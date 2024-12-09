中職／王牌出走、守護神也可能離開 統一獅要「投」痛了！

今年球季結束統一獅王牌投手古林睿煬透過入札制度轉戰日本職棒火腿隊，陣中守護神陳韻文在季後行使FA自由球員權利，也有可能轉隊發展，如果獅隊一口氣少了這兩名大將，明年球季要拚總冠軍絕非易事。

本季古林睿煬先發21場拿下10勝2敗，防禦率1.66，每局被上壘率1.07，勇奪生涯首座防禦率王，也是全聯盟唯一10勝級的本土投手，上月他透過入札制度正式加盟日本火腿，3年合約總值為170萬美元（約台幣5573萬）。

少了古林睿煬有沒有差？當然有差！今年統一獅先發本土投手總共拿到17勝，古林睿煬界包辦10勝，林詔恩先發12場戰績4勝2敗，防禦率3.83，郭俊麟先發14場戰績2勝7敗，防禦率4.93，胡智爲先發5場戰績1勝3敗，防禦率6.23，表現都算差強人意。

統一獅王牌先發投手古林睿煬在球季結束後已轉戰日職火腿隊，要是守護神陳韻文也離開，對獅隊的投手戰力絕對是巨大的打擊。 聯合報系資料照片

以目前統一獅投手陣容來看，古林睿煬離隊後的先發輪值空缺並不好補，郭俊麟雖然在12強賽有好表現，但在中職這幾年投得跌跌撞撞，胡智爲傷癒復出表現平平，年輕左投林詔恩落差較大，高塩將樹明年預計轉任先發，但有待觀察，先發輪值仍得靠洋投撐場面。

古林睿煬離隊已經很傷了，現在傳出陳韻文也可能出走，根據媒體報導，不只一隊對陳韻文表達興趣，傳出有其他球隊開出長約，月薪至少80萬以上，有機會吸引陳韻文加盟。

陳韻文對於統一獅的重要性無需贅言，生涯累計154次救援成功，是中職史上救援王，而且他才剛滿29歲正值巔峰時期，如果沒有大傷，還可以威風好幾年，生涯達到200次救援成功里程碑指日可待。

身為中職史上救援王，陳韻文救援功力依舊頂尖，獅隊想留人勢必要付出千萬年薪。 影片來源：CPBL 中華職棒 YouTube官方頻道

現在，有球隊想要出高價長約網羅自由身的陳韻文，這讓統一獅陷入兩難，一方面他是球隊指標性人物，如果要留人勢必得大撒幣，另一方面，如果陳韻文出走，對於原本就殘破的牛棚就更傷了。

今年統一獅牛棚防禦率4.10，如果拿掉洋投，牛棚防禦率衝到4.53，只優於新軍台鋼雄鷹，如果陳韻文離隊，統一獅要讓誰來投第8、9局，真的是一道難題。

今年陳韻文月薪60萬，如果其他球隊開80萬以上月薪，那就是千萬年薪等級的大合約，今年陳韻文雖然狀況不佳，防禦率高達4.59，但他在季末狀態回穩，季後賽表現亮眼，證明自己仍是頂級身手，統一獅是否願意追價留住陳韻文，日後見分曉。