑到34.5次，排名聯盟倒數第7，三分命中率也跌到33.8%，同樣排在倒數第7。

射手穆雷。 法新社
射手穆雷。 法新社

但是相對的，曾經是聯盟高級側翼之一的德羅展也肯定能給國王更多的進攻選擇，理論上也不太需要擔心生涯搭配過許多不同隊友、也嘗試過許多不同打法的德羅展會有太多的適應問題，相信這次他也能在國王的戰術體系找到自己的定位。

國王新賽季最重要關鍵還是陣容的整合問題，即使擁有幾乎完整的先發五人，但板凳戰力能否進一步開發戰力，特別是進攻端的第7人、第8人、第9人表現，將牽動整體效率；對已經籌組三劍客的國王來說，新球季的目標應該得放在直接挑戰西區前6名席次，也就是不用打附加賽的位置才對。

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