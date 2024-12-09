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日職／神力盡失的神之子 田中將大難成巨人希望

聯合新聞網／ Hiyan
田中將大的動向備受關注，不過最近連續4年都是敗多於勝，合計20勝33敗，過往的神力已是盡失。 擷圖自樂天金鷲官方推特
田中將大的動向備受關注，不過最近連續4年都是敗多於勝，合計20勝33敗，過往的神力已是盡失。 擷圖自樂天金鷲官方推特

曾經有「神之子」美譽的田中將大，近年來年年遭到減薪。他在世界12強棒球賽冠軍戰開打前宣布離開樂天金鷲隊之後，下一個去處倍受矚目。但是隨著養樂多、日本火腿等隊一一表達沒有網羅意願，更讓這名曾經叱吒風雲的一代強投未來處境充滿艱辛。

田中將大另外一個尷尬是，今年一場勝投都未能拿下的情況下，他距離美日通算200勝仍差3勝。看似近在眼前的大紀錄，但能否完成，甚至下一個去處卻都是變數。

有日本媒體認為，田中將大最適合加入中央聯盟的讀賣巨人隊，主要的論點與巨人王牌投手菅野智之2024年賽季復活投出15勝之後，明年將挑戰美國職棒大聯盟。他所留下的15勝缺口變成一個問題，而實績豐富的田中將大被視為可以填補戰力的投手。不過田中將大自從2021年從美國重返樂天之後，不僅球威已經不復過往，而且連續4年都是敗多於勝，分別是4勝9敗、9勝12敗、7勝11敗、0勝1敗，合計20勝33敗、勝率0.377。而對照他在赴美之前，2007-2013年在樂天的7年之間，沒有任何一個敗多於勝的球季，合計99勝35敗，勝率高達0.739，只要出賽幾乎就是勝利保證。相較之下，神之子投手早已失去過去呼風喚雨的宰制力。

先不論2013年他以神鬼般的24勝0敗幫助樂天奪下日本一總冠軍的球季，田中將大第一次在樂天效力期間（2007-2013年），樂天的整體戰力或戰績並不比第二次（2021-2024年）超出太多。這7個球季，樂天只有在2009、2012、2013年勝率達到5成，即使如此，田中將大還是可以一個人投出將近7成5的個人勝率。但到了回歸後，這4個球季他的個人成績卻出現強烈落差，導致田中的價值下降，導致年年被大幅砍薪，從9億日圓掉到今年初的2億6,000萬日圓，再到未續約（若續留推估1億以下），4年之間行情直直落也不令人意外。

至於巨人隊是否真會向田中將大招手不得而知。不過，巨人隊近年來的確有幾次網羅實績豐富老將的紀錄，但實質效果卻相當有限。

近期的例子就是8屆金手套獎得主，2022年底未獲軟銀續約後加盟的三壘手松田宣浩。2023年松田宣浩在巨人隊只能以代打為主，在一軍僅僅出賽12場比賽16個打數擊出1支安打，打擊率0.063，9月宣布引退，結束18年選手生涯。

另外就是2018年底結束大聯盟生涯的岩隈久志。帶著大聯盟通算63勝39敗、3.42防禦率優秀成績的岩隈久志，因為右肩傷勢困擾在大聯盟生涯後期球威已經大不如前，果不其然加入巨人隊之後還是難以有所作為，2019-2020兩年在巨人一軍沒有投過任何1場比賽而黯然引退。

岩隈久志離開大聯盟後，在2019球季加入讀賣巨人，結果完全沒有任何在一軍出賽，在2020年球季結束後就宣佈正式引退。 美聯社資料照片
岩隈久志離開大聯盟後，在2019球季加入讀賣巨人，結果完全沒有任何在一軍出賽，在2020年球季結束後就宣佈正式引退。 美聯社資料照片

2019年因為不滿被歐力士大幅減薪2億5,000萬日圓，轉而退團加盟巨人隊的中島宏之，算是這幾年在巨人隊效力較久的老將。中島宏之2019年起在巨人隊打到2023年，總計5個球季，2024年才轉戰中日龍隊。他在巨人的5年出賽最多的是2020年100場，留下0.297打擊率，巨人隊拿到中央聯盟優勝，中島宏之並獲得加薪到5,000萬日圓。中島宏之是近年唯一對巨人做出實質貢獻的轉隊老將，不過整體來說表現還是與過往實績有很大差距，稱不上有巨大影響力。

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